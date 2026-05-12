คลิปไวรัล "บุน รานี" เมีย "ฮุนเซน" เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร
คลิปไวรัล “บุน รานี” เมีย “ฮุนเซน” เดินเท้าเปล่าลุยโคลน-เหยียบกรวด ลงพื้นที่แจกของเยี่ยมชาวบ้าน ติดดินไม่ถือตัว ได้ใจคนเขมรทั้งประเทศ
เป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลที่คนให้ความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะประชาชนชาวกัมพูชา สำหรับคลิปนาที บุน รานี ภริยาของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานองคมนตรีแห่งกัมพูชา ลงพื้นที่แจกของอุปโภคบริโภค และเยี่ยมเยียนประชาชน คลิปดังกล่าวทางเพจ หมอแล็บแพนด้า นำมาโพสต์พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “ไม่มีใครติดดินเท่า‘บุน รานี’ภริยาของฮุนเซนอีกแล้ว”
คลิปไวรัลดังกล่าวเผยให้เห็น บุน รานี ภริยาของ ฮุนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านแต่ด้วยสภาพแวดล้อมในขณะนั้นทั้งพื้นเจิ่งนองด้วยน้ำ พื้นดินกลายเป็นโคลน และบางจุดมีหินกรวดไม่เรียบ บุนรานี ตัดสินใจถอดรองเท้าและเดินเหยียบย่ำโคลน และหินด้วยเท้าเปล่าแบบไม่ถือตัว หรือแสดงท่าทางไม่โอเคกับพื้นที่ตรงหน้า แต่ บุน รานี กลับยิ้มแย้มเดินทักทายชาวบ้านที่มารอแบบทั่วถึงทุกคน สร้างความปราบปลื้มใจให้กับคนเขมรทั่วประเทศ
อ้างอิงจาก : FB หมอแล็บแพนด้า
