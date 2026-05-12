"ต้นอ้อ" ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายโหด ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 15:13 น.
"ต้นอ้อ" ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายสาหัส ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน

“ต้นอ้อ” ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ปี ถูกแม่แท้ ๆ ทำร้าย ใช้เหล็กแทง-โกนผม-ไล่นอนนอกบ้าน เจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็งไม่ได้ทำ

12 พ.ค. 2569 จากกรณีที่ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือไปยัง น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ “ต้นอ้อ” ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง หลังพบเด็กหญิงวัยประมาณ 10-12 ปี ถูกพ่อแม่ทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทุบตี ใช้เหล็กแทง โกนผม ไล่ออกจากบ้านให้นอนนอกบ้าน และถูกใช้งานหนักเป็นประจำ

โดยชาวบ้าน ระบุว่า เด็กเคยเล่าให้ฟังว่ามักถูกแม่ทำร้ายอยู่เสมอ และทุกครั้งที่มีหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบ แม่ของเด็กจะปฏิเสธข้อกล่าวหา ก่อนที่หลังจากนั้น เด็กจะถูกทำร้ายซ้ำและถูกกักตัวไม่ให้ออกจากบ้านนาน 3-4 วัน นั้น

ล่าสุด วันที่ 12 พ.ค.69 เวลา 10:30 น.ทีมข่าวได้เดินทางมาที่สภ. บางปะกง ภายหลังทราบว่า ทางมูลนิธิเป็นหนึ่งเตรียมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา และตำรวจ สภ.บางปะกง เพื่อเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือเด็กอย่างเร่งด่วน

ต่อมา นางสาวชลิดา พะละมาตย์ หรือ “ต้นอ้อ” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปะกง และเจ้าหน้าที่ พม. ลงพื้นที่ไปยังบ้านพักคนงานหลังวัดแสมขาว ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปิดเป็นสถานที่ทำหอยแมลงภู่ตากแห้ง ในพื้นที่ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่องรอยแผลเป็นบนศีรษะและร่างกายของเด็กหญิงที่ถูกกล่าวหาว่าถูกทารุณ
FB/ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

ในที่เกิดเหตุพบเด็กหญิงเอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี ชาวเมียนมา ผู้เสียหาย พร้อมนางดา อายุ 43 ปี ผู้เป็นแม่ โดยเจ้าหน้าที่ พม. ได้ตรวจสอบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายของเด็ก พบว่าบริเวณศีรษะถูกตัดผมสั้นเกรียน และมีร่องรอยแผลเป็นหลายแห่งตามร่างกาย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แยกตัวเด็กออกจากแม่เพื่อพูดคุยและดำเนินการตามขั้นตอนการคุ้มครองเด็ก แต่นางดาไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่นำตัวลูกไป อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเป็นกระบวนการตามกฎหมาย หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการทำร้ายร่างกายเด็กเกิดขึ้น

เบื้องต้น นางดาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทารุณกรรมลูก พร้อมยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เคยตีลูกจริง แต่เป็นการตีเพื่อลงโทษและสั่งสอน เนื่องจากเด็กมีพฤติกรรมดื้อ และยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายอย่างรุนแรงหรือทำร้ายบริเวณศีรษะ ส่วนบาดแผลบนศีรษะเกิดจากอาการแพ้อาหารจนลูกเกาจนเป็นแผล พร้อมยืนยันว่ารักลูกทุกคน และไม่ได้ทำร้ายลูกตามที่ถูกกล่าวหา

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

