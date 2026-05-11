ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ “ไวรัสฮันตา” รายแรก ยังไม่มีวัคซีนรักษา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 17:43 น.
51
ด่วน! ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ "ไวรัสฮันตา" รายแรก ยังไม่มีวัคซีนรักษา

ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตารายแรก จากเรือสำราญฮอนดิอุส นานาชาติเร่งอพยพผู้โดยสารพร้อมตั้งมาตรการกักตัวสกัดการระบาด ด้านองค์การอนามัยโลกยืนยันความเสี่ยงระดับโลกยังต่ำ

สเตฟานี ริสต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสให้ข้อมูลว่า ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตารายแรก เป็นหญิงชาวฝรั่งเศส เดินทางกลับมาจากเรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุส (MV Hondius) เริ่มมีอาการป่วยหนักเมื่อคืนวันอาทิตย์ ผลตรวจหาเชื้อออกมาเป็นบวก รัฐบาลส่งตัวเธอไปแยกกักโรคในกรุงปารีสทันที ผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสอีก 4 คนมีผลตรวจเป็นลบ แต่แพทย์จะทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงกับไวรัสฮันตาในประเทศแล้ว 22 คน

เรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุสเดินทางออกจากเมืองอูซัวยา ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 1 เมษายน เพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศเคปเวิร์ด ผู้โดยสารบนเรือเกิดการติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีส (Andes) ไวรัสสายพันธุ์นี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้

องค์การอนามัยโลกประเมินว่าผู้ติดเชื้อรายแรกอาจได้รับเชื้อก่อนขึ้นเรือ จากนั้นไวรัสจึงแพร่กระจายสู่คนอื่นบนเรือ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 คน ประกอบด้วยคู่สามีภรรยาชาวดัตช์กับผู้หญิงชาวเยอรมัน ปัจจุบันโลกยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษา

ทางการสเปนอนุญาตให้เรือจอดทอดสมอนอกชายฝั่งเกาะเตเนริเฟ เจ้าหน้าที่อพยพผู้โดยสาร 94 คนจาก 19 สัญชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้โดยสารสวมชุดป้องกันทางการแพทย์เดินทางด้วยรถบัสของกองทัพสเปนไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศต้นทาง

หลายประเทศกำหนดมาตรการกักตัวผู้เดินทางกลับอย่างเข้มงวด ประเทศกรีซสั่งกักตัวผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นเวลา 45 วัน สเปนแยกกักตัวพลเมือง 14 คนในโรงพยาบาลทหาร อังกฤษกักตัวผู้โดยสาร 72 ชั่วโมงเพื่อรอผลตรวจ องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทุกประเทศกักตัวผู้มีความเสี่ยงเป็นเวลา 42 วันพร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ขณะที่สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้โดยสาร 17 คนเดินทางกลับบ้านได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์กักกันโรค ทางองค์การอนามัยโลกมองว่านโยบายนี้มีความเสี่ยง

ถึงแม้ไวรัสฮันตาจะมีความอันตราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายประเทศยืนยันตรงกันว่าความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขโลกยังอยู่ในระดับต่ำ องค์การอนามัยโลกขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมชี้แจงว่าสถานการณ์นี้ไม่เหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19 ทางการกำลังเร่งติดตามตัวผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ต้องเต ยืนยัน THACCA ให้อิสระทำหนัง ข่าว

ต้องเต ยืนยัน THACCA ให้อิสระทำหนัง ไม่ได้อวยฝั่งใด วอนอย่าใช้การเมืองตัดสิน

49 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ &quot;ไวรัสฮันตา&quot; รายแรก ยังไม่มีวัคซีนรักษา ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ “ไวรัสฮันตา” รายแรก ยังไม่มีวัคซีนรักษา

5 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งตีมึน! เตะบอลเล่น กลางห้างดังภูเก็ต ไม่สนคนเตือน หวั่นโดนเด็ก-คนแก่ ข่าว

ฝรั่งตีมึน! เตะบอลเล่น กลางห้างดังภูเก็ต ไม่สนคนเตือน หวั่นโดนเด็ก-คนแก่

24 นาที ที่แล้ว
สิ้นแล้ว &quot;โคจิ ซูซูกิ&quot; นักเขียนนิยาย &quot;เดอะริง&quot; ราชาสยองขวัญ ผีซาดาโกะในตำนาน บันเทิง

สิ้นแล้ว “โคจิ ซูซูกิ” นักเขียนนิยาย “เดอะริง” ราชาสยองขวัญ ผีซาดาโกะในตำนาน

37 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล ทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวงาน บันเทิง

ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล สวยเปล่งปลั่ง ยิ้มสดใสทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาว

46 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย &quot;มุสลิม&quot; ย้ายศาสนาได้หรือไม่ เปิดเงื่อนไข การสิ้นสภาพตามหลักอิสลาม ข่าว

มุสลิม อยากย้ายศาสนา ทำได้ไหม เปิดเงื่อนไข สิ้นสภาพตามหลักอิสลาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้ายทะเบียนรถ ณเดชน์ คูกิมิยะ ซื้อรถใหม่ให้แม่แก้ว เลขเด็ด

ทะเบียนป้ายแดง ณเดชน์ถอยรถให้แม่แก้ว สวยทั้งรถทั้งเลข คอหวยจดด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม เศรษฐกิจ

เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เปิดใจเคลียร์ทะเลาะมิกซ์ ไม่ยอมคุยด้วยนาน 4 ปี ข่าวดารา

หม่ำ จ๊กมก เล่าวันทะเลาะ มิกซ์ ทำพ่อลูกไม่คุยกัน 4 ปี ก่อนถึงจุดเปลี่ยนเคลียร์ใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/5/69 รวมชุดคู่เด่น ห้ามพลาด Line News

เลขเด็ด หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/5/69 รวมชุดคู่เด่น ห้ามพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาร์สยาม แจงดราม่า โลโก้เพลงใหม่ ใบเตย คล้ายวงดนตรีเมืองนอก ทีมออกแบบพลาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้โดยสารรถไฟญี่ปุ่น 10 คน ถูกส่งโรงพยาบาล หายใจไม่ออกพร้อมกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งต่างชาติเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นเขาทำคอนเทนต์ ข่าว

ต่างชาติเช่ารถไต่เขา ก่อนพลิกคว่ำ เสียหายหนัก จวกยับคอนเทนต์ขยะ เรียกยอดวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นทท.จีน แฉแท็กซี่กรุงเทพฯ โชว์ใบสั่งทิพย์ หวังรีดเงิน อ้างตำรวจปรับไม่คาดเข็มขัด ข่าวต่างประเทศ

นทท.จีน แฉแท็กซี่กรุงเทพฯ โชว์ใบสั่งทิพย์ หวังรีดเงิน อ้างตำรวจปรับไม่คาดเข็มขัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ เผยรายงานความยั่งยืนปี 2568 สร้างรายได้ให้คนขับ-ร้านค้า 5 แสนล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปิดตำนาน “กัญชาเสรี” รมว.สธ ลั่น ใครแอบขาย จับทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยานยนต์

ซื้อรถ EV ปีนี้คุ้มจริงไหม ? หลังราคาน้ำมันพุ่งกระฉูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต บันเทิง

ประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต คุณพ่อป้ายแดง สามี มายด์ ลภัสลัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาจุดแรก คาดเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาฬิกา Swatch × Audemars Piguet ราคา วันเปิดตัว ขายที่ไหน สรุปข้อมูลครบ ไลฟ์สไตล์

นาฬิกา Swatch × Audemars Piguet ราคา วันเปิดตัว ขายที่ไหน สรุปข้อมูลครบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล โต้เขมร ยังไม่ได้ตกลงใช้ UNCLOS ย้ำยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่เพิ่ม! ลุยเอาผิด หมอดูอมมังกร เผยสุดช้ำ โดนล่วงละเมิด ตั้งแต่อายุ 17

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งปิดร้านขายอาหารเสริมดัง สวมเลข อย. ปลอม แนะเช็กข้อมูลก่อนซื้อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม มุสลิม LGBT หมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว ข่าว

ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม สาวสองหมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภาญี่ปุ่น โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปลดนายกเล็กพ้นตำแหน่ง นอนป่วยไม่ได้สติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 17:43 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ต้องเต ยืนยัน THACCA ให้อิสระทำหนัง

ต้องเต ยืนยัน THACCA ให้อิสระทำหนัง ไม่ได้อวยฝั่งใด วอนอย่าใช้การเมืองตัดสิน

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
ฝรั่งตีมึน! เตะบอลเล่น กลางห้างดังภูเก็ต ไม่สนคนเตือน หวั่นโดนเด็ก-คนแก่

ฝรั่งตีมึน! เตะบอลเล่น กลางห้างดังภูเก็ต ไม่สนคนเตือน หวั่นโดนเด็ก-คนแก่

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
สิ้นแล้ว &quot;โคจิ ซูซูกิ&quot; นักเขียนนิยาย &quot;เดอะริง&quot; ราชาสยองขวัญ ผีซาดาโกะในตำนาน

สิ้นแล้ว “โคจิ ซูซูกิ” นักเขียนนิยาย “เดอะริง” ราชาสยองขวัญ ผีซาดาโกะในตำนาน

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
งบจัดงานบวช

งานบวชใช้งบเท่าไหร่ สรุปขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียม

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
Back to top button