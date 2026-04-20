ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.4 แจ้งเตือนสึนามิ รีบหนีขึ้นที่สูง
เกิดเหตุแผ่นดินไหวญี่ปุ่นขนาด 7.5 นอกชายฝั่งซันริกุ ทางการเตือนภัยสึนามิสูง 3 เมตรในหลายพื้นที่ เช็กจังหวัดเสี่ยงและอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดได้ที่นี่
เมื่อเวลา 16.53 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 บริเวณภูมิภาคโทโฮคุ ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งซันริกุ
ทางการญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่จังหวัดฮอกไกโด อิวาเตะ อาโอโมริ คาดการณ์ว่าคลื่นอาจมีความสูงถึง 3 เมตร ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรรีบอพยพขึ้นที่สูงทันที
แรงสั่นสะเทือน วัดความรุนแรงตามมาตรวัดของญี่ปุ่นซึ่งมีระดับสูงสุดที่ 7 ได้ระดับ 5 บวก ในพื้นที่จังหวัดอาโอโมริ ส่วนจังหวัดอิวาเตะกับจังหวัดมิยางิวัดความรุนแรงได้ที่ระดับ 5 ลบ
