ข่าวดาราบันเทิง

ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 10:56 น.
388
ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5
ภาพจาก : IG/gunjae_zol

เปิดประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ย้อนเส้นทางบันเทิงลูกสาว “นึกคิด บุญทอง” ผันตัวสร้างครอบครัวกับสามีนักบิน พร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดในงานศพคุณแม่มุกดา

ชื่อของ กุญแจซอล ป่านทอทอง ถือเป็นหนึ่งในชื่อที่คุ้นหูแฟนละครและแฟนคลับรายการเรียลลิตี้เป็นอย่างดี ในฐานะทายาทคนบันเทิงที่มีความสามารถรอบด้าน ทั้งการร้องเพลงและการแสดง วันนี้จะพาไปย้อนทำความรู้จักเส้นทางชีวิตของเธอ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงจนถึงบทบาทคุณแม่ลูก 5 ในปัจจุบัน

ย้อนเส้นทางประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

กุญแจซอล มีชื่อจริงว่า ป่านทอทอง บุญทอง (ชื่อเดิม ป่านทอง) เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2533 ที่กรุงเทพมหานคร เธอเป็นลูกสาวคนโตของ นึกคิด บุญทอง อดีตนักร้องชื่อดังวงมะลิลาบราซิลเลี่ยน และ มุกดา บุญทอง อดีตนางแบบรุ่นเดียวกับ แอน สิเรียม โดยมีน้องสาวอีก 2 คน คือ แจกัน และเรดาห์

ด้านการศึกษา กุญแจซอลจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แจ้งเกิดจากเวที AF6 สู่การเป็นนางเอกช่อง 7

กุญแจซอลเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเข้าแข่งขันรายการ True Academy Fantasia ซีซั่น 6 (AF6) ในปี 2552 ด้วยคาแรกเตอร์ที่สดใสและความมุ่งมั่น ทำให้เธอคว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 4 มาครอง พร้อมเปิดตัวซิงเกิลแรกในชีวิตเพลง “รักแล้วต้องพูด”

หลังจากนั้น ในปี 2553 เธอได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงเต็มตัวโดยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัด ช่อง 7 สี ประเดิมละครเรื่องแรกคือ “มนต์รักสายฟ้าแลบ” และมีผลงานละครต่อเนื่องกว่า 15 เรื่อง พิสูจน์ฝีมือในฐานะนางเอกและนักแสดงคุณภาพของช่อง

เปิดประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7
ภาพจาก : IG/gunjae_zol

ชีวิตครอบครัวและบทบาทคุณแม่ลูก 5

กุญแจซอลตัดสินใจพักงานในวงการบันเทิงเพื่อไปใช้ชีวิตคู่กับ ฌณัฏฐ์ เลิศพัฒนาไทย กัปตันสายการบินดัง และทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ ปัจจุบันเธอเป็นคุณแม่ลูก 5 ที่ยังคงความสวยสดใส โดยมีทายาทตัวน้อย ได้แก่ น้องเทคออฟ (เหนือเมฆ), น้องรันเวย์ (ดารา), น้องเบิร์ธเดย์ (วันเกิด), น้องแอร์เวย์ (นภา) และน้องแอโร (แดนดิน) ที่เพิ่งคลอดในปี 2568

การจากไปของคุณแม่มุกดา

สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของครอบครัวบุญทอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ได้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นเมื่อ คุณแม่มุกดา บุญทอง เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง หลังเข้ารับการรักษาตัวมาอย่างยาวนาน

ทางครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 1 วัดสัมมาชัญญาวาส แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของคนในครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง

ในพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรก (8 มี.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังไร้เงาของกุญแจซอลเดินทางมาร่วมงาน แม้ทางครอบครัวยืนยันว่าได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตให้ทราบแล้ว

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างกุญแจซอลและครอบครัวเดิมมีระยะห่างมาตั้งแต่ปี 2560 โดยก่อนหน้านี้ น้องสาวของกุญแจซอลเปิดเผยว่า ราว 1 เดือนก่อนเสียชีวิต คุณแม่มุกดาเคยให้โทรศัพท์ไปหาพี่สาว แต่กุญแจซอลได้เลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นแทน

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวสะเทือนใจในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนคุณแม่จะจากไป ท่านได้ถามหาขนมอร่อยแถวบ้าน ไม่ใช่เพราะอยากทานเอง แต่บอกว่า “ซื้อไว้เผื่อกุญแจซอลกับหลานจะมาหา” สะท้อนถึงความผูกพันของผู้เป็นแม่ที่มีต่อลูกสาวจนวาระสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามต่อไปว่ากุญแจซอลจะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยคุณแม่ในคืนถัดไปหรือไม่

ภาพจาก : IG/gunjae_zol
ภาพจาก : IG/gunjae_zol
ภาพจาก : IG/gunjae_zol
ภาพจาก : IG/gunjae_zol
ภาพจาก : IG/gunjae_zol

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

11 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานฯ ยืนยันเหตุ “สีดอหูพับ” ล้ม ไม่ใช่ความประมาทของเจ้าหน้าที่

20 วินาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

5 นาที ที่แล้ว
คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่ เลขเด็ด

คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ 14 นามสกุล ผ่าตัดดมยาสลบแล้วเสี่ยงตาย เป็นพันธุกรรม ต้องระวัง

41 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปสถิติราคาทอง 2561-2569 เจาะลึกเดือนที่ควรซื้อทองให้ได้ราคาดีที่สุด

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

IHG จับมือ Grab ยกระดับการเดินทาง ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ครอบคลุม 37 โรงแรมทั่วไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ไฟไหม้อาคารประวัติศาสตร์กลาง &quot;กลาสโกว์&quot; กระทบรถไฟทั่ว UK ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ไฟไหม้อาคารประวัติศาสตร์กลาง “กลาสโกว์” กระทบรถไฟทั่ว UK

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; ลาจอชั่วคราว ขอมุ่งปฏิบัติธรรมถือศีล 8 เพื่อนดาราแห่อนุโมทนา บันเทิง

“แจ็ค แฟนฉัน” ลาจอชั่วคราว ขอมุ่งปฏิบัติธรรมถือศีล 8 เพื่อนดาราแห่อนุโมทนาบุญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ๊อกฟอร์ดยูไนเต็ด แจ้งข่าวเศร้า ผู้เล่นหญิงระดับเยาวชน ล้มฟุบเสียชีวิตกลางเกม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองถ่ายซีรีส์แฮร์รีพอตเตอร์ ข่าว บันเทิง

กองถ่ายแฮร์รี พอตเตอร์ ฉบับซีรีส์ฉาว! เด็ก 12 ขู่ทำร้ายกันจนบิ๊กบอสสั่งเชือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วิว กุลวุฒิ&quot; พ่ายรอบ 8 คน แบดฯ ออล อิงแลนด์ 2026 แต่ได้เงินรางวัลเกินครึ่งล้าน ข่าวกีฬา

“วิว กุลวุฒิ” พ่ายรอบ 8 คน แบดฯ ออล อิงแลนด์ 2026 แต่ได้เงินรางวัลเกินครึ่งล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” จี้ กทม. ชี้แจงทุกเคส ถูกตั้งคำถามซื้อของแพง ส่อทุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดคดีเอปสทีนปั่นรายได้ TikTok Podcast ข่าวต่างประเทศ

ตีแผ่อินฟลูสายดาร์ก ขุดผีเอปสตีน “กินเด็ก-บูชายัญ” ปั่นยอดวิวแลกอะไรแน่ !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย เล็งควบ &#039;ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม&#039; พร้อมดัน ซูเปอร์ไลเซนส์ ดึงการลงทุน ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย เล็งควบ ‘ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม’ พร้อมดัน ซูเปอร์ไลเซนส์ ดึงการลงทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้สมัครสอบเตรียมอุดม ได้ “พระหลวงปู่ทวด” มรดกคุณตาคืนแล้ว หลังเอาเข้าสอบไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5 บันเทิง

ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

LLOUD สั่งให้หยุดเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิด “ลิซ่า” ละเมิดความเป็นส่วนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลก พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ มากสุดในรอบ 4 ปี หลังคลังน้ำมันอิหร่านโดนทิ้งบอมบ์ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลก พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ มากสุดในรอบ 4 ปี หลังคลังน้ำมันอิหร่านโดนทิ้งบอมบ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพปัจจุบัน &quot;เฉินกว้านซี&quot; อายุ 49 ปี หมดคราบอดีตหนุ่มฮอต ปล่อยลุคเซอร์ ผมขาว งานวันเกิดลูกสาว บันเทิง

ภาพปัจจุบัน “เฉินกว้านซี” อายุ 49 ปี หมดคราบหนุ่มฮอต ปล่อยลุคเซอร์ ผมขาว งานวันเกิดลูกสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุราษฎร์ฯ ระทึก! แผ่นดินไหว 2 วันติด 12 ครั้ง แรงสุด 3.5 ใกล้เขื่อนรัชชประภา ข่าว

สุราษฎร์ฯ ระทึก! แผ่นดินไหว 2 วันติด 12 ครั้ง แรงสุด 3.5 ใกล้เขื่อนรัชชประภา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาณุวัฒน์ ปอนด์ อายุ 31 ปี พี่เขยน้องแพรว ข่าวภูมิภาค

วินาทีเดือด! ชาวบ้านรุมสาป “พี่เขยเดนนรก” หวิดประชาทัณฑ์คาโรงพักหางดง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์สุดทน ลูกค้าสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง อ้างไม่มีเงินจ่าย พอทวงถามโดนด่ากราด ข่าว

ไรเดอร์สุดทน ลูกค้าสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง อ้างไม่มีจ่าย พอทวงถามโดนด่ากราด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุญแจซอลทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ ไร้ภาพร่วมงานศพ คนแห่สงสัย บันเทิง

กุญแจซอลทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ ไร้ภาพร่วมงานศพ คนแห่สงสัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบคดีปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 10:56 น.
388
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

กรมอุทยานฯ ยืนยันเหตุ “สีดอหูพับ” ล้ม ไม่ใช่ความประมาทของเจ้าหน้าที่

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button