ปิดตำนาน “กัญชาเสรี” รมว.สธ ลั่น ใครแอบขาย จับทันที
รมว.สาธารณสุขตอบกระทู้ สว. กลางสภา เตรียมคุมเข้มร้านขายกัญชา 1.2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ สั่งปรับตัวเป็นคลินิกการแพทย์ภายใน 3 ปี ย้ำจุดยืนไทยเน้นใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ใครแอบขายให้คนสูบตำรวจจับได้ทันที
การประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 มีการหยิบยกประเด็นการจัดการนโยบายกัญชามาพูดคุย ปริญญา วงษ์เชิดขวัญ สมาชิกวุฒิสภาตั้งคำถามถึงแนวทางการควบคุมกัญชาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคม พัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนรัฐบาลเข้ามาตอบข้อสงสัยพร้อมอธิบายแผนการทำงานให้ที่ประชุมรับทราบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ขายกัญชาประมาณ 12,000 แห่ง ใบอนุญาตของร้านเหล่านี้จะทยอยหมดอายุในช่วงปี 2569 ถึง 2571 กระทรวงสาธารณสุขวางกฎเกณฑ์ใหม่ให้ร้านค้าทั้งหมดต้องปรับตัว ภายใน 2 ถึง 3 ปีข้างหน้าร้านขายกัญชาทั่วไปจะต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นสถานพยาบาล สถานที่เหล่านี้ต้องมีแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพประจำอยู่ตลอดเวลาเพื่อควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด
กระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติกัญชง กัญชา ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว กฎหมายฉบับนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป้าหมายหลักของกฎหมายคือการควบคุมแหล่งปลูก ฟาร์มกัญชาจะถูกจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด รัฐบาลจะตรวจสอบปริมาณการปลูกพร้อมประเมินการนำผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างเข้มงวด
รัฐมนตรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายกัญชาของสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้คลินิกต่างๆ ส่งข้อมูลการจ่ายยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ระบบนี้ช่วยป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร เจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าแพทย์จ่ายกัญชาให้ผู้ป่วยคนเดิมซ้ำบ่อยผิดปกติหรือไม่ แนวทางนี้จะช่วยอุดช่องโหว่การนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
รัฐมนตรีกล่าวย้ำจุดยืนของรัฐบาล ประเทศไทยไม่เคยมีนโยบายกัญชาเสรี รัฐบาลสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น เขายอมรับว่าปัจจุบันประชาชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายเกินไป รัฐบาลจึงต้องเร่งออกกฎหมายมาตีกรอบการใช้งานอย่างชัดเจน ส่วนการนำกัญชาไปผสมในเครื่องสำอางหรืออาหารเสริม ผู้ผลิตต้องใช้สารสกัดตามสัดส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเท่านั้น ห้ามนำส่วนช่อดอกมาใช้เด็ดขาด
ในช่วงท้ายของการประชุม สมาชิกวุฒิสภาถามย้ำถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ที่ลักลอบขายกัญชาโดยไม่มีใบอนุญาตได้ทันที การเปิดร้านขายเพื่อให้คนซื้อนำไปสูบถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ส่วนประชาชนทั่วไปที่ปลูกกัญชาไว้ใช้เองในครัวเรือนยังสามารถทำได้โดยไม่มีความผิด
