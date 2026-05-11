สั่งปิดร้านขายอาหารเสริมดัง สวมเลข อย. ปลอม แนะเช็กข้อมูลก่อนซื้อ
อย. เตือนภัยอาหารเสริม VTEAY สวมเลข อย. ปลอมเอกสารเปิดร้านค้า ล่าสุดสั่งปิดร้านแล้ว เตือนผู้บริโภคเช็กข้อมูลก่อนซื้อ หากหลงเชื่อแนะวิธีขอเงินคืน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกมาเตือนประชาชน หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ VTEAY MAGNESIUM GLYCINATE + ZINC ในราคาถูกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ มิจฉาชีพกลุ่มนี้นำเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่นมาสวมรอยใช้กับสินค้าของตนเอง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบว่าร้านค้าดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ แล้วนำไปใช้เปิดเป็นร้านค้าทางการ (Official Store) บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อหลอกลวงผู้ซื้อและสร้างความน่าเชื่อถือ
ล่าสุด อย. ประสานไปยังทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ดำเนินการปิดร้านค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตรวจสอบเอกสารให้ตรงกับสินค้าจริงอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าปลอมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค
อย. ฝากข้อแนะนำถึงผู้บริโภค ให้ตรวจสอบเลข อย. ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าทุกครั้ง โดยสามารถเช็กข้อมูลได้ตามช่องทางต่อไปนี้
- เว็บไซต์ของ อย. www.fda.moph.go.th
- ไลน์ทางการ Line: @FDAThai
- แอปพลิเคชันหมอพร้อม
หากผู้บริโภคพบว่าสินค้ามีฉลากไม่แสดงภาษาไทย ไม่มีเลข อย. หรือข้อมูลในระบบไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต ขอให้อย่าทดลองใช้หรือรับประทานเด็ดขาด สำหรับคนที่ซื้อไปแล้ว อย. แนะนำให้กดทำเรื่อง “ส่งคืนสินค้า” ผ่านระบบของแพลตฟอร์มเพื่อขอรับเงินคืน
ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสความผิดปกติได้ที่สายด่วน อย. โทร 1556, Line: @FDAThai, อีเมล 1556@fda.moph.go.th หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขยายผลสืบหาแหล่งจัดเก็บ แหล่งจำหน่าย และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดต่อไป
ข้อมูลจาก : FDA Thai
