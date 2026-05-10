บันเทิง

“นิกกี้ พิ้ม” เปิดใจ อดีตคนรักหลอกหมดตัว บทเรียนราคา 20 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 10 พ.ค. 2569 14:42 น.
59
บทเรียนราคา 20 ล้าน “นิกกี้ พิ้ม” เปิดใจทั้งน้ำตา ถูกอดีตคนรักหลอกจนหมดตัว
ภาพจาก : FB/Nicky Pimpz

อดีตนักแสดงยุค 90 นิกกี้ พิ้ม หรือ สุระ ธีระกล เล่ามรสุมชีวิต หลังสูญเงินสะสม บ้าน รถ และทรัพย์สินรวมกว่า 20 ล้านบาท ยอมรับไว้ใจผิดคนจนต้องเริ่มต้นใหม่

กลายเป็นประเด็นบันเทิงที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อ นิกกี้ พิ้ม หรือ สุระ ธีระกล อดีตนักแสดงและนักร้องยุค 90 ออกมาเปิดใจถึงช่วงชีวิตที่เจ้าตัวเรียกว่าเป็น “บทเรียนราคาแพง” หลังอ้างว่าถูกอดีตคนรักหลอกจนสูญเงินสะสม บ้าน รถ และทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

นิกกี้เล่าว่า จุดเริ่มต้นมาจากอดีตคนรักที่เข้ามาด้วยภาพลักษณ์ดี มีฐานะ และดูแลเขาอย่างดี จนทำให้เขาไว้ใจ ก่อนที่ความสัมพันธ์จะพาไปสู่การนำทรัพย์สินและทรัพยากรส่วนตัวไปใช้ทำธุรกิจร่วมกัน โดยนิกกี้ระบุว่าเขาใช้ทั้งทีมโปรดักชันและตึกส่วนตัวช่วยผลักดันธุรกิจให้อีกฝ่าย จนยอดขายเติบโตจากหลักแสนเป็นหลักล้านต่อวัน แต่ตัวเขากลับไม่ได้รับส่วนแบ่งกำไรตามที่คาดหวัง

ปมที่เจ้าตัวเล่าว่าเจ็บที่สุด คือการยอมโอนตึกส่วนตัวที่ซื้อไว้ตั้งแต่อายุ 23 ปีเข้าสู่บริษัท หลังอีกฝ่ายชักชวนให้สร้างครอบครัวและทำให้เขาเชื่อว่า ทรัพย์สินเหล่านี้ควรถูกจัดเป็นทรัพย์สินของครอบครัวในอนาคต เมื่อนิกกี้ต้องการมีลูกและเชื่อใจคนรัก จึงยอมเซ็นเอกสารโดยไม่ได้ระแวง

หลังเอกสารเปลี่ยนชื่อทรัพย์สินเรียบร้อย นิกกี้อ้างว่า ความสัมพันธ์กลับเปลี่ยนทันที ฝ่ายหญิงเริ่มมีปัญหากัน ก่อนบอกเลิกในจังหวะที่เขาไม่ทันตั้งตัว ข้อมูลจาก News.in.th รายงานเพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินถูกเปลี่ยนชื่อแล้ว และมีการวางเงื่อนไขทางกฎหมายจนเขาเรียกร้องคืนได้ยาก

ต่อมามีการเจรจาคืนเงิน แต่รายงานข่าวระบุว่า ฝ่ายหญิงตีราคาทรัพย์สินตามราคาซื้อเมื่อกว่า 10 ปีก่อน ไม่ใช่มูลค่าตลาดปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นมากแล้ว ทำให้มูลค่าความเสียหายโดยรวมถูกประเมินว่าแตะระดับกว่า 20 ล้านบาท

เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าความรักของคนบันเทิง แต่เป็นบทเรียนเรื่องการจัดการทรัพย์สินในความสัมพันธ์ เพราะเมื่อความรักเดินนำเอกสารทางกฎหมาย ผลเสียอาจหนักกว่าที่คิด โดยเฉพาะกรณีทรัพย์สินมีมูลค่าสูง เช่น บ้าน ตึก รถ หรือธุรกิจที่สร้างมานาน

ก่อนหน้านี้ นิกกี้เคยให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตใหม่หลังห่างจากวงการบันเทิง โดยเล่าว่าเขาผ่านช่วงปัญหาสุขภาพใจ เข้ารับการดูแลจากแพทย์นานหลายปี และพยายามปรับตัวหลังมีครอบครัวกับลูก ทำให้มุมมองชีวิตเปลี่ยนไปมาก

การออกมาเปิดใจครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นอีกบทหนึ่งของชีวิตนิกกี้ จากคนที่เคยมีชื่อเสียงและทำเงินได้มาก กลับต้องเจอบาดแผลจากความไว้ใจผิดคน เจ้าตัวระบุว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับคนอื่น อย่าให้อารมณ์และความรักทำให้ลืมป้องกันทรัพย์สินของตัวเอง

สรุปแล้ว ประเด็น นิกกี้ พิ้ม ถูกอดีตคนรักหลอก 20 ล้าน มีแกนข่าวสำคัญอยู่ที่คำกล่าวอ้างของเจ้าตัวว่า เขาสูญเสียเงินสะสม บ้าน รถ และทรัพย์สินจากความสัมพันธ์ที่เคยไว้ใจมากที่สุด ขณะเดียวกัน การนำเสนอข่าวควรระบุให้ชัดว่าเป็นข้อมูลจากฝั่งนิกกี้ และยังไม่ใช่คำพิพากษาหรือข้อสรุปทางกฎหมายต่ออีกฝ่าย

ภาพจาก : FB/Nicky Pimpz
ภาพจาก : FB/Nicky Pimpz
ภาพจาก : FB/Nicky Pimpz
ภาพจาก : FB/Nicky Pimpz
ภาพจาก : FB/Nicky Pimpz

อ่านข่าวบันเทิงน่าสนใจอื่น ๆ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อั๋น ภูวนาท โพสต์ฟาดเดือดป้อง นาย ณภัทร ซัดคนด่าอกตัญญู ชี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง บันเทิง

อั๋น ภูวนาท โพสต์ฟาดเดือดป้อง นาย ณภัทร ซัดคนด่าอกตัญญู ชี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง

8 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ยัน ชาวบ้านไทยถูกทหารกัมพูชาคุมตัวจริง หลังหาย 15 วัน ข่าว

ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ยัน ชาวบ้านไทยถูกทหารกัมพูชาคุมตัวจริง หลังหาย 15 วัน

41 นาที ที่แล้ว
บทเรียนราคา 20 ล้าน “นิกกี้ พิ้ม” เปิดใจทั้งน้ำตา ถูกอดีตคนรักหลอกจนหมดตัว บันเทิง

“นิกกี้ พิ้ม” เปิดใจ อดีตคนรักหลอกหมดตัว บทเรียนราคา 20 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมต. สั่ง สคบ. จัดการเด็ดขาด &quot;ช่างหนึ่ง&quot; เพจหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้าน หลอกรับเหมาทิ้งงาน เสียหายกว่า 45 ล้าน ข่าว

รมต. สั่ง สคบ. จัดการเด็ดขาด “ช่างหนึ่ง” เพจหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้าน หลอกรับเหมาทิ้งงาน เสียหายกว่า 45 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดมรดก 1,000 ล้าน ทราย สก๊อต บ้านหรูติดหาดหัวหิน ท่ามกลางดราม่าครอบครัวร้อนแรง บันเทิง

เปิดมรดก 1,000 ล้าน ทราย สก๊อต บ้านหรูติดหาดหัวหิน ท่ามกลางดราม่าครอบครัวร้อนแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจยืนยัน บัตรประชาชนไทย &quot;นายเฉิงเจ้า หวู&quot; โยงคดีคลังแสงชลบุรี ได้สัญชาติถูกต้อง ข่าว

