ด่วน! ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ “ไวรัสฮันตา” รายแรก ยังไม่มีวัคซีนรักษา
ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตารายแรก จากเรือสำราญฮอนดิอุส นานาชาติเร่งอพยพผู้โดยสารพร้อมตั้งมาตรการกักตัวสกัดการระบาด ด้านองค์การอนามัยโลกยืนยันความเสี่ยงระดับโลกยังต่ำ
สเตฟานี ริสต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสให้ข้อมูลว่า ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตารายแรก เป็นหญิงชาวฝรั่งเศส เดินทางกลับมาจากเรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุส (MV Hondius) เริ่มมีอาการป่วยหนักเมื่อคืนวันอาทิตย์ ผลตรวจหาเชื้อออกมาเป็นบวก รัฐบาลส่งตัวเธอไปแยกกักโรคในกรุงปารีสทันที ผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสอีก 4 คนมีผลตรวจเป็นลบ แต่แพทย์จะทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงกับไวรัสฮันตาในประเทศแล้ว 22 คน
เรือสำราญเอ็มวี ฮอนดิอุสเดินทางออกจากเมืองอูซัวยา ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 1 เมษายน เพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศเคปเวิร์ด ผู้โดยสารบนเรือเกิดการติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีส (Andes) ไวรัสสายพันธุ์นี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้
องค์การอนามัยโลกประเมินว่าผู้ติดเชื้อรายแรกอาจได้รับเชื้อก่อนขึ้นเรือ จากนั้นไวรัสจึงแพร่กระจายสู่คนอื่นบนเรือ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 คน ประกอบด้วยคู่สามีภรรยาชาวดัตช์กับผู้หญิงชาวเยอรมัน ปัจจุบันโลกยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษา
ทางการสเปนอนุญาตให้เรือจอดทอดสมอนอกชายฝั่งเกาะเตเนริเฟ เจ้าหน้าที่อพยพผู้โดยสาร 94 คนจาก 19 สัญชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้โดยสารสวมชุดป้องกันทางการแพทย์เดินทางด้วยรถบัสของกองทัพสเปนไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศต้นทาง
หลายประเทศกำหนดมาตรการกักตัวผู้เดินทางกลับอย่างเข้มงวด ประเทศกรีซสั่งกักตัวผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นเวลา 45 วัน สเปนแยกกักตัวพลเมือง 14 คนในโรงพยาบาลทหาร อังกฤษกักตัวผู้โดยสาร 72 ชั่วโมงเพื่อรอผลตรวจ องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทุกประเทศกักตัวผู้มีความเสี่ยงเป็นเวลา 42 วันพร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ขณะที่สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้โดยสาร 17 คนเดินทางกลับบ้านได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์กักกันโรค ทางองค์การอนามัยโลกมองว่านโยบายนี้มีความเสี่ยง
ถึงแม้ไวรัสฮันตาจะมีความอันตราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายประเทศยืนยันตรงกันว่าความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขโลกยังอยู่ในระดับต่ำ องค์การอนามัยโลกขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมชี้แจงว่าสถานการณ์นี้ไม่เหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19 ทางการกำลังเร่งติดตามตัวผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้
- สธ. ติดตามไวรัสฮันตาใกล้ชิด เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ยังไม่พบการระบาด
- ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: