ข่าวต่างประเทศ

จำได้ไหม? ไทเลอร์ เร็กส์ ร่างยักษ์ WWE ล่าสุด ‘กลายร่าง’ เป็นสาวข้ามเพศสุดจึ้ง สวยจนจำไม่ได้!

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 16:01 น.
65
จำได้ไหม? ไทเลอร์ เร็กส์ ร่างยักษ์ WWE ล่าสุด 'กลายร่าง' เป็นสาวข้ามเพศสุดจึ้ง สวยจนจำไม่ได้!
ภาพจาก : Gabbi Alon Tuft

เปิดชีวิตใหม่ Gabbi Tuft อดีตยอดนักสู้ทรงผมเดรดล็อกบนสังเวียน WWE ที่ทิ้งร่างทองสุดดุดัน สู่การยอมรับตัวตนในร่างหญิงข้ามเพศ พร้อมบทบาทโค้ชฟิตเนสสาวสุดสตรอง

กลายเป็นไวรัลที่ทำเอาแฟนกำปั้นทั่วโลกต้องขยี้ตาแรง! เมื่อภาพของ ไทเลอร์ เร็กส์ (Tyler Reks) อดีตนักมวยปล้ำร่างยักษ์ลุคดุดันแห่งศึก WWE ที่หลายคนคุ้นตา กลับกลายเป็นภาพของ แกบบี้ ทัฟต์ (Gabbi Tuft) สาวข้ามเพศสุดสวยที่มีรูปร่างเฟิร์มกระชับและรอยยิ้มที่มั่นใจ ชนิดที่ว่าหากไม่บอกก็แทบไม่เชื่อว่าเป็นคนเดียวกัน

ย้อนกลับไปในช่วงปี 2009-2012 Tyler Reks คือหนึ่งในนักสู้สายพละกำลังที่โดดเด่นที่สุดในสังเวียน ด้วยส่วนสูงถึง 6 ฟุต 5 นิ้ว และทรงผมเดรดล็อกที่เป็นเอกลักษณ์ เขาเคยโลดแล่นทั้งใน ECW, SmackDown และ NXT พร้อมท่าไม้ตาย Burning Hammer ที่ทำเอาคู่ต่อสู้ขวัญผวามานักต่อนัก ก่อนที่เขาจะตัดสินใจออกจากวงการไปในปี 2012

ไทเลอร์ เร็กส์ ร่างยักษ์ WWE ล่าสุด 'กลายร่าง' เป็นสาวข้ามเพศสุดจึ้ง
ภาพจาก : Gabbi Alon Tuft

แต่จุดที่ “จึ้ง” ที่สุดคือเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา เมื่อเธอตัดสินใจเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะว่าเป็นหญิงข้ามเพศ Gabbi เล่าว่าเธอต้องเก็บซ่อนตัวตนที่แท้จริงไว้ภายใต้ภาพลักษณ์นักสู้สุดแกร่งมานานหลายปี ซึ่งมันบีบคั้นหัวใจเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันที่เธอเลิกกังวลสายตาคนอื่นและเลือกเป็นตัวเองในที่สุด

WWE แทบแตก Tyler Reks อดีตนักมวยปล้ำ กลายเป็นสาวข้ามเพศสุดแซ่บ
ภาพจาก : Gabbi Alon Tuft

ปัจจุบัน Gabbi Tuft ในวัย 45 ปี ไม่ได้แค่สวยขึ้นเท่านั้น แต่เธอยังใช้ความรู้จากวงการกีฬาผันตัวมาเป็นโค้ชฟิตเนสและเจ้าของธุรกิจสุขภาพ “GLO by Gabbi” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาดูแลตัวเอง

WWE แทบแตก Tyler Reks อดีตนักมวยปล้ำ กลายเป็นสาวข้ามเพศสุดแซ่บ
ภาพจาก : Gabbi Alon Tuft

ที่ปังไปกว่านั้นคือมีรายงานว่าเธอได้กลับคืนสู่สังเวียนมวยปล้ำอีกครั้งในปี 2024 ในลุคใหม่ที่สะกดทุกสายตา เป็นการตอกย้ำว่า ไม่ว่าเพศสภาพจะเปลี่ยนไป แต่จิตวิญญาณนักสู้ของเธอยังคงแกร่งไม่เปลี่ยนแปลง

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Gabbi Alon Tuft (@gabbituft)

อ้างอิงข้อมูลจาก : WWE, Shop GLO by Gabbi, Business Insider, Yahoo Sports, IG/gabbituft

