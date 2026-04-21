สาวเดือดจัด ลากคอหนุ่ม แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ซัดหน้าหงายยึดมือถือ อึ้งเข้าเว็บโป๊เพียบ
เตือนภัย! สาวจัหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ลากคอชกเค้นรหัสผ่านมือถือ โซเชียลแห่ชื่นชม แต่เจอดรามาคอมเมนต์เหยียดรูปร่าง
เพจเฟซบุ๊ก หม่อนไหม สุราษฎร์ธานี โพสต์คลิปเตือนภัยผู้หญิง ระบุข้อความว่า “หลังเล่นสงกรานต์ สาวๆแวะเข้าห้องน้ำในปั๊ม บนถนนเซาท์เทิร์น มีวัยรุ่นแอบถ่ายในห้องน้ำ สอบถามตอนแรกไม่ยอมรับ แจ้งความจึงยอมรับกับตำรวจ
#เตือนภัย ก่อนเข้าห้องน้ำสาธารณะสังเกตบริเวณโดยรอบให้ดีอาจจะโดนถ่ายคลิปแบบกรณีนี้ได้ โดยหลังเกิดเหตุพนักงานปั๊มได้โทรแจ้งตำรวจให้ มีอพปร.มาช่วยติดตามเหตุ หลังจากนั้นสาวๆผู้เสียหายจะเดินทางไปแจ้งความที่ สภ.บ้านนาเดิม”
จากคลิปปรากฏหญิงสาวผู้เสียหายจำนวนหนึ่งลากผู้ชายคนแอบถ่ายออกมาจากห้องน้ำผู้หญิงในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะชกเข้าไปที่ใบหน้าของชายคนดังกล่าว และยึดโทรศัพท์ที่ใช้แอบถ่ายพร้อมกับขอรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกดูคลิปก่อนที่คลิปจะจบไป
หลังจากที่สาวผู้เสียหายได้เข้าไปดูโทรศัพท์ของชาวดังกล่าวพบว่ามีข้อความปรากฏขึ้นว่า “ได้ลบภาพถ่ายสำเร็จ” และพบการค้นหาเว็บไซต์โป๊เป็นจำนวนมาก ภายหลังผู้ก่อเหตุยอมรับว่าได้แอบถ่ายจริงและลบคลิปไป พร้อมกับขอโทษและยกโทรศัพท์ให้เพื่อทำลายทิ้ง ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
จากคลิปได้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นชื่นชมต่อความพยายามของฝ่ายหญิงที่ปกป้องเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันกลับมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นไปในเชิงการเหยียดลักษณะรูปร่างของฝ่ายหญิง เช่น “แม่งของดีน่าดูเยอะ เสือก มาดูปลาพอง” , “ไอยาเลย..จะถ่ายทั้งทีหาคนแจ่มๆหิดตะบ่าว ถึงส่งมาให้ผมแลกัน” , “ยอมเลยไอ้บ่าวเห้อหางามๆๆอิดตะ”
