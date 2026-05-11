ข่าว

ต่างชาติเช่ารถไต่เขา ก่อนพลิกคว่ำ เสียหายหนัก จวกยับคอนเทนต์ขยะ เรียกยอดวิว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 15:01 น.
59
แก๊งต่างชาติเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นเขาทำคอนเทนต์

เล่นพิเรนทร์! ต่างชาติเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นเขาจนรถพลิกคว่ำ ชาวภูเก็ตจวกยับทำคอนเทนต์ขยะ เรียกยอดวิว หวั่นลูกค้าทิ้งรถหนีไม่จ่ายค่าซ่อม

ชาวภูเก็ตจวกยับ หลังเพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยคลิปวิดีโอขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งเช่ารถจักรยานยนต์ทำคอนเทนต์พิสดารขี่ขึ้นไปบนพื้นที่ลาดชันและขรุขระในตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากนั้นมีจังหวะหนึ่งที่เจ้าตัวพยายามเร่งเครื่องขึ้นไปบนเขา แต่ไม่สามารถขี่ขึ้นไปได้จึงดึงรถกลับมา แต่รถกลับพลิกคว่ำตีลังกาตกลงมาจากเขา ท่ามกลางเสียงเชียร์ของกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกัน

เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ ประกาศเตือนผู้ประกอบการที่เปิดให้ชาวต่างชาติเช่ารถจักรยานยนต์มักทำคอนเทนต์แปลก หรือคอนเทนต์ขยะเพื่อเรียกยอดวิวตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ

ต่างชาติเช่ามอเตอร์ไซค์ทำคอนเทนต์ขี่ขึ้นเขา
ภาพจาก Facebook : Phuket Times ภูเก็ตไทม์

หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์การกระทำของแก๊งชาวต่างชาติที่เล่นพิเรนทร์ในไทย ขณะที่อีกส่วนวิเคราะห์ว่าเจ้าของร้านหลังเห็นคลิปหลักฐานมัดตัวน่าจะชอบ เพราะต้องเสียค่าปรับ ค่าซ่อมบำรุง เพราะรถไม่อยู่ในสภาพเดิม อีกส่วนเข้ามาแสดงความเห็นว่าบางรายเมื่อเห็นว่ารถพังอาจจะนำไปจอดทิ้งไว้ข้างทางหรือในป่า ไม่เอาไปคืนร้านและหนีกลับบ้าน

“มันทำพัง อาจจะจอดทิ้งไว้เลย ไม่เอาไปคืนก็มี เราเคยเจอแล้ว”

“หลักฐานแน่นหวานเจี๊ยบ”

“พฤติกรรมเลียนแบบของนักท่องเที่ยวรุ่นต่อๆไป…”

“ต้องใช้บัตรเครดิตกันวงเงินไว้เหมือนเมืองนอก เอาไว้จ่ายค่าเสียหาย กับค่าปรับจราจร”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม เศรษฐกิจ

เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม

27 วินาที ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เปิดใจเคลียร์ทะเลาะมิกซ์ ไม่ยอมคุยด้วยนาน 4 ปี ข่าวดารา

หม่ำ จ๊กมก เล่าวันทะเลาะ มิกซ์ ทำพ่อลูกไม่คุยกัน 4 ปี ก่อนถึงจุดเปลี่ยนเคลียร์ใจ

24 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/5/69 รวมชุดคู่เด่น ห้ามพลาด Line News

เลขเด็ด หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/5/69 รวมชุดคู่เด่น ห้ามพลาด

40 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อาร์สยาม แจงดราม่า โลโก้เพลงใหม่ ใบเตย คล้ายวงดนตรีเมืองนอก ทีมออกแบบพลาด

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้โดยสารรถไฟญี่ปุ่น 10 คน ถูกส่งโรงพยาบาล หายใจไม่ออกพร้อมกัน

49 นาที ที่แล้ว
แก๊งต่างชาติเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นเขาทำคอนเทนต์ ข่าว