ตำรวจยืนยัน บัตรประชาชนไทย “นายเฉิงเจ้า หวู” โยงคดีคลังแสงชลบุรี ได้สัญชาติถูกต้อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ้าไม่มีรถคว่ำ! ไทยอาจไม่รู้ “หมิงเฉิน ซัน” ซุกระเบิดเตรียมพลีชีพใกล้พัทยา ข่าวอาชญากรรม

ถ้าไม่มีรถคว่ำ! ไทยอาจไม่รู้ “หมิงเฉิน ซัน” ซุกระเบิดเตรียมพลีชีพใกล้พัทยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย ส้มเช้งปิดร้านก๋วยเตี๋ยว แบกค่าแรงไม่ไหว พิศเศรษฐกิจ บันเทิง

ใจหาย ส้มเช้งปิดร้านก๋วยเตี๋ยว แบกค่าแรงไม่ไหว พิษเศรษฐกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกินต้าน! กทม. โชว์สปีดซ่อมถนนยุบแยกไฟฉายลึก 1 เมตร เสร็จไวในคืนเดียว ข่าว

เกินต้าน! กทม. โชว์สปีดซ่อมถนนยุบแยกไฟฉายลึก 1 เมตร เสร็จไวในคืนเดียว พร้อมเปิดทางจราจรเช้าวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตำรวจบุกค้นบ้าน &quot;ผู้วิเศษ&quot; หน้าซีดปฏิเสธข้อหา โป๊ะแตก เจอเสื้อหลักฐานมัดตัวตรงในคลิปฉาว ข่าว

ด่วน! ตำรวจบุกค้นบ้าน “ผู้วิเศษ” หน้าซีดปฏิเสธข้อหา โป๊ะแตก เจอเสื้อหลักฐานมัดตัวตรงในคลิปฉาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เบื้องหลังชาติพ้นภัย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนภาพ หมู พิมพ์ผกา รอบตอบคำถามชิงมงกุฎ มิสไทยแลนด์เวิลด์

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Siam AI แถลงด่วน หลังถูก สหรัฐฯ กล่าวหาส่งออกชิป AI สุดล้ำไปจีน ยันไม่เกี่ยวข้อง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายดัง เตือนสติ นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด แม่หมู ออกสื่อ ระวังโดนฟ้องเรียกทรัพย์ บันเทิง

ทนายดัง เตือนสติ นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด แม่หมู ออกสื่อ ระวังโดนฟ้องเรียกทรัพย์

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครอง เร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎร 2 ชายจีน หลังภาพบัตรประชาชนหลุดว่อน ข่าว

อธิบดีกรมการปกครอง สั่งเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎร 2 ชายจีน หลังภาพบัตรประชาชนหลุดว่อน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทรุดตัว หน้ารพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง ข่าว

ด่วน! ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทรุดตัว หน้ารพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย รัตนรัตน์ เข้าพิธีปลงผมบวชชี เพชร นาระ พี่สาวร่วมอนุโมทนา บันเทิง

พลอย รัตนรัตน์ เข้าพิธีปลงผมบวชชี เพชร นาระ พี่สาวร่วมอนุโมทนา

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่านแล้วจุก! แม่หมู พิมพ์ผกา โพสต์ครั้งแรก หลังลูกชาย &quot;นาย ณภัทร&quot; ประกาศตัดขาด บันเทิง

อ่านแล้วจุก! แม่หมู พิมพ์ผกา โพสต์ครั้งแรก หลังลูกชาย “นาย ณภัทร” ประกาศตัดขาด

1 วัน ที่แล้ว
ฮาน่า เล่าความจริง นาย-แม่หมู ตัดขาด 4 ปี จนป่วยซึมเศร้า-แพนิก เก็บตัวเงียบบ้านเขาใหญ่ บันเทิง

ฮาน่า เล่าความจริง นาย-แม่หมู ตัดขาด 4 ปี ถูกคนตัดสินจนป่วยซึมเศร้า-แพนิก

1 วัน ที่แล้ว
เพจดังสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม มีบัตรปชช.กับพาสปอตปลอม ใครจัดหาให้? ข่าว

เพจดังสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม มีบัตรปชช.กับพาสปอตปลอม ใครจัดหาให้?

