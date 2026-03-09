ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5

เปิดประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ย้อนเส้นทางบันเทิงลูกสาว “นึกคิด บุญทอง” ผันตัวสร้างครอบครัวกับสามีนักบิน พร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดในงานศพคุณแม่มุกดา
ชื่อของ กุญแจซอล ป่านทอทอง ถือเป็นหนึ่งในชื่อที่คุ้นหูแฟนละครและแฟนคลับรายการเรียลลิตี้เป็นอย่างดี ในฐานะทายาทคนบันเทิงที่มีความสามารถรอบด้าน ทั้งการร้องเพลงและการแสดง วันนี้จะพาไปย้อนทำความรู้จักเส้นทางชีวิตของเธอ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงจนถึงบทบาทคุณแม่ลูก 5 ในปัจจุบัน
ย้อนเส้นทางประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
กุญแจซอล มีชื่อจริงว่า ป่านทอทอง บุญทอง (ชื่อเดิม ป่านทอง) เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2533 ที่กรุงเทพมหานคร เธอเป็นลูกสาวคนโตของ นึกคิด บุญทอง อดีตนักร้องชื่อดังวงมะลิลาบราซิลเลี่ยน และ มุกดา บุญทอง อดีตนางแบบรุ่นเดียวกับ แอน สิเรียม โดยมีน้องสาวอีก 2 คน คือ แจกัน และเรดาห์
ด้านการศึกษา กุญแจซอลจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แจ้งเกิดจากเวที AF6 สู่การเป็นนางเอกช่อง 7
กุญแจซอลเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเข้าแข่งขันรายการ True Academy Fantasia ซีซั่น 6 (AF6) ในปี 2552 ด้วยคาแรกเตอร์ที่สดใสและความมุ่งมั่น ทำให้เธอคว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 4 มาครอง พร้อมเปิดตัวซิงเกิลแรกในชีวิตเพลง “รักแล้วต้องพูด”
หลังจากนั้น ในปี 2553 เธอได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงเต็มตัวโดยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัด ช่อง 7 สี ประเดิมละครเรื่องแรกคือ “มนต์รักสายฟ้าแลบ” และมีผลงานละครต่อเนื่องกว่า 15 เรื่อง พิสูจน์ฝีมือในฐานะนางเอกและนักแสดงคุณภาพของช่อง
ชีวิตครอบครัวและบทบาทคุณแม่ลูก 5
กุญแจซอลตัดสินใจพักงานในวงการบันเทิงเพื่อไปใช้ชีวิตคู่กับ ฌณัฏฐ์ เลิศพัฒนาไทย กัปตันสายการบินดัง และทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ ปัจจุบันเธอเป็นคุณแม่ลูก 5 ที่ยังคงความสวยสดใส โดยมีทายาทตัวน้อย ได้แก่ น้องเทคออฟ (เหนือเมฆ), น้องรันเวย์ (ดารา), น้องเบิร์ธเดย์ (วันเกิด), น้องแอร์เวย์ (นภา) และน้องแอโร (แดนดิน) ที่เพิ่งคลอดในปี 2568
การจากไปของคุณแม่มุกดา
สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของครอบครัวบุญทอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ได้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นเมื่อ คุณแม่มุกดา บุญทอง เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง หลังเข้ารับการรักษาตัวมาอย่างยาวนาน
ทางครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 1 วัดสัมมาชัญญาวาส แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของคนในครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
ในพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรก (8 มี.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังไร้เงาของกุญแจซอลเดินทางมาร่วมงาน แม้ทางครอบครัวยืนยันว่าได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตให้ทราบแล้ว
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างกุญแจซอลและครอบครัวเดิมมีระยะห่างมาตั้งแต่ปี 2560 โดยก่อนหน้านี้ น้องสาวของกุญแจซอลเปิดเผยว่า ราว 1 เดือนก่อนเสียชีวิต คุณแม่มุกดาเคยให้โทรศัพท์ไปหาพี่สาว แต่กุญแจซอลได้เลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นแทน
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวสะเทือนใจในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนคุณแม่จะจากไป ท่านได้ถามหาขนมอร่อยแถวบ้าน ไม่ใช่เพราะอยากทานเอง แต่บอกว่า “ซื้อไว้เผื่อกุญแจซอลกับหลานจะมาหา” สะท้อนถึงความผูกพันของผู้เป็นแม่ที่มีต่อลูกสาวจนวาระสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามต่อไปว่ากุญแจซอลจะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยคุณแม่ในคืนถัดไปหรือไม่
