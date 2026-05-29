ลูกค้าช็อก! พนง.ร้านดัง เสิร์ฟสเต็กไหม้ดำปี๋ ชาวเน็ตงง กล้าเสิร์ฟให้กินได้ยังไง
ลูกค้าช็อก! พนักงานร้านสเต็กดัง เสิร์ฟสเต็กไหม้ดำปี๋ จนแทบดูไม่ออกว่าเป็นอะไร ชาวเน็ตงง วิจารณ์ยับกล้าเสิร์ฟให้กินได้ยังไง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค โพสต์ภาพและข้อความเล่าประสบการณ์ไปทานสเต็กที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ระบุว่า “ไปทานสเต็กร้านเปิดใหม่ เครือดังใน central นี่คือสภาพที่มาเสริฟ งงว่า ผ่านครัว คนเสริฟ แล้วกล้าเอามาให้ลูกค้าได้ไง ยังดีที่เปลี่ยนให้ ซึ่งก็สมควรแล้ว แต่แค่ไม่คิดว่าจะเอามาให้ลูกค้าดูต่างหน้าก่อน”
จากภาพเป็นสเต็กวางอยู่บนจาน พร้อมซอส สลัดผัก และเครื่องเคียง แต่ตัวเนื้อสเต็กกลับไหม้เกรียมเป็นสีดำเกือบทั้งชิ้น จนชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพดังกล่าว ก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่น “ยังกล้าเอามาเสิร์ฟ” , “ไหม้นอก กรอบใน” , “พี่สั่ง over cooked เหรอคับ” , ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้” , “ก้อนมะเร็ง ครับไม่ใช่สเต๊ก”
ชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็ได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพนักงานของร้านที่เกิดเรื่องว่า “กว่าจะมาถึงมือลูกค้าได้ ไม่มีสักคนที่คิดได้เลยเหรอวะว่าไม่ควรเสิร์ฟ” , “เอาจริง คนทำกับคนเสิร์ฟนี่ตาบอดสีหรอ ทำไมถึงปล่อยออกมาให้ถึงโต๊ะลูกค้า” , “คนทำ ไม่รู้สึกอายตัวเองบ้างนิ ทำออกมาขายได้ยังไง”
อย่างไรก็ตาม แม้ชาวเน็ตส่วนหนึ่งต่างตำหนิถึงการทำงานของร้านอาหารที่ไม่มีการตรวจสอบอาหารก่อนเสิร์ฟถึงมือลูกค้า แต่ชาวเน็ตอีกจำนวนหนึ่งต่างรู้สึกตลกขบขันแซวลักษณะสเต็กที่ไหม้เกรียมจนแทบดูไม่ออกว่าเป็นเนื้ออะไร เพราะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เจอได้บ่อยนัก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปิดประมูล แมวพันธุ์สก็อตติช 11 ตัว ของกลางลักลอบสัตว์ข้ามแดน เคาะ 48,000 บาท
- ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง
- ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: