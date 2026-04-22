อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

Aindravudh เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 11:15 น.
สภ.ขมิ้น โพสต์ภาพกล้องจับความเร็วหนุ่มเหยียบ 200 กม./ชม. พร้อมช็อตเด็ดสวีทสาวข้างกาย แอดมินเฉลยแค่ภาพมีมเตือนใจบรรดาพ่อบ้านให้เคารพกฎจราจร

ถานีตำรวจภูธรขมิ้น จังหวัดสกลนคร โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก ทางเพจโพสต์ภาพถ่ายจากกล้องตรวจจับความเร็วบนถนน M6 บันทึกภาพรถยนต์คันหนึ่งขับด้วยความเร็วสูงถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝ่าฝืนกฎหมายจำกัดความเร็วที่ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จุดสนใจของภาพไม่ได้มีแค่เรื่องขับรถเร็วเกินกำหนด ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างโฟกัสไปที่พฤติกรรมของคนขับรถ ภาพจากกล้องแสดงให้เห็นชายคนขับกำลังก้มลงจูบผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับ

ทางตำรวจเขียนคำบรรยายภาพประกอบสุดฮาเตือนใจคนขับรถว่าอาจเสี่ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทิ้งท้ายประโยคเด็ดว่าคนขับอาจเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อคนที่บ้านเห็นภาพใบสั่งนี้

โพสต์ดังกล่าวเรียกยอดไลก์พร้อมคอมเมนต์จำนวนมาก แอดมินเพจเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็นว่ามีมขำขัน ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นจริงที่ต่างประเทศ เมื่อหลายปีที่แล้ว เลยถือโอกาสเตือนพ่อบ้านหลายๆท่านที่ชอบขับรถเร็ว

เเป้าหมายหลักคือต้องการเตือนสติบรรดาพ่อบ้านที่ชอบขับรถเร็วให้ลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนน

กรณีข่าวจริงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศจีน เว็บไซต์ออเร้นจ์นิวส์รายงานว่าตำรวจจราจรจับกุมนายเดง เจียหลิน นักธุรกิจชาวจีน โทษฐานขับรถเร็วเกินกำหนดบนมอเตอร์เวย์ทางไปมณฑลเสฉวน ตำรวจสั่งปรับเงินจำนวน 20 ปอนด์ หรือประมาณ 1,000 บาท

ค่าปรับแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักธุรกิจอย่างเขา เรื่องหนักใจที่แท้จริงคือกล้องวงจรปิดบันทึกภาพจังหวะที่เขากำลังจับหน้าอกผู้หญิงที่นั่งข้างคนขับไว้ได้อย่างชัดเจน แถมผู้หญิงไม่ใช่ภรรยาของเขา เธอเป็นเพียงนักศึกษาสาวที่แอบคบหากัน

นายเดงออกมาปฏิเสธเสียงแข็ง อ้างว่าภาพนั้นเป็นภาพตัดต่อ ยืนยันว่าวันนั้นขับรถเพียงคนเดียว ไม่มีใครนั่งมาด้วย เขายังขู่จะฟ้องร้องตำรวจท้องถิ่นข้อหาละเมิดความเป็นส่วนตัวจากการถ่ายภาพนำไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

ข่าวล่าสุด
&quot;แพรรี่&quot; เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง &quot;หมออั้ม&quot; กล่าวหาเรื่องชู้สาว ข่าว

“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

9 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เตรียมฟ้อง ปู มัณฑนา เพิ่ม ปมโพสต์ใส่ร้าย บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

13 นาที ที่แล้ว
อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย ข่าว

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

27 นาที ที่แล้ว
สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน ข่าว

เกินไปไหม! สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

29 นาที ที่แล้ว
ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา ลั่น ถ้ายอมรับผิดชีวิตคงดีกว่านี้ บันเทิง

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อัยยวัฒน์” ออกแถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบ “เลสเตอร์ซิตี้” ตกลีกวัน

36 นาที ที่แล้ว
ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว บันเทิง

ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานสวนสนุกโตเกียวเสียชีวิต ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจบำรุง

56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เต๋า สมชาย ฟิตมาก ดาราไทยคนแรก พิชิตมาราธอนโลก คว้าเหรียญ Six Star Finisher

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงกอแก้ว ข่าวการเมือง

สั่งคุก ครูสอนนาฏศิลป์ คดี ม.112 ปมคอมเมนต์เฟซบุ๊ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาวแดนนี่ ศรีภิญโญ ขอนอนบนเตียงพ่อ บันเทิง

ภาพบีบหัวใจ ลูกสาวแดนนี่ ขอนอนเตียงพ่อ แทนความคิดถึง ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยัน ไม่ใช่คลิป AI คดี “บิ๊กโจ๊ก” ติดสินบนทองคำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ปลื้ม Moody’s ปรับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพเชื่อมั่นเศรษฐกิจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกง-พ.ร.บ.เช็ค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก &quot;มดดำ&quot; แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม ข่าวดารา

น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก “มดดำ” แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เตรียมเข้าหารือ ปธน.เมียนมา ถกเรื่องฝุ่น PM 2.5-ปัญหาชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเล่าอุทาหรณ์ตาขวาบอดสนิทเพราะใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำจนติดเชื้อป ข่าวต่างประเทศ

สาวร่ำไห้ ใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำ ตาบอดสนิท ซ้ำหมอวินิจฉัยพลาด ทำเชื้อลุกลาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองปราบ ฝากขัง &quot;อัจฉริยะ&quot; พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา ข่าว

กองปราบ ฝากขัง “อัจฉริยะ” พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มจีนเมาหนัก บีบก้นสาวไทย หน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดจัดหนักเลือดอาบ ข่าว

หนุ่มจีนเมา บีบก้นสาวไทยหน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดรวบจนเลือดอาบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เลื่อนแถลงใหญ่ ความคืบหน้าคดี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำนานมาธาดอร์เจ็บหนัก ถูกกระทิงเสียบ ต้องผ่าตัดซ่อมแซมผนังทวาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร ข่าว

ชัดมาก! ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
หนุ่ม กรรชัย เตรียมฟ้อง ปู มัณฑนา เพิ่ม ปมโพสต์ใส่ร้าย

หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา ลั่น ถ้ายอมรับผิดชีวิตคงดีกว่านี้

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

“อัยยวัฒน์” ออกแถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบ “เลสเตอร์ซิตี้” ตกลีกวัน

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