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ทราย สก๊อต เล่าทั้งน้ำตา พี่ชายข่มขืน-แม่ฟ้องยึดมรดกคืน ซ้ำตราหน้า “ลูกเนรคุณ”

1 วัน ที่แล้ว
โก้ ธีรศักดิ์ วอน นาย ณภัทร เมตตาแม่หมู อาการแพนิกกำเริบกลางมาเก๊า หลังรู้ข่าวลูกตัดขาด บันเทิง

โก้ ธีรศักดิ์ วอน นาย ณภัทร เมตตาแม่หมู อาการแพนิกกำเริบกลางมาเก๊า หลังรู้ข่าวลูกตัดขาด

1 วัน ที่แล้ว
แม่หมู พิมพ์ผกา โผล่เช็กอินเกาหลี 2 วันก่อนลูกชาย นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด บันเทิง

แม่หมู พิมพ์ผกา โผล่เช็กอินเกาหลี 2 วันก่อนลูกชาย นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

หวิดโดนก่อการร้าย! จับชายจีนบางละมุง ซุกระเบิดซีโฟร์ เสื้อพลีชีพ อาวุธสงคราม คลิปทหารฮุนเซน เร่งอพยพชาวบ้าน

1 วัน ที่แล้ว
อายุ 35 เอเจนต์อสังหาริมทรัพย์ เศรษฐกิจ

อายุ 35 ไม่มีประสบการณ์ จะเริ่มงานเอเจนต์อสังหาฯ ทันไหม ข่าวดีที่คนวงในไม่อยากบอก

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 10 พ.ค. 2569 14:42 น.
59
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ยัน ชาวบ้านไทยถูกทหารกัมพูชาคุมตัวจริง หลังหาย 15 วัน

ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ยัน ชาวบ้านไทยถูกทหารกัมพูชาคุมตัวจริง หลังหาย 15 วัน

เผยแพร่: 10 พฤษภาคม 2569
รมต. สั่ง สคบ. จัดการเด็ดขาด &quot;ช่างหนึ่ง&quot; เพจหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้าน หลอกรับเหมาทิ้งงาน เสียหายกว่า 45 ล้าน

รมต. สั่ง สคบ. จัดการเด็ดขาด “ช่างหนึ่ง” เพจหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้าน หลอกรับเหมาทิ้งงาน เสียหายกว่า 45 ล้าน

เผยแพร่: 10 พฤษภาคม 2569
ตำรวจยืนยัน บัตรประชาชนไทย &quot;นายเฉิงเจ้า หวู&quot; โยงคดีคลังแสงชลบุรี ได้สัญชาติถูกต้อง

ตำรวจยืนยัน บัตรประชาชนไทย “นายเฉิงเจ้า หวู” โยงคดีคลังแสงชลบุรี ได้สัญชาติถูกต้อง

เผยแพร่: 10 พฤษภาคม 2569
ถ้าไม่มีรถคว่ำ! ไทยอาจไม่รู้ “หมิงเฉิน ซัน” ซุกระเบิดเตรียมพลีชีพใกล้พัทยา

ถ้าไม่มีรถคว่ำ! ไทยอาจไม่รู้ “หมิงเฉิน ซัน” ซุกระเบิดเตรียมพลีชีพใกล้พัทยา

เผยแพร่: 10 พฤษภาคม 2569
Back to top button