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ด่วน พาย สุนิษฐ์ โต้ ทราย สก็อต ไม่เคยข่มขืน แจงปมคลิปเสียง ฟ้องทวงบ้านเพราะพาคนบุกรุก

9 นาที ที่แล้ว
หนุ่มถูกทิ้งแก้เผ็ดเหี้ยม ปลอม Tinder แฟนเก่า ส่งข้อความเรียกชาย 18 คนมารุมข่มขืนถึงบ้าน ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มถูกทิ้งแก้เผ็ดเหี้ยม ปลอม Tinder แฟนเก่า ส่งข้อความเรียกชาย 18 คนมารุมข่มขืนถึงบ้าน

42 นาที ที่แล้ว
จำได้ไหม? ไทเลอร์ เร็กส์ ร่างยักษ์ WWE ล่าสุด &#039;กลายร่าง&#039; เป็นสาวข้ามเพศสุดจึ้ง สวยจนจำไม่ได้! ข่าวต่างประเทศ

จำได้ไหม? ไทเลอร์ เร็กส์ ร่างยักษ์ WWE ล่าสุด ‘กลายร่าง’ เป็นสาวข้ามเพศสุดจึ้ง สวยจนจำไม่ได้!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มอเตอร์ไซค์ยกล้อชนนักแสดงสาวเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ภาพสลด มอเตอร์ไซค์ชนนักแสดง เจ็บหนักดับต่อหน้าลูก สะเทือนใจเด็กกำพร้าแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดแปลก! พิธีฉลองความสำเร็จ หนุ่มเรียนจบ คว้าปริญญาวิศวะ ถูกเทน้ำมันใส่จนตัวดำปี๋ ข่าวต่างประเทศ

สุดแปลก! ฉลองหนุ่มเรียนจบ คว้าปริญญาวิศวะ ถูกจับเทน้ำมันดิบใส่ จนตัวดำปี๋

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 12 พ.ค. 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 12 พ.ค. 69 สถิติวันอังคาร วิเคราะห์เลขนามสัตว์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คอหวยจดด่วน! เสือตกถังพลังเงินดี แจกเลขเด็ดงวดนี้ 16 5 69 เตรียมรับทรัพย์ถ้วนหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน ข่าว

เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.กาบเชิง สั่งเด็ดขาด ห้ามเข้าพื้นที่ชายแดน หลังชาวบ้านหลงป่า ถูกจับฝั่งกัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก ข่าว

สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน ข่าว

ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้เมนต์ด่าสนับสนุน ทราย สก๊อต บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรชมพูต่างด้าว คืออะไร? ทำไม “คนจีน” มีได้ เงื่อนไข เอกสารอะไรบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง ข่าวการเมือง

ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คาลบี้ ประกาศเปลี่ยนสีถุงขนมเป็นขาวดำ หมึกไม่พอ เซ่นพิษสงครามอิหร่าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊บ วิริยะ โพสต์ให้กำลังใจ แม่หมู พิมพ์ผกา ปมตัดขาด นาย ณภัทร บันเทิง

อุ๊บ วิริยะ ให้กำลังใจ แม่หมู-นาย ณภัทร ลั่น ผู้ชายมีเมียหลายคนได้ แต่แม่มีคนเดียว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปรับปรุงกฎใหม่ ห้ามขาย-ดื่มเหล้า 8 สถานที่ใหม่ ราชกิจจาฯ เริ่มวันนี้ 12 พ.ค. 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามก๊ก คำสัตย์โลหิต คือเกมอะไร เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เทคโนโลยี

เปิดตัว สามก๊ก คำสัตย์โลหิต เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้นอ้อ&quot; ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายสาหัส ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน ข่าว

“ต้นอ้อ” ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายโหด ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาส Teetawat เล่านาทีแผลเลือดคั่งลุกลามเป็นหนองติดเชื้อ ข่าว

สตรีมเมอร์หนุ่ม หวิดเสียขา! แผลเลือดคั่ง ฝืนร่างกาย ลุกลามเป็นหนอง ติดเชื้อรุนแรง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดกแล้วที่พิจิตร ข่าว

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 16:01 น.
65
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน พาย สุนิษฐ์ โต้ ทราย สก็อต ไม่เคยข่มขืน แจงปมคลิปเสียง ฟ้องทวงบ้านเพราะพาคนบุกรุก

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
หวยลาว 12 พ.ค. 2569

ตรวจหวยลาว 12 พ.ค. 69 สถิติวันอังคาร วิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

คอหวยจดด่วน! เสือตกถังพลังเงินดี แจกเลขเด็ดงวดนี้ 16 5 69 เตรียมรับทรัพย์ถ้วนหน้า

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน

เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button