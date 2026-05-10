เปิดมรดก 1,000 ล้าน ทราย สก๊อต บ้านหรูติดหาดหัวหิน ท่ามกลางดราม่าครอบครัวร้อนแรง
โลกออนไลน์แห่จับตาทรัพย์สินชิ้นโบแดงของคุณตากลางเมืองหัวหิน หลังทายาทรุ่นที่ 4 ตระกูลภิรมย์ภักดี เล่าปมอดีตสุดเจ็บปวดเรื่องพี่ชายล่วงละเมิดจนกลายเป็นประเด็นร้อน
เรื่องราวของ ทราย สก๊อต หรือ สิรณัฐ สก็อต ทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลภิรมย์ภักดี กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เขาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเปิดใจทั้งน้ำตา เล่าอดีตสุดเจ็บปวดว่าพี่ชายล่วงละเมิดตนเอง พร้อมอ้างว่าคนในครอบครัวรับรู้เรื่องนี้ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์
เมื่อเขาเผยแพร่คลิป ผู้คนต่างค้นหาประวัติและข้อมูลส่วนตัวของเขากันอย่างล้นหลาม นอกจากเรื่องราวดราม่าครอบครัวแล้ว สังคมยังจับตามองเรื่องทรัพย์สินมหาศาล โดยเฉพาะมรดกชิ้นโบแดงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
มรดกชิ้นดังกล่าวคือบ้านพักตากอากาศสุดหรูและที่ดินผืนงามริมชายหาดหัวหิน แหล่งข่าวรายงานว่าคุณตาตั้งใจมอบทรัพย์สินนี้ให้กับทรายโดยเฉพาะ พื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลระดับไพรม์ติดชายทะเล ซึ่งราคาที่ดินพุ่งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
ความอลังการของอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ครอบคลุมตัวบ้านที่ออกแบบอย่างหรูหราและมีความเป็นส่วนตัวสูง รวมไปถึงพื้นที่ดินผืนใหญ่ติดชายหาดซึ่งหาได้ยากมากในปัจจุบัน สังคมประเมินมูลค่ารวมไว้สูงกว่า 1,000 ล้านบาท จนหลายคนยกให้เป็นแลนด์มาร์กเศรษฐีระดับตำนานของเมืองหัวหิน
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตยังคงวิเคราะห์ถึงทิศทางในอนาคตของทรัพย์สินชิ้นนี้ รวมถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่กำลังเกิดคำถาม สังคมออนไลน์ต่างรอฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด
ก่อนหน้านี้ ทราย สก๊อต มีภาพลักษณ์เป็นหนุ่มรักษ์โลก รักธรรมชาติ และทำงานอนุรักษ์ทะเลอย่างต่อเนื่อง เขามีแฟนคลับคอยติดตามผลงานจำนวนมาก เมื่อเรื่องราวบาดแผลในชีวิตส่วนตัวปรากฏสู่สาธารณะ จึงกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนให้ความสนใจในวงกว้าง
