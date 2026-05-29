ข่าว

ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 09:41 น.
81
ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา

กองกำกับการอารักขา 1 สั่งห้ามตำรวจในเครื่องแบบทำท่าทาง 6 แบบ ทั้งกอดอก เท้าเอว ล้วงกระเป๋า เพื่อเสริมบุคลิกภาพให้ดูสง่างาม พร้อมปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกล้าเข้าหา

ใครจะคิดว่าแค่ท่ายืนธรรมดาก็มีผลต่อความรู้สึกของประชาชน กองกำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ออกกฎเหล็ก 6 ท่าต้องห้ามสำหรับตำรวจในเครื่องแบบ สั่งห้ามทำเด็ดขาดเพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัย

กฎระบุชัดเจนว่าห้ามเจ้าหน้าที่ยืนกอดอก ห้ามยืนเท้าเอว ห้ามยืนล้วงกระเป๋า ห้ามยืนเอามือไขว้หลัง ห้ามนั่งไขว่ห้าง รวมถึงห้ามยืนพิงด้วยกิริยาที่ไม่สุภาพ

แม้ท่าทางไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่ส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ ตำรวจถือเป็นตัวแทนของรัฐ การทำท่าทางบางอย่างอาจทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ดูไม่พร้อมทำงาน ดูเข้าถึงยาก ท่าทางบางอย่างอาจดูเหมือนกำลังท้าทายหรือข่มขู่ประชาชนโดยไม่ตั้งใจ

กองกำกับการอารักขา 1 อธิบายถึงสาเหตุไว้อย่างน่าคิดว่า ยืนกอดอกทำให้ดูปิดกั้นไม่รับฟัง ยืนเท้าเอวดูเป็นการใช้อารมณ์ ยืนล้วงกระเป๋าก็ดูขาดความกระตือรือร้น ท่าทางนั่งไขว่ห้างหรือพิงกำแพงดูสบายเกินไปไม่เหมือนคนกำลังปฏิบัติหน้าที่

ตำรวจหลายนายอาจทำไปเพราะความเคยชิน ภาพที่คนภายนอกเห็นต่างหากที่สำคัญกว่า การสร้างความเชื่อมั่นต้องเริ่มจากการวางตัวที่ดี กฎ 6 ท่านี้จะช่วยปรับให้เจ้าหน้าที่ดูพร้อมทำงาน ดูสุภาพน่าเชื่อถือ ประชาชนเห็นแล้วรู้สึกสบายใจกล้าเดินเข้าไปพูดคุยขอความช่วยเหลือมากขึ้น

รายละเอียดเล็กน้อยเรื่องกิริยามารยาทคือสิ่งที่จะช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพขององค์กรได้อย่างแท้จริง

ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา

ก่อนหน้าที่จะมีกฎเหล็ก 6 ท่าต้องห้ามออกมา พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพิ่งร่อนหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สั่งการตรงถึงระดับบิ๊กตำรวจทั่วประเทศ เน้นย้ำเรื่องความประพฤติเวลาสวมเครื่องแบบเป็นหลัก

ยุคนี้เจ้าหน้าที่หลายนายมักปรากฏตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ บางนายผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ดาวติ๊กตอก ช่วยโปรโมตผลงานองค์กร การทำสื่อลักษณะนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าใจการทำงานมากขึ้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมองว่าการแต่งกายให้ถูกต้องตั้งแต่หัวจรดเท้า ทรงผมเป๊ะตามระเบียบปี 2566 คือสิ่งสำคัญมากเวลาต้องออกสื่อสาธารณะ

การแต่งกายดี กิริยาท่าทางสง่างามเวลาออกกล้อง จะช่วยสร้างมาตรฐานที่คนยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมอาชีพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยคอยกวดขันลูกน้องอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมเวลาปฏิบัติหน้าที่ จเรตำรวจต้องลงมาช่วยสอดส่องดูแลอย่างจริงจังด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ด่วน! สภาฯ โหวต 266 ต่อ 174 คว่ำญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเกาะติดแลนด์บริดจ์

10 นาที ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1/6/69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน เลขเด็ด

ฮือฮา! เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 1 มิ.ย. 69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

15 นาที ที่แล้ว
พระเอกชื่อดังยุค 90 บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ข่าวดารา

ใครกัน? พระเอกยุค 90 เบอร์หนึ่งช่อง บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ทิ้งคำใบ้ คนนี้หล่อมาก

16 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยโพลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. โค้งแรก “ชัชชาติ” นำขาด แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

34 นาที ที่แล้ว
คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

36 นาที ที่แล้ว
มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี บันเทิง

น้ำตาซึม! มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สไปรท์ SPD โต้ดราม่าน้องฟ้าใส ยันไม่เคยเอาเปรียบ-ให้อิสระ แจงรายได้ 5 แสน

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.โจ ขึ้นป้ายโฆษณาหลายจุดทั่วกรุงเทพ ดัน 10 นโยบาย “เมืองแคร์คน”

57 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ จี้โครงการ TH-AI Passport 1,600 ล้าน ใครได้ประโยชน์จริง ประชาชน หรือบริษัทที่ฟาดงาน? ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ จี้โครงการ TH-AI Passport 1,600 ล้าน ใครได้ประโยชน์จริง ประชาชน หรือบริษัทที่ฟาดงาน?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จรวด New Glenn ระเบิดขณะทดสอบที่ฟลอริดา นาซาหวั่น กระทบภารกิจดวงจันทร์ ข่าวต่างประเทศ

จรวดของ Blue Origin ระเบิดขณะทดสอบที่ฟลอริดา นาซาหวั่น กระทบภารกิจดวงจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา ชายเสื้อดำ อ้างขับรถแทน ผอ.สำนักสืบสวนฯ ชนไรเดอร์ดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าช็อก! พนง.ร้านดัง เสิร์ฟสเต็กไหม้ดำปี๋ ชาวเน็ตงง กล้าเสิร์ฟให้กินได้ยังไง ข่าว

ลูกค้าช็อก! พนง.ร้านดัง เสิร์ฟสเต็กไหม้ดำปี๋ ชาวเน็ตงง กล้าเสิร์ฟให้กินได้ยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปิดประมูล แมวพันธุ์สก็อตติช 11 ตัว ของกลางลักลอบสัตว์ข้ามแดน เคาะ 48,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ วันสุดท้าย เหลือ 4.2 ล้านสิทธิ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้ายเหลือกี่สิทธิ? เช็กวิธีรับเงิน 4000

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลกางตัวเลข มีคนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส แล้ว 26 ล้านคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ธนาคารหยุดไหม? ที่ไหนหยุดบ้าง วางแผนก่อนทำธุรกรรม ข่าว

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ธนาคารหยุดไหม? ที่ไหนหยุดบ้าง วางแผนก่อนทำธุรกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิตาลีซ่อม แผ่นโมเสก “อัณฑะวัว” ถูกนักท่องเที่ยวขยี้ หลังเชื่อว่าทำแล้วโชคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นัส จุฑารัตน์ ฉะร้านทองขู่ฟ้องอ้างเงินขาด 3 หมื่น ข่าวดารา

นัส จุฑารัตน์ เดือด! หอบเงิน 7 แสนซื้อทอง ร้านทวงเงินขาด 3 หมื่น-ขู่ฟ้อง ยินดีจ่ายเพิ่ม หากมีหลักฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่ง แทงคนกลางสถานีรถไฟสวิส ตะโกนร้อง &quot;อัลลอฮุอักบัร&quot; ตร.ชี้ &quot;ก่อการร้าย&quot; ข่าวต่างประเทศ

ชายคลั่ง แทงคนกลางสถานีรถไฟสวิส ตะโกนร้อง “อัลลอฮุอักบัร” ตร.ชี้ “ก่อการร้าย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา ข่าว

ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ คลิป ผอ.สำนักสืบฯ เป่าแอลกอฮอล์ทะลุ 189 หลังชนไรเดอร์ดับคาที่ ข่าว

เพจดังแฉ คลิป ผอ.สำนักสืบฯ เป่าแอลกอฮอล์ทะลุ 189 หลังชนไรเดอร์ดับคาที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ลิซ่า วิจารณ์จี้รัฐบาลตอบ โครงการแลนด์บริดจ์ สุดท้ายใครได้ผลประโยชน์?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทลายแก๊งจีนอู่ฮั่น ซุกเซฟเฮาส์พัทยา หนีคดีปลอมเอกสาร ลวงเงินเวนคืนเกือบ 100 ล้าน ข่าว

ทลายแก๊งจีนอู่ฮั่น ซุกเซฟเฮาส์พัทยา หนีคดีปลอมเอกสาร ลวงเงินเวนคืนเกือบ 100 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 29 พ.ค. 69 จับตาเปิดตลาด หลัง 28 พ.ค. ร่วงหนัก เปิดเช้าลบ 1,000 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. 69 เด้งแรง ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 09:41 น.
81
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! สภาฯ โหวต 266 ต่อ 174 คว่ำญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเกาะติดแลนด์บริดจ์

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1/6/69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

ฮือฮา! เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 1 มิ.ย. 69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
พระเอกชื่อดังยุค 90 บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย

ใครกัน? พระเอกยุค 90 เบอร์หนึ่งช่อง บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ทิ้งคำใบ้ คนนี้หล่อมาก

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569

เผยโพลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. โค้งแรก “ชัชชาติ” นำขาด แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
Back to top button