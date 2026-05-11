ฝรั่งตีมึน! เตะบอลเล่น กลางห้างดังภูเก็ต ไม่สนคนเตือน หวั่นโดนเด็ก-คนแก่ โดนข้าวของเสียหาย โซเชียลแห่ถามหา รปภ. อยู่ไหน
เพจเฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชายชาวต่างชาติ 2 คนนำลูกฟุตบอลมาเตะเล่นภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต ซึ่งคาดว่าเป็นชาวรัสเซียแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมท่ามกลางผู้คนที่กำลังเดินจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก
ภาพจากคลิปวิดีโอปรากฏชายชาวต่างชาติรายหนึ่งถอดรองเท้าและเตะลูกฟุตบอลส่งไปมากับเพื่อนอีกคน ชายชาวต่างชาติทั้งสองคนเล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานโดยไม่สนใจสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าว แม้จะมีคนพยายามเข้าไปตักเตือน แต่ชายชาวต่างชาติกลุ่มนี้ยังคงเล่นฟุตบอลต่อไปเหมือนไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
การกระทำดังกล่าวสร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้ที่อยู่ในห้างอย่างมาก ประชาชนในพื้นที่ต่างรู้สึกกังวลว่าลูกฟุตบอลอาจจะลอยไปกระแทกโดนเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่กำลังเดินเล่นอยู่บริเวณนั้น และกังวลว่าจะไปกระแทกทรัพย์สินและกระจกของร้านค้าต่าง ๆ ภายในห้างจนได้รับความเสียหาย
ขณะที่ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “ยามห้างมีไว้ทำไม” , “ถ้าถูกข้าวของเสียหาย เรียกเก็บสัก 10 เท่าเลย” , “ขนาดคนไทยยังไม่เคยทำ” , “แบบนี้ไม่ไหว พฤติกรรมไม่เคารพกฎ”
นอกจากนี้ชาวเน็ตต่างตั้งคำถามถึงระบบรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้า สังคมตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาจัดการหรือห้ามปรามพฤติกรรมของชายชาวต่างชาติ
