สุดแปลก! ฉลองหนุ่มเรียนจบ คว้าปริญญาวิศวะ ถูกจับเทน้ำมันดิบใส่ จนตัวดำปี๋

สุดแปลก! ชาวบ้านแห่ฉลอง หนุ่มกานาเรียนจบ คว้าปริญญาวิศวะ ถูกจับเทน้ำมันดิบใส่หลายแกลลอน จนตัวดำปี๋
ผู้ใช้ติ๊กต็อก @queenotabil โพสต์คลิปที่ทำให้ชาวเน็ตทั่วโลกตะลึงงัน ภาพในคลิปเป็นชายรายหนึ่งที่ถูกผู้คนรายล้อมถือแกลลอนน้ำมันแล้วเทของเหลวสีดำราดใส่ทั้งตัว พร้อมกับแคปชั่นว่า “ขอแสดงความยินดีด้วยนะ พี่ชายที่รักของฉัน ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับพี่ชายที่รักของเราเนื่องในโอกาสเรียนจบ!
นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก เป็นการเฉลิมฉลองให้กับความพยายามและความทุ่มเทตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนในที่สุดก็คว้าปริญญาสาขาวิศวกรรมยานยนต์มาได้สำเร็จ ความภาคภูมิใจและความสุขเอ่อล้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่เรากำลังร่วมยินดีกับความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ขอแสดงความยินดีด้วยนะ!”
คลิปดังกล่าวได้สร้างความสับสนให้กับผู้ที่เห็นเป็นอย่างมาก หลายคนตั้งคำถามว่ากิจกรรมดังกล่าวมีความหมายอะไร และบางคนก็แสดงความกังวลว่าอาจเป็นอันตราย ชาวเน็ตต่างแห่แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “ทุกคน ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่” และ “กลิ่นลอยมาถึงพวกเราตรงนี้เลย”
หลายคนยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ โดยระบุว่า “การกระทำแบบนี้เป็นอันตราย” และ “นี่ไม่ใช่เรื่องตลก มันไร้สาระมาก” ขณะที่บางคนยังแสดงความกังวลว่า “หวังว่ามันจะไม่ใช่น้ำมันเครื่องหรืออะไรที่คล้ายกันนะ ไม่อย่างนั้นดินคงปนเปื้อนแย่เลย”
เมื่อมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากคลิปดังกล่าว พบว่าความจริงแล้วกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเฉลิมฉลองการจบการศึกษาอย่างเป็นทางการของชาวกานา โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกฝนด้านช่างยนต์ จะต้องผ่านกิจกรรมนี้ในฐานะสัญลักษณ์แห่งการก้าวเข้าสู่การเป็นช่างยนต์อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังพบคลิปอื่น ๆ ที่มีการทำกิจกรรมในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
ประเพณีดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมที่มีความหมายลึกซึ้งในบริบทของสังคมกานา โดยน้ำมันดิบที่ถูกราดลงบนร่างกายเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอาชีพและการเริ่มต้นชีวิตในฐานะช่างยนต์มืออาชีพ แม้ภาพที่เห็นจะดูแปลกตาสำหรับคนจากวัฒนธรรมอื่น แต่นี่คือการฉลองด้วยความภาคภูมิใจของคนในประเทศกานาที่ยึดถือปฏิบัติสืบมา
