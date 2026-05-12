สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 17:24 น.
สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก ก่อนยอมความ เหตุสงสารครอบครัวผู้ก่อเหตุ

จากกรณีโลกโซเชียลแชร์คลิปเหตุการณ์หญิงสาวถูกชายแอบใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิประหว่างเข้าห้องน้ำ ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านสาธุประดิษฐ์ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างหนักนั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับหญิงสาวผู้เสียหาย ซึ่งเป็นพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งในย่านสาธุประดิษฐ์ โดยเปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 06.30 น. ขณะตนเดินทางมาใช้ห้องน้ำภายในปั๊มดังกล่าว ระหว่างกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ จู่ ๆ ได้เงยหน้าขึ้นไปและพบว่ามีโทรศัพท์มือถือยื่นเข้ามาแอบถ่าย ทำให้ตกใจอย่างมาก ก่อนรีบร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ด้านนอกทันที

หลังเกิดเหตุ มีประชาชนและพนักงานภายในปั๊มเข้ามาช่วยกันควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุไว้ โดยในช่วงแรกฝ่ายชายยังปฏิเสธว่าไม่ได้ถ่ายคลิป แต่เมื่อมีการขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ กลับพบคลิปวิดีโออยู่ภายในเครื่อง และเห็นใบหน้าของผู้เสียหายอย่างชัดเจน ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพงพางจะคุมตัวไปยังสน.

พลเมืองดีและพนักงานปั๊มน้ำมันช่วยกันจับตัวชายผู้ก่อเหตุแอบถ่าย
FB/ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ผู้เสียหายเล่าว่า นี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ ทั้งที่ตนอายุเกือบ 30 ปีแล้ว ยอมรับว่าหลังเกิดเหตุสภาพจิตใจย่ำแย่และเกิดความหวาดระแวงอย่างหนัก จนไม่กล้าใช้ห้องน้ำสาธารณะตามลำพังอีกต่อไป หากจะเข้าห้องน้ำต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง พร้อมย้ำว่า “เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลย”

ในส่วนของคดี ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการพูดคุยและตกลงกันเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากตนรู้สึกสงสารครอบครัวของผู้ก่อเหตุ โดยเฉพาะพ่อของชายคนดังกล่าว จึงไม่อยากให้เรื่องบานปลายหรือทำให้ครอบครัวต้องถูกสังคมมองในแง่ลบ

ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพ พร้อมแสดงความสำนึกผิด โดยมีการเยียวยาเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบเทียบปรับอีก 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายมองว่า แม้ผู้ก่อเหตุจะรู้สึกผิด แต่ก็เป็นการสำนึกหลังจากลงมือกระทำไปแล้ว พร้อมฝากเตือนถึงผู้ก่อเหตุและสังคมว่า อย่าไปทำพฤติกรรมลักษณะนี้กับใครอีก เพราะหากไปเจอกับคนที่ไม่ใจเย็น อาจเกิดเหตุรุนแรงกว่านี้ได้ พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่า “ได้รับบทเรียนน้อยมากแล้ว”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

