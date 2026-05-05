หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น "รีสอร์ทร้าง" ผ้ายันต์ติดเพียบ

GIFT T. เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 18:03 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 18:03 น.
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โลกออนไลน์มีการแชร์ต่อคลิปเตือนภัยสายท่องเที่ยวและชอบจองที่พักจากออนไลน์ โดยผู้ใช้บัญชี TikTok “มิซาเอะทำไร” ได้ออกมาโพสต์คลิปบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หดหู่ที่สุดในชีวิต หลังพาลูกเล็กและครอบครัวไปพักผ่อนที่ทะเล โดยทำการจองที่พักติดริมชายหาดตากในแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมชำระเงินทันที เนื่องจากเห็นภาพที่พักถูกใจ ใน Google Maps มีรีวิวการเข้าพักดี และที่อื่นเต็มหมด

กระทั่งถึงวันเข้าพัก สาวเจ้าของโพสต์และครอบครัวเดินทางไปที่พักตามหมุดที่ปักไว้ แต่กลับเริ่มเอะใจเมื่อเจอทางเข้าที่สองข้างทางเป็นป่ารกร้าง จนหาประตูทางเข้าที่พักไม่เจอ และเมื่อเข้าไปถึงก็พบกับซากปรักหักพังของรีสอร์ทร้าง ชายหาดไร้ผู้คน

เธอจึงได้สอบถามเจ้าของที่พักข้างๆ จึงได้รู้ความจริงว่า รีสอร์ทที่เธอจองเป็นของชาวต่างชาติ ซึ่งหนีกลับประเทศไปกว่า 5 เดือนแล้ว เจ้าของที่พักละแวกนั้นยืนยันว่ามีนักท่องเที่ยวหลงเชื่อและโดนหลอกในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายคน

เนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลาเย็นและพื้นที่ค่อนข้างเปลี่ยว เธอจึงจำใจตอบตกลงพักในบังกะโลข้าง ๆ ที่เสนอราคาคืนละ 500 บาท แต่กลับต้องเจอเรื่องที่ทำให้ขนหัวลุกยิ่งกว่า เพราะ บริเวณประตูห้องพักมีทั้งผ้ายันต์ รูปท้าวเวสสุวรรณ และเครื่องรางต่าง ๆ ติดอยู่เป็นจำนวนมาก ชายหาดที่ตั้งใจจะพาลูกไปเล่นน้ำกลับเงียบสงัด ไร้เงาผู้คนจนน่าใจหาย

หลังจากพาลูกลงไปเล่นน้ำเพียงครู่เดียว เธอตัดสินใจรีบขึ้นไปเก็บกระเป๋าและพาครอบครัวขับรถกลับทันที โดยให้เหตุผลว่าหากอยู่ต่อจนดึกอาจจะยิ่งน่ากลัวและอันตรายมากกว่านี้ เพราะรู้สึกนอนไม่ลงกับสภาพที่พักที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับและความอ้างว้างเช่นนี้

อ้างอิงจาก : TikTok “มิซาเอะทำไร”

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

