การเงินเศรษฐกิจ

วิธีสมัครสินเชื่อเปิดเทอม ออมสิน 2569 รายละหมื่น ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 15:31 น.
ออมสินปล่อยกู้ “สินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอม” สูงสุด 10000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 0.60% ต่อเดือน ไม่ต้องมีคนค้ำ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ช่องทางสมัครที่นี่

เข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านกำลังมองหาเงินสำรองมาหมุนเวียนใช้จ่าย ล่าสุด ธนาคารออมสิน จัดมาตรการช่วยเหลือผ่าน สินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอม เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียนนักศึกษา หรือแม้แต่ใช้เสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพช่วงเปิดเทอมนี้

ออมสินเปิดกว้างให้กู้ตามความจำเป็นจริงสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.60 ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าร้อยละ 12.96 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก) ผ่อนคืนเป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 1 ปี (12 งวด) ไม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนค้ำประกันใด ๆ

เช็กคุณสมบัติ ใครกู้ได้บ้าง?

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก

1. ลูกค้าทั่วไป : ต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี และมีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้ชัดเจน

2. ลูกค้าเดิม : เป็นผู้ที่เคยใช้สินเชื่อตัวนี้และปิดบัญชีไปแล้ว โดยมีประวัติการชำระหนี้ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารคัดเลือก กลุ่มนี้เริ่มต้นอายุที่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี

ทั้งนี้ จำกัดสิทธิ์นักเรียน/นักศึกษา 1 คน ต่อการขอสินเชื่อผู้ปกครอง 1 ท่านเท่านั้น

ช่องทางการสมัครและระยะเวลา

ผู้ปกครองสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2569 ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • แอปพลิเคชัน MyMo : ลูกค้าสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (ต้องใช้งานแอปฯ มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน)
  • ธนาคารออมสินสาขา : ติดต่อได้ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อรับการอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องมีอีเมลที่ใช้งานได้จริง เพื่อรับสัญญากู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract)

เมื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีหลักใน MyMo ทันที ส่วนการชำระคืนจะใช้วิธีหักเงินจากบัญชีดังกล่าวในแต่ละงวด หากต้องการชำระล่วงหน้ามากกว่า 1 งวด หรือต้องการปิดบัญชีก่อนกำหนด สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

กรณีชำระหนี้ล่าช้าจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มอีกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน (ร้อยละ 3 ต่อปี) ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ โครงการจะปิดรับสมัครเมื่อถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 หรือเมื่อครบวงเงินโครงการ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

สินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมออมสิน 2569

ข้อมูลจาก : gsb

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

