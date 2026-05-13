ผลเสี่ยงทายพระโค 2569 กินอะไร พระยาแรกนาเสี่ยงได้ผ้า 6 คืบ
สรุปผลพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2569 พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 6 คืบ ทำนายปีนี้น้ำน้อย ขณะที่พระโคกิน “ถั่ว-น้ำ-หญ้า-เหล้า” พยากรณ์อาหารอุดมสมบูรณ์ การคมนาคม-การค้าต่างประเทศจึ้งสุด เศรษฐกิจรุ่งเรืองแน่นอน
วันนี้ (13 พฤษภาคม 2569) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2569 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างสมพระเกียรติ ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ของเกษตรกรไทย โดยไฮไลต์สำคัญที่ทุกคนเฝ้ารอคือผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาและพระโค ซึ่งปีนี้คำพยากรณ์ออกมาชี้ชัดถึงทิศทางเศรษฐกิจ การค้า และการเกษตรที่น่าสนใจมาก
สำหรับปีนี้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็น “พระยาแรกนา” ส่วนพระโคแรกนาขวัญประจำปีนี้คือ “พระโคพอ” และ “พระโคเพียง” โดยมี “พระโคเพิ่ม” และ “พระโคพูล” เป็นพระโคสำรอง โคทั้งหมดเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนที่มีลักษณะดีเยี่ยมตามตำรา ทั้งผิวสีขาวอมชมพู ขนขาวสะอาด เขาสีขาวโค้งสวย ดวงตาแจ่มใส และรูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์
มาดูผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนา ปีนี้พระยาแรกนาหยิบได้ ผ้า 6 คืบ คำพยากรณ์ระบุว่า ปีนี้น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง และได้ผลไม่เต็มที่ เกษตรกรในพื้นที่ดอนอาจจะต้องเตรียมวางแผนรับมือเรื่องน้ำไว้ตั้งแต่ต้นฤดู
ส่วนไฮไลต์เด็ดอยู่ที่การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ปรากฏว่าปีนี้ พระโคเลือกกิน ถั่ว น้ำ หญ้า และเหล้า ซึ่งตามคำพยากรณ์โบราณสามารถอธิบายทิศทางเศรษฐกิจและปากท้องได้ดังนี้
พระโคกินถั่ว
- พยากรณ์ว่า ผลาหารและภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
พระโคกินน้ำและหญ้า
- พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร และมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
พระโคกินเหล้า
- พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
ผลเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง “ถั่ว น้ำ หญ้า เหล้า”
พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
