มุก มาริษา ภรรยาแซม ยุรนันท์ ร่ายยาวชีวิตสุดช้ำ แม่จากไปหลังรอแซมกลับบ้าน
หลังเก็บตัวเงียบมานานนับปี ภรรยาพระเอกดังโพสต์เล่าความเจ็บปวด แม่อาการทรุดแต่ยื้อชีวิตจนลูกเขยพ้นเรือนจำ ก่อนเผชิญความกังวลอีกครั้งเมื่อคดีพลิก
มุก มาริษา ภมรมนตรี ภรรยาของ แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เปิดใจถึงช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เธอต้องเผชิญมรสุมคดีของสามี ความเจ็บปวดในครอบครัว และการสูญเสียแม่ผู้เป็นเสาหลัก
มุกเล่าถึงช่วงเกิดเรื่องคดีความของแซม ข่าวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในเวลาเพียงข้ามคืนและกินเวลานานหลายเดือน เธอใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ขณะเดียวกันแม่ของเธอเริ่มมีอาการทรุดและร่างกายถดถอย แม่บอกกับลูก ๆ ว่าพร้อมจากไปแล้ว แต่มุกขอให้แม่รอจนกว่าแซมจะได้กลับบ้านก่อน
มุกระบุในโพสต์ว่า แม่รับปากว่าจะรอแซม เธอยังคงใช้ชีวิตด้วยการไปเยี่ยมสามี เขียนจดหมายหลายฉบับต่อวัน และรอโทรศัพท์ผ่านไลน์เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้ครอบครัวได้เห็นหน้าและพูดคุยกัน
วันที่ 8 มกราคม 2568 เป็นวันที่ครอบครัวจำขึ้นใจ อัยการสูงสุดประกาศไม่ฟ้องและแซมได้กลับบ้าน วันรุ่งขึ้นทั้งคู่เดินทางไปกราบขอพรแม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ แม่ของมุกจากไปอย่างสงบในอ้อมกอดของลูกทั้ง 3 คน มุกเขียนข้อความว่าแม่ทำตามสัญญาที่เคยบอกว่าจะรอแซมกลับมาแล้ว
หลังสูญเสียแม่ มุกและแซมเลือกเก็บตัวเงียบ ไม่ออกข่าวและไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ แซมเลือกนั่งสมาธิ สวดมนต์ และบวชอย่างเงียบ ๆ โดยมีเพียงญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทรับรู้ แซมมาร่วมงานทำบุญ 50 วันของแม่ในฐานะพระภิกษุสงฆ์
มุกยอมรับว่าเธอต้องเจอกับความรู้สึกใจแทบสลายอีกครั้ง เมื่ออัยการสูงสุดชี้ขาดให้ฟ้องแซม เธอบอกว่าสิ่งที่กังวลที่สุดคือการที่สามีอาจไม่ได้รับการประกันตัว ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องพิสูจน์ความจริงตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ข้อมูลทั้งหมดเป็นคำบอกเล่าจากโพสต์ของมุก มาริษา และรายงานจากสื่อมวลชน ครอบครัวนี้กำลังรอพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรม
