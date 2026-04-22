ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป claudia doumit แต่งงานนักแสดง The Boys ย้อนเส้นทางรัก พบกันในกอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 10:26 น.
ประวัติ Claudia Doumit นักแสดง The Boys แต่งงาน Jack Quaid

เปิดประวัติ Claudia Doumit นักแสดงสาวชาวออสเตรเลีย รับบท วิกตอเรีย นิวแมน ในซีรีส์ The Boys เข้าพิธีแต่งงาน Jack Quaid ย้อนเส้นทางพบกันในกอง ก่อนพัฒนาความสัมพันธ์

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ Jack Quaid และ Claudia Doumit สองนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง The Boys กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกครั้ง หลังสื่อออสเตรเลีย The Daily Telegraph รายงานเมื่อเดือนเมษายน 2569 ว่าทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานกันแล้วที่ Mona Farm ในเมืองเบรดวูด ประเทศออสเตรเลีย โดยมีแขกคนสำคัญระดับเอลิสต์มาร่วมงานมากมาย ขณะที่นิตยสาร Us Weekly กำลังติดต่อขอสัมภาษณ์ตัวแทนของทั้งคู่เพิ่มเติม

สำหรับใครที่อยากรู้ว่า Claudia Doumit คือใคร เธอเป็นนักแสดงสาวชาวออสเตรเลีย เธอปรากฏตัวในซีรีส์ The Boys ซีซั่น 2 เมื่อปี 2563 ในบทบาท Victoria Neuman และร่วมแสดงมาจนถึงปี 2567 เธอและ Jack Quaid ผู้รับบท Hughie Campbell พบกับในกองก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นคนรักในที่สุด

นอกจากซีรีส์ The Boys แล้ว Claudia ยังมีผลงานแสดงในเรื่อง Timeless ระหว่างปี 2559 ถึง 2561 รวมถึงภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Where’d You Go, Bernadette, Heads of State, The Fox และภาพยนตร์เรื่องใหม่ Soulm8te ที่กำลังจะเข้าฉาย

ส่วนเส้นทางรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีใครทราบไทม์ไลน์แน่ชัด โดย Claudia เข้ามาแคสต์งานซีรีส์ The Boys ในปี 2562 ก่อนจะเริ่มถ่ายทำซีซั่น 2 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2565 มีภาพทั้งคู่เดินจับมือกันปรากฏตามหน้าสื่อ ถือเป็นการยืนยันสถานะความสัมพันธ์อย่างชัดเจน

ทั้งสองคบหากันแบบเรียบง่ายและไม่หวือหวาตลอดปีแรก แหล่งข่าววงในออกมายืนยันกับ Us Weekly ในเดือนกรกฎาคม 2566 ว่าทั้งคู่ยังคบหากันอยู่และรักกันดี แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแจ็คเป็นคนเก็บตัวมากเหมือนกับ เมก ไรอัน (Meg Ryan) แม่ของเขา หลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มออกงานและเดินพรมแดงด้วยกันหลายครั้ง ทั้งยังมักโพสต์ข้อความหวาน ๆ ถึงกันบนอินสตาแกรมอยู่เสมอ

Claudia Doumit และ Jack Quaid นักแสดง The Boys
อย่างไรก็ดี Claudia Doumit ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์มากนัก แต่เธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ Decider เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 ว่าการทำงานกับแจ็คสนุกและบันเทิงมาก เธอเล่าว่าเขาเป็นคนตลก สร้างเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลา และมอบอะไรหลายอย่างในการทำงาน เวลาเข้าฉากที่ต้องจริงจัง เธอจึงต้องตั้งสมาธิอย่างหนักเพื่อไม่ให้หลุดขำ

ทางด้าน Jack Quaid เคยเล่าถึงชีวิตคู่ผ่านสื่อ The Los Angeles Times ในเดือนกรกฎาคม 2568 เขาเปิดเผยกิจวัตรเช้าวันอาทิตย์ว่า เขาและฝ่ายหญิงมักจะสลับกันชงกาแฟดื่ม พร้อมเล่าว่าช่วงปีที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ดังนั้นทุกครั้งที่ได้กลับบ้าน เขาจึงอยากซึมซับช่วงเวลาเหล่านั้นให้มากที่สุด สิ่งหนึ่งที่พวกเขาทำเหมือนเดิมทุกวันคือการตื่นนอน ดื่มกาแฟ และเปิดแผ่นเสียงฟังด้วยกัน

Claudia Doumit
นักแสดง The Boys
นักแสดงซีรีส์ The Boys-2
Claudia Doumit และ Jack Quaid นักแสดง The Boys
ข้อมูลจาก : usmagazine

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 10:26 น.
65
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

