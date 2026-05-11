นทท.จีน แฉแท็กซี่กรุงเทพฯ โชว์ใบสั่งทิพย์ หวังรีดเงิน อ้างตำรวจปรับไม่คาดเข็มขัด

Suriyen J. เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 14:52 น.
นทท.จีน แฉแท็กซี่กรุงเทพฯ โชว์ใบสั่งทิพย์ อ้างตำรวจจับผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัด หวังรีดเงิน 1,000 บาท โชคดีรู้ทันรอดหวุดหวิด

ผู้ใช้ชาวจีนรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวผ่าน Thread เล่าประสบการณ์ขณะเดินทางท่องเที่ยวในไทย โดยอ้างว่าถูกคนขับแท็กซี่พยายามโกงเงินระหว่างเที่ยวในกรุงเทพฯ พร้อมแนบภาพใบสั่งที่คนขับอ้างว่าได้รับระหว่างเดินทาง โดยระบุว่าเป็นการเจอคนขับแปลกๆ เป็นครั้งแรกแม้จะมาเที่ยวกรุงเทพฯ หลายครั้งแล้ว

ผู้ใชดังกล่าวเล่าว่า “บ้าไปแล้ว! ไปกรุงเทพมาตั้งหลายครั้ง นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เจอคนขับรถแปลกๆ แบบนี้ เรียกแท็กซี่ผ่าน Bolt ขับไปได้ครึ่งทางจู่ๆ ก็จอดรถ

คนขับลงจากรถแล้วเดินไปข้างหลัง (รถเยอะมาก มุมที่ฉันนั่งมองไม่เห็นว่าเขาจะทำอะไร) พอขึ้นรถมาก็ถือใบเสร็จเก่าๆ มาใบนึง ฉันขอดูเขาก็ไม่ยอมให้ดู บอกว่าฉันไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อกี้เลยโดนตำรวจแจกใบสั่ง (แต่ไม่เห็นมีตำรวจเลยนะ) จะให้ฉันจ่ายค่าปรับ 1,000 บาท หลอกผีเถอะ~

สุดท้ายฉันก็ไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มให้เขา และลงจากรถมาได้อย่างปลอดภัย!!! ปล. ผู้หญิงเดินทางคนเดียวเจอเรื่องอะไรอย่าเพิ่งตกใจ อย่าทำตัวให้คนอื่นมองว่าเราซื่อบื้อ ถ้าฝนไม่ตก ปกติฉันจะนั่งแต่มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพ โคตรไร้สาระเลย”

นักท่องเที่ยวชาวจีนโพสต์ข้อความเตือนภัยลงบนแอปพลิเคชัน Threads
Thread/ @elowen_456_

โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า “โห เกินไปจริงๆ! โชคดีที่เธอไม่โดนหลอก ปลอดภัยก็ดีแล้ว เที่ยวคนเดียวต้องระวังตัวให้มากๆ นะ” , “ฉันก็เคยเจอจอดรถกลางทาง บอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินเพิ่มก็จะไม่ไปส่งต่อแล้ว อึ้งไปเลย” , “ที่ไทยมีตรงไหนบ้างเนี่ยที่นั่งรถยนต์แล้วต้องคาดเข็มขัดนิรภัย” ทั้งนี้ ภาพที่เกิดขึ้นสะท้อนปัญหาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

ที่มา: Thread/ @elowen_456_

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

