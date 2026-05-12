จำได้ไหม? ไทเลอร์ เร็กส์ ร่างยักษ์ WWE ล่าสุด ‘กลายร่าง’ เป็นสาวข้ามเพศสุดจึ้ง สวยจนจำไม่ได้!
เปิดชีวิตใหม่ Gabbi Tuft อดีตยอดนักสู้ทรงผมเดรดล็อกบนสังเวียน WWE ที่ทิ้งร่างทองสุดดุดัน สู่การยอมรับตัวตนในร่างหญิงข้ามเพศ พร้อมบทบาทโค้ชฟิตเนสสาวสุดสตรอง
กลายเป็นไวรัลที่ทำเอาแฟนกำปั้นทั่วโลกต้องขยี้ตาแรง! เมื่อภาพของ ไทเลอร์ เร็กส์ (Tyler Reks) อดีตนักมวยปล้ำร่างยักษ์ลุคดุดันแห่งศึก WWE ที่หลายคนคุ้นตา กลับกลายเป็นภาพของ แกบบี้ ทัฟต์ (Gabbi Tuft) สาวข้ามเพศสุดสวยที่มีรูปร่างเฟิร์มกระชับและรอยยิ้มที่มั่นใจ ชนิดที่ว่าหากไม่บอกก็แทบไม่เชื่อว่าเป็นคนเดียวกัน
ย้อนกลับไปในช่วงปี 2009-2012 Tyler Reks คือหนึ่งในนักสู้สายพละกำลังที่โดดเด่นที่สุดในสังเวียน ด้วยส่วนสูงถึง 6 ฟุต 5 นิ้ว และทรงผมเดรดล็อกที่เป็นเอกลักษณ์ เขาเคยโลดแล่นทั้งใน ECW, SmackDown และ NXT พร้อมท่าไม้ตาย Burning Hammer ที่ทำเอาคู่ต่อสู้ขวัญผวามานักต่อนัก ก่อนที่เขาจะตัดสินใจออกจากวงการไปในปี 2012
แต่จุดที่ “จึ้ง” ที่สุดคือเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา เมื่อเธอตัดสินใจเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะว่าเป็นหญิงข้ามเพศ Gabbi เล่าว่าเธอต้องเก็บซ่อนตัวตนที่แท้จริงไว้ภายใต้ภาพลักษณ์นักสู้สุดแกร่งมานานหลายปี ซึ่งมันบีบคั้นหัวใจเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันที่เธอเลิกกังวลสายตาคนอื่นและเลือกเป็นตัวเองในที่สุด
ปัจจุบัน Gabbi Tuft ในวัย 45 ปี ไม่ได้แค่สวยขึ้นเท่านั้น แต่เธอยังใช้ความรู้จากวงการกีฬาผันตัวมาเป็นโค้ชฟิตเนสและเจ้าของธุรกิจสุขภาพ “GLO by Gabbi” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาดูแลตัวเอง
ที่ปังไปกว่านั้นคือมีรายงานว่าเธอได้กลับคืนสู่สังเวียนมวยปล้ำอีกครั้งในปี 2024 ในลุคใหม่ที่สะกดทุกสายตา เป็นการตอกย้ำว่า ไม่ว่าเพศสภาพจะเปลี่ยนไป แต่จิตวิญญาณนักสู้ของเธอยังคงแกร่งไม่เปลี่ยนแปลง
View this post on Instagram
อ้างอิงข้อมูลจาก : WWE, Shop GLO by Gabbi, Business Insider, Yahoo Sports, IG/gabbituft
ติดตาม The Thaiger บน Google News: