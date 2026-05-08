ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ผุดไอเดีย! จับคู่นักศึกษา อยู่กับผู้สูงวัย หวังประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยคลายเหงา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 14:16 น.
ญี่ปุ่น ผุดโครงการ จับคู่นักศึกษาแชร์บ้านผู้สูงอายุ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าครึ่ง และคลายความเหงาให้คนต่างวัย

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศญี่ปุ่นดำเนินโครงการจับคู่ผู้สูงอายุที่มีห้องว่างกับนักศึกษา โครงการนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ใน 23 เขตของกรุงโตเกียวที่ปรับตัวสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22 โครงการดังกล่าวช่วยให้นักศึกษามีที่พักอาศัยราคาถูกและช่วยคลายความเหงาให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง

อิอิโนะ มิเอโกะ หญิงวัย 84 ปี สูญเสียสามีไปเมื่อ 8 ปีก่อน มิเอโกะ เข้าร่วมโครงการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามาแล้วถึง 8 คน ปัจจุบัน มิเอโกะ อาศัยอยู่ร่วมกับ คิดะ มิเอะ มิเชล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วัย 21 ปี มิเชล ย้ายจาก จ.ชิกะ เข้ามาเรียนในกรุงโตเกียว ก่อนหน้านี้ มิเชล เคยพักที่แชร์เฮาส์แต่รู้สึกเหงา จึงตัดสินใจย้ายมาอยู่กับ มิเอโกะ ตั้งแต่ 2 ปีก่อน

บ้านเดี่ยวหลังดังกล่าวถูกแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นสัดส่วน มิเอโกะ ใช้พื้นที่ห้องกินข้าว ห้องครัวที่ชั้น 1 และห้องสไตล์ญี่ปุ่นขนาด 6 เสื่อทาทามิ ส่วนมิเชล ใช้พื้นที่ห้องขนาด 7 เสื่อทาทามิบนชั้น 2 ซึ่งมาพร้อมห้องครัวและห้องอาบน้ำส่วนตัว มิเชล จ่ายเพียงค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเดือนละ 35,000 เยน (ประมาณ 7,100 บาท) แทนการจ่ายค่าเช่าบ้าน ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดถึงครึ่งหนึ่ง

อิอิโนะ มิเอโกะ และ คิดะ มิเอะ มิเชล อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านเดี่ยว
การอยู่ร่วมกันสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ทั้งสองฝ่าย มิเอโกะ มักจะแบ่งปันหัวไชเท้าดองทำเองให้ มิเชล อยู่เสมอ การประหยัดค่าเช่าบ้านช่วยให้ มิเชล ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทำงานพาร์ตไทม์ และสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โครงการแชร์บ้านจึงตอบโจทย์ทั้งด้านการเงินและสภาพจิตใจของคนสองวัยได้อย่างลงตัว

นอกจากการแชร์บ้านแล้ว วิกฤตค่าเช่าที่แพงขึ้นยังทำให้ “ห้องพักขนาดแคบพิเศษ” ได้รับความสนใจอย่างมาก ยามาเนะ ฮิราอิ วัย 29 ปี เลือกเช่าอพาร์ตเมนต์อายุ 6 ปีในเขตชิบูย่า ห่างจากสถานีรถไฟโยโยกิอุเอฮาระเพียง 10 นาที ฮิราอิ จ่ายค่าเช่ารายเดือนรวมค่าส่วนกลาง 75,500 เยน ซึ่งถูกกว่าค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงถึง 20,000 เยน ซึ่งห้องพักดังกล่าวประกอบไปด้วย

  • พื้นที่หน้าประตูทางเข้ากว้างเพียง 70 เซนติเมตร
  • พื้นที่ใช้สอยด้านในสุดกว้างเพียง 3 เสื่อทาทามิ (ประมาณ 205 เซนติเมตร)
  • ความสูงจากพื้นถึงเพดาน 4 เมตร สูงกว่าห้องปกติ 1.7 เท่า
  • มีพื้นที่ชั้นลอยสำหรับใช้เป็นห้องนอน
  • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแยกส่วนกัน แต่ไม่มีอ่างอาบน้ำ
ยามาเนะ ฮิไร โชว์พื้นที่ใช้สอยภายในอพาร์ตเมนต์ขนาดแคบพิเศษ
ฮิราอิ ต้องปรับตัวในการทำอาหารด้วยการใช้หัวหอมสับแช่แข็งเพื่อประหยัดพื้นที่ครัว ฮิราอิ มองว่าห้องพักขนาดกะทัดรัดและสะอาดตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าตึกเก่า ห้องพักลักษณะนี้ไม่สร้างความอึดอัดเนื่องจากเพดานสูงและแยกสัดส่วน การอาศัยในห้องจิ๋วถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนโสดที่ต้องการเพียงสถานที่พักผ่อนนอนหลับหลังเลิกงาน

ที่มา: ANNnewsCH

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

