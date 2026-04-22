อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย
สภ.ขมิ้น โพสต์ภาพกล้องจับความเร็วหนุ่มเหยียบ 200 กม./ชม. พร้อมช็อตเด็ดสวีทสาวข้างกาย แอดมินเฉลยแค่ภาพมีมเตือนใจบรรดาพ่อบ้านให้เคารพกฎจราจร
ถานีตำรวจภูธรขมิ้น จังหวัดสกลนคร โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก ทางเพจโพสต์ภาพถ่ายจากกล้องตรวจจับความเร็วบนถนน M6 บันทึกภาพรถยนต์คันหนึ่งขับด้วยความเร็วสูงถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝ่าฝืนกฎหมายจำกัดความเร็วที่ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จุดสนใจของภาพไม่ได้มีแค่เรื่องขับรถเร็วเกินกำหนด ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างโฟกัสไปที่พฤติกรรมของคนขับรถ ภาพจากกล้องแสดงให้เห็นชายคนขับกำลังก้มลงจูบผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับ
ทางตำรวจเขียนคำบรรยายภาพประกอบสุดฮาเตือนใจคนขับรถว่าอาจเสี่ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทิ้งท้ายประโยคเด็ดว่าคนขับอาจเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อคนที่บ้านเห็นภาพใบสั่งนี้
โพสต์ดังกล่าวเรียกยอดไลก์พร้อมคอมเมนต์จำนวนมาก แอดมินเพจเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็นว่ามีมขำขัน ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นจริงที่ต่างประเทศ เมื่อหลายปีที่แล้ว เลยถือโอกาสเตือนพ่อบ้านหลายๆท่านที่ชอบขับรถเร็ว
เเป้าหมายหลักคือต้องการเตือนสติบรรดาพ่อบ้านที่ชอบขับรถเร็วให้ลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนน
กรณีข่าวจริงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศจีน เว็บไซต์ออเร้นจ์นิวส์รายงานว่าตำรวจจราจรจับกุมนายเดง เจียหลิน นักธุรกิจชาวจีน โทษฐานขับรถเร็วเกินกำหนดบนมอเตอร์เวย์ทางไปมณฑลเสฉวน ตำรวจสั่งปรับเงินจำนวน 20 ปอนด์ หรือประมาณ 1,000 บาท
ค่าปรับแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักธุรกิจอย่างเขา เรื่องหนักใจที่แท้จริงคือกล้องวงจรปิดบันทึกภาพจังหวะที่เขากำลังจับหน้าอกผู้หญิงที่นั่งข้างคนขับไว้ได้อย่างชัดเจน แถมผู้หญิงไม่ใช่ภรรยาของเขา เธอเป็นเพียงนักศึกษาสาวที่แอบคบหากัน
นายเดงออกมาปฏิเสธเสียงแข็ง อ้างว่าภาพนั้นเป็นภาพตัดต่อ ยืนยันว่าวันนั้นขับรถเพียงคนเดียว ไม่มีใครนั่งมาด้วย เขายังขู่จะฟ้องร้องตำรวจท้องถิ่นข้อหาละเมิดความเป็นส่วนตัวจากการถ่ายภาพนำไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: