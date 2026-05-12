สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร
พระครูคอคาร์บอน พระนักเทศน์ชื่อดังจาก อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ถูกกล่าวหาว่านำเงินกิจนิมนต์และเงินวัดไปเปย์ชายหนุ่ม ก่อนมีหนังสือเรียกตัวกลับวัดเพื่อชี้แจง ล่าสุดเพจวงการสงฆ์รายงานว่าได้ลาสิกขาเงียบที่จังหวัดพิจิตรแล้ว
จากกรณีการแฉพฤติกรรมของพระนักเทศน์ชื่อดังรายหนึ่งในพื้นที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ถูกระบุว่ามีการนำเงินกิจนิมนต์รวมถึงเงินของวัดไปใช้เปย์ชายหนุ่มเพื่อแลกกับความสัมพันธ์เชิงล่อแหลม
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีข้อมูลแชตหลุดและข้อความแฉถูกส่งต่อในโลกโซเชียล บุคคลที่ถูกพาดพิงถูกเรียกด้วยฉายา “พระครูคอคาร์บอน” หรือ “หลวงพี่แป๊ะ” ซึ่งชาวเน็ตชี้เป้าว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับวัดนิคมเขต อำเภอปราสาท ข้อมูลจากรายงานของข่าว ช่อง 8 ระบุว่า มีการกล่าวอ้างถึงการเสนอเงินเลี้ยงดูชายหนุ่มเดือนละ 20,000-30,000 บาท แลกกับพฤติกรรมที่ใช้ศัพท์โซเชียลว่า “ฉันบวบ”
หลังจากกระแสข่าวเริ่มลุกลาม มีรายงานว่าทางเจ้าอาวาสวัดนิคมเขตได้ออกหนังสือเรียกตัวพระรูปดังกล่าวกลับมายังวัดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง โดยข้อมูลจากบางแหล่งระบุว่าเป็นการเรียกตัวด่วนภายใน 3 วัน ขณะที่บางเพจในวงการสงฆ์ระบุกรอบเวลา 7 วัน อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายหลักคือการตรวจสอบวินัยสงฆ์และความโปร่งใสเรื่องการจัดการเงินวัด
สำหรับประวัติของ “หลวงพี่แป๊ะ” หรือ พระครูสังฆการปรีชา ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะทายาทธรรมผู้สืบสานปณิธานของ “หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ” โดยท่านเคยอุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส เมื่อบวชแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งขอม พระคาถา และพิธีกรรมตามตำรับโบราณ อีกทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและแจกของช่วยเหลือชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง
ความคืบหน้าล่าสุด เพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนาได้รายงานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ว่า พระรูปดังกล่าวได้เข้าพิธีลาสิกขา (สึก) แล้วที่จังหวัดพิจิตร โดยเป็นการสึกแบบไม่แจ้งเหตุผลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแถลงการณ์หรือเอกสารทางการจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ หรือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกมายืนยันรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมด สังคมยังคงจับตามองถึงบทสรุปของการตรวจสอบเรื่องวินัยและการจัดการเงินวัดในกรณีนี้ต่อไป
ข้อมูลจาก : ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา 1
