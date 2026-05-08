แม่น้องอ๊อฟ ธนกฤต ช็อกข่าวอ.แก้กรรม เคยช่วยลูกดีขึ้น ลั่น ไม่วิจารณ์ผู้มีพระคุณ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 17:17 น.
แม่น้องอ๊อฟ ธนกฤต ตกใจข่าวอาจารย์ดังแก้กรรมทำอนาจาร ย้ำเป็นผู้มีพระคุณช่วยลูกอาการดีขึ้นโดยไม่คิดเงิน ไม่ขอวิจารณ์ผู้มีพระคุณ ปล่อยให้กฎหมายพิสูจน์ความจริง

จากกรณีที่มีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนถูกอาจารย์ชื่อดังภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศและทำอนาจาร อ้างว่าเป็นการทำพิธีแก้กรรม ล่าสุดทีมข่าวโหนกระแสลงพื้นที่พูดคุยกับ แม่อ้อม คุณแม่ของน้องอ๊อฟ ธนกฤต อดีตนักแสดงดาวรุ่ง เหยื่อถูกหญิงเมาขับชนท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องผ่าตัดสมองจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้

อาการล่าสุดของน้องอ๊อฟมีพัฒนาการดีขึ้นมาก สามารถขยับและเคลื่อนไหวมือได้

ต่อมได้มีการสอบถามคุณแม่เรื่องประเด็นอาจารย์คนดัง เมื่อเห็นข่าวคุณแม่ยอมรับว่าตกใจจนนอนไม่หลับ ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นไปได้ขนาดนั้น และไม่ขอออกความเห็นเพราะเป็นผู้มีพระคุณ ส่วนความจริงจะเป็นอย่างไร คงต้องปล่อยให้อาจารย์พิสูจน์ข้อเท็จจริงกับสังคมและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

อย่างไรก็ดี คุณแม่เผยว่าอาจารย์ถือเป็นผู้มีพระคุณของครอบครัว ย้อนกลับไปตอนที่น้องอ๊อฟนอนเป็นเจ้าชายนิทรา คนเป็นแม่ย่อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกอาการดีขึ้น จึงไปขอให้อาจารย์ช่วยนิมิตแก้กรรมและขอขมาเจ้ากรรมนายเวร หลังจากนั้นอาการของลูกชายก็เริ่มดีขึ้น

สิ่งที่เกิดขึ้นคนอื่นจะมองหรือเชื่อแบบไหนตนไม่รู้ แต่ที่ผ่านมาครอบครัวไม่เคยเสียเงินค่าพิธีให้อาจารย์แม้แต่บาทเดียว ด้วยความเคารพนับถือจึงพาน้องอ๊อฟไปรดน้ำดำหัวอาจารย์เสมอ

ส่วนสถานการณ์ล่าสุดบ้านของอาจารย์คนดังกล่าว พบว่าสภาพบ้านถูกปิดเงียบ บริเวณประตูบ้านมีป้ายเขียนด้วยลายมือติดไว้ ระบุว่า “เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีคิดจะทำลายระบบการนิตพิศวงของ xxx ทำให้เกิดความเสียหาย กับตัว xxx และนิมิตพิศวง ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าตั้งแต่บัดนี้อาจารย์ของดรับแขกและงดนิมิตพิศวงอย่างไม่มีกำหนด สำหรับชื่อคนคิดทำลายระบบนิมิตนี้ โดยจะแจ้งให้ทุกท่านทราบและข้อมูลในรายละเอียดต่อไป”

อ๊อฟ ธนกฤต เหยื่อเมาแล้วขับ
ภาพจาก Facebook : แม่น้องอ๊อฟธนกฤต ลำพูน

