น้ำผึ้ง กานต์ธีรา มงลง Miss World Thailand 2026 ประวัติสาวนักสู้ไร้สัญชาติ สู่วันเป็นแรงบันดาลใจ

น้ำผึ้ง คว้ามงกุฎ ผลการประกวด Miss World Thailand 2026 สาวเชียงใหม่ เตรียมเป็นตัวแทนไปประกวด world ที่เวียดนาม
ค่ำคืนจบลงอย่างงดงาม Miss World Thailand 2026 MWT15 น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล สาวเชียงใหม่วัย 25 สูง 172 เซนติเมตร พกความฉลาดมาพร้อมกับโครงการ Dare your Dream สู่เพื่อฝันเพื่อวันของเรา จาก เด็กไร้สัญชาติ ชนะใจกรรมการได้สำเร็จ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มาลัย มาลัยกะ คาร
รองชนะเลิศอันดับ 2 คิม จิราพัชร ดาทุมมา
รองชนะเลิศอันดับ 3 อติน่า คนธรสพรรณ วาสนาอาชาสกุล
รองชนะเลิศอันดับ 4 เบนซ์ ปัณณิกา บุญศิริฐากร
น้ำผึ้งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss World ครั้งที่ 73 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วันที่ 5 กันยายน 2569
ประวัติ น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล Miss World Thailand 2026
กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล หรือ น้ำผึ้ง เป็นนักเทคนิคการแพทย์และนางงามชาวไทย เกิดและเติบโตในครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ใน จ.เชียงราย ในฐานะเด็กไร้สัญชาติ เธอผ่านอุปสรรคนับไม่ถ้วนตั้งแต่ยังเยาว์วัย กว่าจะได้รับสัญชาติไทยและก้าวขึ้นสู่เวทีระดับประเทศในฐานะนางงามและนักรณรงค์เพื่อสิทธิเด็กไร้สัญชาติ
วัยเรียน ต้องต่อสู้เพื่อสัญชาติ
น้ำผึ้งเกิดมาโดยไม่มีสัญชาติ เนื่องจากพ่อแม่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย อุปสรรคด้านสถานะทางกฎหมายไม่ได้ขวางกั้นความมุ่งมั่น เธอวางแผนเรื่องการศึกษาและการได้รับสัญชาติควบคู่กันไป จนสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (Science Project Competition) ร่วมกับเยาวชนกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และคว้า Special Award จาก USAID (United States Agency for International Development) ด้านความช่วยเหลือมนุษยชน จากโครงงานพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะฝนทิ้งช่วง ในที่สุดผลงานนี้ช่วยเปิดทางให้ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและได้รับสัญชาติไทย
น้ำผึ้งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนในฐานะบุคคลตัวอย่าง ร่วมกับผู้แทน UNHCR และรัฐบาลจาก 16 ประเทศ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือบุคคลไร้สัญชาติในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
การศึกษาของเด็กรักเรียน
น้ำผึ้งสำเร็จการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ เธอได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ในปี พ.ศ. 2564
เส้นทางนางงามนักสู้
Miss Universe Thailand เชียงใหม่ 2566
ในปี พ.ศ. 2566 ขณะอายุ 22 ปี น้ำผึ้งตัดสินใจสมัครเข้าประกวด Miss Universe Thailand โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จนผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้ายในการประกวดระดับประเทศ และใช้เวทีนี้ในการสื่อสารเรื่องราวของเด็กไร้สัญชาติให้สังคมได้รับรู้ในวงกว้าง
Miss World Thailand 2026
ในปี พ.ศ. 2569 น้ำผึ้งกลับสู่เวทีนางงามอีกครั้งในฐานะ นางสาวเชียงใหม่ 2569 หมายเลข 15 ในการประกวด Miss World Thailand 2026 Presented by True5G ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The WORLD is TRUE” น้ำผึ้งโดดเด่นตลอดช่วงการเก็บตัว ผ่านเข้ารอบ Top 3 ของ Fast Track: Head to head และเป็นหนึ่งในห้าตัวเต็งที่สื่อและแฟนนางงามจับตามองมากที่สุด
ในฐานะ Miss World Thailand 2026 น้ำผึ้งจะเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss World ครั้งที่ 73** ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วันที่ 5 กันยายน 2569
อาชีพและงานด้านสังคม
หลังจากสำเร็จการศึกษา น้ำผึ้งเข้ารับตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ที่ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รับผิดชอบการเจาะเลือด ตรวจเลือด และดูแลผู้ป่วยในชุมชน ควบคู่ไปกับการวางแผนโครงการ “There to Do Your Dream” ซึ่งมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไร้สัญชาติกล้าตามความฝัน โดยไม่ให้ข้อจำกัดทางสถานะทางกฎหมายเป็นกำแพงกีดขวางชีวิต
