รมว.ยุติธรรม เผยอาการ “หมิงเฉิน ซัน” ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด
รมว.ยุติธรรม เผย “หมิงเฉิน ซัน” ผู้ต้องหาคดีระเบิดซีโฟร์ ช็อกส่งโรงพยาบาล ล่าสุดปลอดภัยแล้ว สั่งชุดพิเศษเฝ้า 24 ชม. พร้อมตรวจหาสารเสพติด
12 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษนำตัวนายหมิงเฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟร์และอาวุธสงคราม ส่งโรงพยาบาลหลังมีอาการชักเกร็ง เมื่อคืนวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา
พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยว่า จากรายงานที่ได้รับ นายหมิงเฉิน ซัน มีอาการช็อก จึงสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ชุดปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวน จัดกำลังเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัย ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว แต่รายละเอียดยังไม่มีการรายงานเข้ามา
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสาเหตุอาจเกิดจากภาวะเครียดหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่ากำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งระบบ รวมถึงตรวจหาสารเสพติดด้วย แต่ขณะนี้ผลยังไม่ออก ส่วนสาเหตุของอาการป่วยนั้น เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป
