รมต. สั่ง สคบ. จัดการเด็ดขาด “ช่างหนึ่ง” เพจหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้าน หลอกรับเหมาทิ้งงาน เสียหายกว่า 45 ล้าน
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี สั่งลุยตรวจผู้รับเหมาฉาวในรายการโหนกระแส หลอกเหยื่อภาคอีสานกว่า 60 รายสูญเงินมหาศาล จ่อตั้งแบล็กลิสต์ช่างทิ้งงาน เตือนประชาชนเช็กประวัติก่อนเซ็นสัญญาจ้าง
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดการคดีหลอกลวงรับเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 โดยพุ่งเป้าไปที่ นายเกรียงไกร ระไวกลาง หรือ “ช่างหนึ่ง” เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้าน” ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ช่างหนึ่งสร้างบ้าน” ผู้ก่อเหตุรายนี้เป็นข่าวใหญ่ในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียหายรวมตัวร้องเรียนกว่า 60 รายในพื้นที่ภาคอีสาน ทั้งจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ สร้างมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 45 ล้านบาท
ทันทีที่ทราบเรื่อง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบด่วน พร้อมมอบหมายให้ นายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค 3 รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด พฤติการณ์ของช่างหนึ่งคือการนำภาพบ้านสวยงามของบุคคลอื่นมาโพสต์แอบอ้างบนเพจเฟซบุ๊ก เสนอราคาก่อสร้างถูกเพียงตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาท พร้อมจัดโปรโมชันแจกของแถมมากมาย เช่น โทรศัพท์ไอโฟน ทองคำ และเครื่องปรับอากาศ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 15-20% ช่างหนึ่งจะทิ้งงาน หรือก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน
รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็นนโยบายเร่งด่วน นางสาวศุภมาส สั่งการให้ สคบ. ทำงานเชิงรุกทันที เจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ประชาชนที่นำเงินเก็บทั้งชีวิตมาสร้างบ้านต้องสูญเงินและไปฟ้องร้องคดีแพ่งด้วยตัวเอง สคบ. จะประสานงานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
นอกจากนี้ สคบ. เตรียมเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ผู้รับเหมาที่มีพฤติกรรมทิ้งงานซ้ำซาก ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบประวัติได้ก่อนตัดสินใจว่าจ้าง พร้อมยกระดับการคุ้มครองด้วยการเตรียมออกกฎหมายกำกับดูแลรูปแบบสัญญาและหลักฐานการรับเงินในธุรกิจรับสร้างบ้านโดยเฉพาะ
นางสาวศุภมาส ฝากเตือนประชาชนก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน ควรตรวจสอบข้อมูลบริษัท ทุนจดทะเบียน และสถานะทางการเงินอย่างละเอียด ประชาชนควรเดินทางไปดูผลงานก่อสร้างจริงและสอบถามจากเจ้าของบ้านโดยตรง สัญญาจ้างต้องมีความเป็นธรรม แบ่งงวดการจ่ายเงินตามความคืบหน้าของงานจริง ไม่ควรจ่ายเงินก้อนใหญ่ล่วงหน้า และต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินหรือแชตสนทนาไว้เสมอ หากประชาชนพบปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน สามารถร้องเรียนได้ทันทีที่สายด่วน สคบ. 1166 หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect
อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
