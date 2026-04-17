ทลายโรงงานเถื่อน ผลิตผงชูรสปลอม-ผงปรุงรสปลอม ยี่ห้อดัง ส่งขายหลายพื้นที่
บุกทลายโรงงานเถื่อน ผลิตผงชูรส-ผงปรุงรสปลอยี่ห้อดัง ย่านบางขุนเทียน รวบ 7 ผู้ต้องหา ยึดของกลางเกือบ 2.5 หมื่นชิ้น
วันที่ 17 เม.ย. 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปอศ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายผงชูรสและผงปรุงรสปลอมรายใหญ่ จับกุมผู้ต้องหาได้รวม 7 ราย พร้อมของกลางกว่า 24,918 ชิ้น หลังสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดชัยภูมิ และแกะรอยเครือข่ายนานกว่า 3 เดือน
จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวลักลอบใช้บ้านพักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งผลิต ก่อนบรรจุสินค้าเลียนแบบยี่ห้อดัง และกระจายสินค้าผ่านรถกระบะตู้ทึบในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงส่งผ่านขนส่งเอกชนไปยังลูกค้าประจำในหลายพื้นที่
กระทั่งวันที่ 25 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ติดตามรถต้องสงสัยไปยังปั๊มน้ำมันในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ก่อนเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ขนส่ง พร้อมยึดสินค้าปลอมจำนวนมาก จากนั้นขยายผลเข้าตรวจค้น 3 จุดในกรุงเทพฯ พบแหล่งผลิตภายในบ้านพักย่านบางขุนเทียน มีการลักลอบผลิตจริง โดยมีนายเกรียงไกรฯ เป็นหัวหน้าควบคุมการผลิต
ตรวจยึดของกลางทั้งผงชูรสปลอม ผงปรุงรสปลอม วัตถุดิบ เครื่องจักร และบรรจุภัณฑ์รวมกว่า 24,918 ชิ้น โดยพบว่าวัตถุดิบและสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงปนเปื้อนสารอันตรายต่อผู้บริโภค ขณะที่ผู้ต้องหารับสารภาพทำมานานกว่า 2 ปี มีกำลังการผลิตวันละประมาณ 1,500 ซอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาปลอมเครื่องหมายการค้า และผลิตอาหารปลอม พร้อมนำตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
- ทลายโรงงานเถื่อน ย้อมแมว “นมกล่อง UHT หมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่ หลอกขายออนไลน์
- เจ้าของหงส์ไทย ยอมรับโรงงานเถื่อนใช้ติดสติกเกอร์ เหตุออเดอร์เยอะมาก
- CIB บุกทลาย โรงงานเถื่อน ซีอิ๊ว-ซอสปรุงรสปลอม กรอกมือ ขายตลาดทั่วไทย
