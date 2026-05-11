ต่างชาติเช่ารถไต่เขา ก่อนพลิกคว่ำ เสียหายหนัก จวกยับคอนเทนต์ขยะ เรียกยอดวิว
เล่นพิเรนทร์! ต่างชาติเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นเขาจนรถพลิกคว่ำ ชาวภูเก็ตจวกยับทำคอนเทนต์ขยะ เรียกยอดวิว หวั่นลูกค้าทิ้งรถหนีไม่จ่ายค่าซ่อม
ชาวภูเก็ตจวกยับ หลังเพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยคลิปวิดีโอขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งเช่ารถจักรยานยนต์ทำคอนเทนต์พิสดารขี่ขึ้นไปบนพื้นที่ลาดชันและขรุขระในตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากนั้นมีจังหวะหนึ่งที่เจ้าตัวพยายามเร่งเครื่องขึ้นไปบนเขา แต่ไม่สามารถขี่ขึ้นไปได้จึงดึงรถกลับมา แต่รถกลับพลิกคว่ำตีลังกาตกลงมาจากเขา ท่ามกลางเสียงเชียร์ของกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกัน
เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ ประกาศเตือนผู้ประกอบการที่เปิดให้ชาวต่างชาติเช่ารถจักรยานยนต์มักทำคอนเทนต์แปลก หรือคอนเทนต์ขยะเพื่อเรียกยอดวิวตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์การกระทำของแก๊งชาวต่างชาติที่เล่นพิเรนทร์ในไทย ขณะที่อีกส่วนวิเคราะห์ว่าเจ้าของร้านหลังเห็นคลิปหลักฐานมัดตัวน่าจะชอบ เพราะต้องเสียค่าปรับ ค่าซ่อมบำรุง เพราะรถไม่อยู่ในสภาพเดิม อีกส่วนเข้ามาแสดงความเห็นว่าบางรายเมื่อเห็นว่ารถพังอาจจะนำไปจอดทิ้งไว้ข้างทางหรือในป่า ไม่เอาไปคืนร้านและหนีกลับบ้าน
“มันทำพัง อาจจะจอดทิ้งไว้เลย ไม่เอาไปคืนก็มี เราเคยเจอแล้ว”
“หลักฐานแน่นหวานเจี๊ยบ”
“พฤติกรรมเลียนแบบของนักท่องเที่ยวรุ่นต่อๆไป…”
“ต้องใช้บัตรเครดิตกันวงเงินไว้เหมือนเมืองนอก เอาไว้จ่ายค่าเสียหาย กับค่าปรับจราจร”