ต่างชาติเช่ารถไต่เขา ก่อนพลิกคว่ำ เสียหายหนัก จวกยับคอนเทนต์ขยะ เรียกยอดวิว

59 นาที ที่แล้ว
นทท.จีน แฉแท็กซี่กรุงเทพฯ โชว์ใบสั่งทิพย์ หวังรีดเงิน อ้างตำรวจปรับไม่คาดเข็มขัด ข่าวต่างประเทศ

นทท.จีน แฉแท็กซี่กรุงเทพฯ โชว์ใบสั่งทิพย์ หวังรีดเงิน อ้างตำรวจปรับไม่คาดเข็มขัด

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ เผยรายงานความยั่งยืนปี 2568 สร้างรายได้ให้คนขับ-ร้านค้า 5 แสนล้านบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปิดตำนาน “กัญชาเสรี” รมว.สธ ลั่น ใครแอบขาย จับทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยานยนต์

ซื้อรถ EV ปีนี้คุ้มจริงไหม ? หลังราคาน้ำมันพุ่งกระฉูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต บันเทิง

ประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต คุณพ่อป้ายแดง สามี มายด์ ลภัสลัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาจุดแรก คาดเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาฬิกา Swatch × Audemars Piguet ราคา วันเปิดตัว ขายที่ไหน สรุปข้อมูลครบ ไลฟ์สไตล์

นาฬิกา Swatch × Audemars Piguet ราคา วันเปิดตัว ขายที่ไหน สรุปข้อมูลครบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล โต้เขมร ยังไม่ได้ตกลงใช้ UNCLOS ย้ำยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่เพิ่ม! ลุยเอาผิด หมอดูอมมังกร เผยสุดช้ำ โดนล่วงละเมิด ตั้งแต่อายุ 17

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งปิดร้านขายอาหารเสริมดัง สวมเลข อย. ปลอม แนะเช็กข้อมูลก่อนซื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม มุสลิม LGBT หมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว ข่าว

ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม สาวสองหมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภาญี่ปุ่น โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปลดนายกเล็กพ้นตำแหน่ง นอนป่วยไม่ได้สติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง บันเทิง

พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น่าสงสารมาก เฟิร์ส นิษฐกานต์ ร่ำไห้หนัก ปมเทไส้กรอกแดงให้ปลากิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดีอี ยืนยันเป็นข่าวจริงเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในค้างคาวฉะเชิงเทรา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา &quot;ทราย สก๊อต&quot; ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ บันเทิง

โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา “ทราย สก๊อต” ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที ข่าวต่างประเทศ

สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสยอง เครื่องบินชนคนกลางรันเวย์ ขยี้ร่างจนเครื่องยนต์ไฟลุก ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยอง เครื่องบินชนคนกลางรันเวย์ ขยี้ร่างจนเครื่องยนต์ไฟลุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์วัย 28 โหมงานวันละ 20 ชม. ดับคาเตียง ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุสลด ยูทูบเบอร์วัย 28 ดับคาเตียง โหมงานหนัก ไม่ทันได้ใช้เงิน จากไปอายุน้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 15:01 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม

เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
หม่ำ จ๊กมก เปิดใจเคลียร์ทะเลาะมิกซ์ ไม่ยอมคุยด้วยนาน 4 ปี

หม่ำ จ๊กมก เล่าวันทะเลาะ มิกซ์ ทำพ่อลูกไม่คุยกัน 4 ปี ก่อนถึงจุดเปลี่ยนเคลียร์ใจ

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/5/69 รวมชุดคู่เด่น ห้ามพลาด

เลขเด็ด หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/5/69 รวมชุดคู่เด่น ห้ามพลาด

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569

อาร์สยาม แจงดราม่า โลโก้เพลงใหม่ ใบเตย คล้ายวงดนตรีเมืองนอก ทีมออกแบบพลาด

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
Back to top button