“นิกกี้ พิ้ม” เปิดใจ อดีตคนรักหลอกหมดตัว บทเรียนราคา 20 ล้าน
อดีตนักแสดงยุค 90 นิกกี้ พิ้ม หรือ สุระ ธีระกล เล่ามรสุมชีวิต หลังสูญเงินสะสม บ้าน รถ และทรัพย์สินรวมกว่า 20 ล้านบาท ยอมรับไว้ใจผิดคนจนต้องเริ่มต้นใหม่
กลายเป็นประเด็นบันเทิงที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อ นิกกี้ พิ้ม หรือ สุระ ธีระกล อดีตนักแสดงและนักร้องยุค 90 ออกมาเปิดใจถึงช่วงชีวิตที่เจ้าตัวเรียกว่าเป็น “บทเรียนราคาแพง” หลังอ้างว่าถูกอดีตคนรักหลอกจนสูญเงินสะสม บ้าน รถ และทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
นิกกี้เล่าว่า จุดเริ่มต้นมาจากอดีตคนรักที่เข้ามาด้วยภาพลักษณ์ดี มีฐานะ และดูแลเขาอย่างดี จนทำให้เขาไว้ใจ ก่อนที่ความสัมพันธ์จะพาไปสู่การนำทรัพย์สินและทรัพยากรส่วนตัวไปใช้ทำธุรกิจร่วมกัน โดยนิกกี้ระบุว่าเขาใช้ทั้งทีมโปรดักชันและตึกส่วนตัวช่วยผลักดันธุรกิจให้อีกฝ่าย จนยอดขายเติบโตจากหลักแสนเป็นหลักล้านต่อวัน แต่ตัวเขากลับไม่ได้รับส่วนแบ่งกำไรตามที่คาดหวัง
ปมที่เจ้าตัวเล่าว่าเจ็บที่สุด คือการยอมโอนตึกส่วนตัวที่ซื้อไว้ตั้งแต่อายุ 23 ปีเข้าสู่บริษัท หลังอีกฝ่ายชักชวนให้สร้างครอบครัวและทำให้เขาเชื่อว่า ทรัพย์สินเหล่านี้ควรถูกจัดเป็นทรัพย์สินของครอบครัวในอนาคต เมื่อนิกกี้ต้องการมีลูกและเชื่อใจคนรัก จึงยอมเซ็นเอกสารโดยไม่ได้ระแวง
หลังเอกสารเปลี่ยนชื่อทรัพย์สินเรียบร้อย นิกกี้อ้างว่า ความสัมพันธ์กลับเปลี่ยนทันที ฝ่ายหญิงเริ่มมีปัญหากัน ก่อนบอกเลิกในจังหวะที่เขาไม่ทันตั้งตัว ข้อมูลจาก News.in.th รายงานเพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินถูกเปลี่ยนชื่อแล้ว และมีการวางเงื่อนไขทางกฎหมายจนเขาเรียกร้องคืนได้ยาก
ต่อมามีการเจรจาคืนเงิน แต่รายงานข่าวระบุว่า ฝ่ายหญิงตีราคาทรัพย์สินตามราคาซื้อเมื่อกว่า 10 ปีก่อน ไม่ใช่มูลค่าตลาดปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นมากแล้ว ทำให้มูลค่าความเสียหายโดยรวมถูกประเมินว่าแตะระดับกว่า 20 ล้านบาท
เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าความรักของคนบันเทิง แต่เป็นบทเรียนเรื่องการจัดการทรัพย์สินในความสัมพันธ์ เพราะเมื่อความรักเดินนำเอกสารทางกฎหมาย ผลเสียอาจหนักกว่าที่คิด โดยเฉพาะกรณีทรัพย์สินมีมูลค่าสูง เช่น บ้าน ตึก รถ หรือธุรกิจที่สร้างมานาน
ก่อนหน้านี้ นิกกี้เคยให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตใหม่หลังห่างจากวงการบันเทิง โดยเล่าว่าเขาผ่านช่วงปัญหาสุขภาพใจ เข้ารับการดูแลจากแพทย์นานหลายปี และพยายามปรับตัวหลังมีครอบครัวกับลูก ทำให้มุมมองชีวิตเปลี่ยนไปมาก
การออกมาเปิดใจครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นอีกบทหนึ่งของชีวิตนิกกี้ จากคนที่เคยมีชื่อเสียงและทำเงินได้มาก กลับต้องเจอบาดแผลจากความไว้ใจผิดคน เจ้าตัวระบุว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับคนอื่น อย่าให้อารมณ์และความรักทำให้ลืมป้องกันทรัพย์สินของตัวเอง
สรุปแล้ว ประเด็น นิกกี้ พิ้ม ถูกอดีตคนรักหลอก 20 ล้าน มีแกนข่าวสำคัญอยู่ที่คำกล่าวอ้างของเจ้าตัวว่า เขาสูญเสียเงินสะสม บ้าน รถ และทรัพย์สินจากความสัมพันธ์ที่เคยไว้ใจมากที่สุด ขณะเดียวกัน การนำเสนอข่าวควรระบุให้ชัดว่าเป็นข้อมูลจากฝั่งนิกกี้ และยังไม่ใช่คำพิพากษาหรือข้อสรุปทางกฎหมายต่ออีกฝ่าย
