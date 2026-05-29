ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา ชายเสื้อดำ อ้างขับรถแทน ผอ.สำนักสืบสวนฯ ชนไรเดอร์ดับ พบปริมาณแอลกอฮอล์สูงเหมือนกัน ก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้ากับนายจรงค์
จากกรณีที่นาย จรงค์ เกราะเหมาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (ป.ป.ช.) ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิต บริเวณ สะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยจากเป่าแอลกอฮอล์พบขึ้น 189 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด มีรายงานว่าวันนี้จะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแจ้งข้อกล่าวเพิ่มกับ นายธำรง (ขอสงวนนามสกุล) ชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์หลังรถกระบะของนายจรงค์ขับรถพุ่งชนไรเดอร์จนเสียชีวิต แล้วนายธำรงพยายามอ้างตัวว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงค์
รวมทั้งยังเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่โรงพัก โดยพยายามอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุแทนนายจรงค์ จนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 115 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน
ซึ่งนายธำรงได้ร่วมนั่งดื่มกินกับนายจรงค์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพกฤษ์ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.00 น. ก่อนจะแยกย้ายกับนายจรงค์ในช่วงเวลา 22.00 น. กระทั่งนายจรงค์ขับรถกระบะออกมาเฉี่ยวชนไรเดอร์จนเสียชีวิต ก่อนที่นายจรงค์จะโทรศัพท์หานายธำรงแล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างตนว่าเป็นคนขับรถกระบะแทน
