“ต้นอ้อ” ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายโหด ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน
“ต้นอ้อ” ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ปี ถูกแม่แท้ ๆ ทำร้าย ใช้เหล็กแทง-โกนผม-ไล่นอนนอกบ้าน เจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็งไม่ได้ทำ
12 พ.ค. 2569 จากกรณีที่ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือไปยัง น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ “ต้นอ้อ” ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง หลังพบเด็กหญิงวัยประมาณ 10-12 ปี ถูกพ่อแม่ทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทุบตี ใช้เหล็กแทง โกนผม ไล่ออกจากบ้านให้นอนนอกบ้าน และถูกใช้งานหนักเป็นประจำ
โดยชาวบ้าน ระบุว่า เด็กเคยเล่าให้ฟังว่ามักถูกแม่ทำร้ายอยู่เสมอ และทุกครั้งที่มีหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบ แม่ของเด็กจะปฏิเสธข้อกล่าวหา ก่อนที่หลังจากนั้น เด็กจะถูกทำร้ายซ้ำและถูกกักตัวไม่ให้ออกจากบ้านนาน 3-4 วัน นั้น
ล่าสุด วันที่ 12 พ.ค.69 เวลา 10:30 น.ทีมข่าวได้เดินทางมาที่สภ. บางปะกง ภายหลังทราบว่า ทางมูลนิธิเป็นหนึ่งเตรียมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา และตำรวจ สภ.บางปะกง เพื่อเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือเด็กอย่างเร่งด่วน
ต่อมา นางสาวชลิดา พะละมาตย์ หรือ “ต้นอ้อ” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปะกง และเจ้าหน้าที่ พม. ลงพื้นที่ไปยังบ้านพักคนงานหลังวัดแสมขาว ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปิดเป็นสถานที่ทำหอยแมลงภู่ตากแห้ง ในพื้นที่ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในที่เกิดเหตุพบเด็กหญิงเอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี ชาวเมียนมา ผู้เสียหาย พร้อมนางดา อายุ 43 ปี ผู้เป็นแม่ โดยเจ้าหน้าที่ พม. ได้ตรวจสอบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายของเด็ก พบว่าบริเวณศีรษะถูกตัดผมสั้นเกรียน และมีร่องรอยแผลเป็นหลายแห่งตามร่างกาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แยกตัวเด็กออกจากแม่เพื่อพูดคุยและดำเนินการตามขั้นตอนการคุ้มครองเด็ก แต่นางดาไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่นำตัวลูกไป อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเป็นกระบวนการตามกฎหมาย หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการทำร้ายร่างกายเด็กเกิดขึ้น
เบื้องต้น นางดาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทารุณกรรมลูก พร้อมยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เคยตีลูกจริง แต่เป็นการตีเพื่อลงโทษและสั่งสอน เนื่องจากเด็กมีพฤติกรรมดื้อ และยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายอย่างรุนแรงหรือทำร้ายบริเวณศีรษะ ส่วนบาดแผลบนศีรษะเกิดจากอาการแพ้อาหารจนลูกเกาจนเป็นแผล พร้อมยืนยันว่ารักลูกทุกคน และไม่ได้ทำร้ายลูกตามที่ถูกกล่าวหา
