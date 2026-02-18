วันเดอร์เฟรม เคยปักปากกา หวังผอมทางลัด แพ้หนัก-ร่างกายพัง เกือบอ้วกคาเวที

วันเดอร์เฟรม ยอมรับเคยใช้ปากกาลดน้ำหนัก 3 ปีก่อน หวังผอมทางลัด ร่างกายรับไม่ไหว เกือบอ้วกคาเวที-ท้องเสียหนัก ยันเลิกถาวร หันมาออกกำลังกายแทน
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวเสียงดีที่เปลี่ยนลุคไปจนจำไม่ได้ สำหรับ วันเดอร์เฟรม (wonderframe) หรือ เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น แร็ปเปอร์สาว ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับ NineEntertain ถึงประเด็นเรื่องรูปร่าง การดูแลตัวเอง และลุคใหม่ผมสั้นสุดเก๋ พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงจากการเคยใช้ปากกาลดน้ำหนักที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายจนต้องเลิกใช้ถาวร และหันมาใช้วิธีธรรมชาติแทน
สาวเฟรม ยอมรับว่า เมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อน เคยทดลองใช้ปากกาลดน้ำหนักเพราะต้องการทางลัดที่ทำให้ผอมเร็ว โดยหวังผลแบบ 2 วันเห็นผลหรืออาทิตย์เดียวผอมเลย ยอมรับว่าเป็นไปได้จริงสำหรับคนที่เคยทำแต่แลกมาด้วยผลข้างเคียงที่รุนแรง
เธออธิบายว่า การปักปากกามีทั้งแบบรายวันและรายอาทิตย์ ส่วนตัวเป็นคนกลัวเข็มจึงรู้สึกว่าแบบรายวันยากเกินไป และต้องแช่เย็นตลอดเวลาทำให้ลำบากเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัด จึงเลือกแบบฉีดอาทิตย์ละ 1 ครั้ง แต่ปรากฏว่าร่างกายรับโดสยาที่แรงเกินไปไม่ไหวส่งผลให้เกิดอาการอาเจียนและท้องเสียหนักติดต่อกัน 3 วัน ถึงขั้นเคยไปทำงานร้องเพลงไปแล้วต้องวิ่งไปอาเจียนไป ทำให้เธอตัดสินใจหยุดทันทีเพราะมองว่าเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่มีคุณภาพ
ปัจจุบันเจ้าตัวยอมรับว่าแค่เห็นหลอดปากกาก็ยังรู้สึกผะอืดผะอม เพราะปฏิกิริยาของร่างกายที่จดจำความแพ้ได้ จึงอยากฝากข้อคิดเตือนใจด้วยว่าการใช้ยาลดน้ำหนักระยะยาวเกิน 6 เดือนอาจมีผลต่อสมองและส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและความสุขของตัวเองในระยะยาว
เมื่อถามถึงแรงกดดันจากคำบูลลี่เรื่องรูปร่าง นักร้องสาวยอมรับว่าในช่วงเริ่มต้นมีส่วนทำให้กดดัน แต่เมื่อโตขึ้นเธอค้นพบว่าคำพูดคนอื่นไม่มีความหมายเท่าคำพูดที่เราบอกตัวเอง เธอใช้วิธีคุยกับตัวเองและชมตัวเองหน้ากระจกเพื่อสร้างพลังบวก หรือที่เรียกว่าการใช้กฏแรงดึงดูด เพราะเชื่อว่าถ้าเราไม่ให้พลังบวกกับตัวเองแล้วใครจะให้
ปัจจุบันเธอเน้นวิธีธรรมชาติ ไม่ได้คลั่งผอมจนต้องเอวเหลือเท่ากำปั้น แต่เน้นความสบายตัวและความสุข โดยน้ำหนักลงไปประมาณ 6-7 กิโลกรัม เธอย้ำว่าไม่ได้คุมอาหารเคร่งครัดหรือออกกำลังกายหนัก โดยออกเพียงอาทิตย์ละ 2 วัน)แต่เน้นการปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เปลี่ยนจากหยิบช็อกโกแลตเป็นผลไม้ หรือถ้าอยากกินจริง ๆ ก็ลดปริมาณลงเหลือชิ้นเดียว หรือ เปลี่ยนจากน้ำหวานเป็นโซดา เพื่อให้ได้ความซ่าแทนความหวาน
หากกลับจากต่างประเทศแล้วน้ำหนักขึ้น บางทีขึ้นทีเดียว 5 กิโลกรัม เธอจะรีบออกกำลังกายด้วยการเดินชัน 45 นาทีต่อเนื่อง 2-3 วัน น้ำหนักลดลงทันที ไม่ปล่อยให้ไขมันค้างนานจนลดยาก
ปิดท้ายด้วยอัปเดตผลงาน วันเดอร์เฟรมแย้มว่าปีนี้แฟน ๆ จะได้เห็นอะไรใหม่ ๆ แน่นอน นอกจากงานแสดงแล้วยังมีการซุ่มทำเพลงกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศ และเตรียมปล่อยเพลงสากลที่เป็นภาษาอังกฤษล้วน เนื่องจากอยู่ในวงการมา 8-9 ปี แต่งเพลงไทยไปเป็น 100 เพลงจนเริ่มรู้สึกตันแล้ว จึงอยากท้าทายตัวเองด้วยการเขียนเพลงภาษาอังกฤษ พร้อมทิ้งท้ายขอกำลังใจจากแฟน ๆ ให้รอชมผลงานคุณภาพในปีนี้
สำหรับแฟน ๆ คนใดที่อยากติดตามผลงานและไลฟ์สไตล์ของนักร้องสาวสามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรม wonderframe
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร
- อย่าหาทำ! อย.เตือนภัย ปากกาลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: