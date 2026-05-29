ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา
กองกำกับการอารักขา 1 สั่งห้ามตำรวจในเครื่องแบบทำท่าทาง 6 แบบ ทั้งกอดอก เท้าเอว ล้วงกระเป๋า เพื่อเสริมบุคลิกภาพให้ดูสง่างาม พร้อมปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกล้าเข้าหา
ใครจะคิดว่าแค่ท่ายืนธรรมดาก็มีผลต่อความรู้สึกของประชาชน กองกำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ออกกฎเหล็ก 6 ท่าต้องห้ามสำหรับตำรวจในเครื่องแบบ สั่งห้ามทำเด็ดขาดเพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัย
กฎระบุชัดเจนว่าห้ามเจ้าหน้าที่ยืนกอดอก ห้ามยืนเท้าเอว ห้ามยืนล้วงกระเป๋า ห้ามยืนเอามือไขว้หลัง ห้ามนั่งไขว่ห้าง รวมถึงห้ามยืนพิงด้วยกิริยาที่ไม่สุภาพ
แม้ท่าทางไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่ส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ ตำรวจถือเป็นตัวแทนของรัฐ การทำท่าทางบางอย่างอาจทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ดูไม่พร้อมทำงาน ดูเข้าถึงยาก ท่าทางบางอย่างอาจดูเหมือนกำลังท้าทายหรือข่มขู่ประชาชนโดยไม่ตั้งใจ
กองกำกับการอารักขา 1 อธิบายถึงสาเหตุไว้อย่างน่าคิดว่า ยืนกอดอกทำให้ดูปิดกั้นไม่รับฟัง ยืนเท้าเอวดูเป็นการใช้อารมณ์ ยืนล้วงกระเป๋าก็ดูขาดความกระตือรือร้น ท่าทางนั่งไขว่ห้างหรือพิงกำแพงดูสบายเกินไปไม่เหมือนคนกำลังปฏิบัติหน้าที่
ตำรวจหลายนายอาจทำไปเพราะความเคยชิน ภาพที่คนภายนอกเห็นต่างหากที่สำคัญกว่า การสร้างความเชื่อมั่นต้องเริ่มจากการวางตัวที่ดี กฎ 6 ท่านี้จะช่วยปรับให้เจ้าหน้าที่ดูพร้อมทำงาน ดูสุภาพน่าเชื่อถือ ประชาชนเห็นแล้วรู้สึกสบายใจกล้าเดินเข้าไปพูดคุยขอความช่วยเหลือมากขึ้น
รายละเอียดเล็กน้อยเรื่องกิริยามารยาทคือสิ่งที่จะช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพขององค์กรได้อย่างแท้จริง
ก่อนหน้าที่จะมีกฎเหล็ก 6 ท่าต้องห้ามออกมา พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพิ่งร่อนหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สั่งการตรงถึงระดับบิ๊กตำรวจทั่วประเทศ เน้นย้ำเรื่องความประพฤติเวลาสวมเครื่องแบบเป็นหลัก
ยุคนี้เจ้าหน้าที่หลายนายมักปรากฏตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ บางนายผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ดาวติ๊กตอก ช่วยโปรโมตผลงานองค์กร การทำสื่อลักษณะนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าใจการทำงานมากขึ้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมองว่าการแต่งกายให้ถูกต้องตั้งแต่หัวจรดเท้า ทรงผมเป๊ะตามระเบียบปี 2566 คือสิ่งสำคัญมากเวลาต้องออกสื่อสาธารณะ
การแต่งกายดี กิริยาท่าทางสง่างามเวลาออกกล้อง จะช่วยสร้างมาตรฐานที่คนยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมอาชีพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยคอยกวดขันลูกน้องอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมเวลาปฏิบัติหน้าที่ จเรตำรวจต้องลงมาช่วยสอดส่องดูแลอย่างจริงจังด้วย
