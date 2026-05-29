ปิดประมูล แมวพันธุ์สก็อตติช 11 ตัว ของกลางลักลอบสัตว์ข้ามแดน เคาะ 48,000 บาท
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ปิดประมูล แมวพันธุ์สก็อตติช 11 ตัว ของกลางลักลอบสัตว์ข้ามแดนเมื่อช่วงปลายเมษา-ต้นพฤษภา เคาะราคาอยู่ที่ 48,000 บาท
จากกรณีที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว แจ้งข่าวถึงการประมูลแมว แมวพันธุ์สก็อตติช จำนวน 11 ตัว เป็นสัตว์ของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาได้จากการสกัดกั้นการลักลอบนำสัตว์ข้ามพรมแดนจากประเทศกัมพูชาเข้ามายังพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 2 ครั้งเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งกลุ่มผู้ลักลอบได้ทิ้งกระเป๋าใส่แมวไว้แล้ววิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไป เมื่อไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำแมวทั้งหมดมาประมูลขายทอดตลาดในที่สุด
ล่าสุดมีรายงานว่า ด่านกักกันสัตว์สระแก้วได้ดำเนินการขายทอดตลาดแมวพันธุ์สกอตติชจำนวน 11 ตัว ให้กับผู้ชนะการประมูลรับไปดูแลในราคาประมาณ 48,000 บาท โดยเคาะราคาเริ่มต้น 33,000 บาท
