พายุฤดูร้อนถล่มหลายจังหวัด คืนนี้ 8 พ.ค. เช็กพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ลมกระโชกแรงพรุ่งนี้ต่อ
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนฝนฟ้าคะนองเพิ่ม ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักบางแห่งลากยาวถึง 10 พ.ค. ขณะที่ภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับล่าสุดเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 โดยพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่
สาเหตุสำคัญของสภาพอากาศแปรปรวนครั้งนี้ เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน เมื่ออากาศร้อนจัดปะทะกับความชื้น จึงทำให้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงเย็นถึงค่ำ
อัปเดตพยากรณ์อากาศพื้นที่เสี่ยงฝนหนัก คืนวันที่ 8 พ.ค. 69
พื้นที่สีแดง ภาคใต้ เสี่ยงฝนหนักถึงหนักมาก
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในคืนนี้คือภาคใต้ทั้งสองฝั่ง โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ฝั่งอ่าวไทย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ฝั่งอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 2 เมตร จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณดังกล่าว
พื้นที่สีส้ม ไทยตอนบน เสี่ยงฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนหนักบางแห่ง
ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ สุโขทัย ตาก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
พื้นที่สีเหลือง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระวังฝนช่วงเย็นถึงค่ำ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส และจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรง ผู้ที่ต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นถึงค่ำควรเผื่อเวลาการเดินทาง หลีกเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่ และระมัดระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในจุดที่ลุ่มต่ำ
แนวโน้มสภาพอากาศวันพรุ่งนี้
กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2569 ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม
คำแนะนำและข้อควรระวังสำหรับประชาชน
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมอยู่กลางแจ้งในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง
ห้ามหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง
เก็บสิ่งของภายนอกบ้านที่อาจปลิวตามลมได้ เช่น กระถางต้นไม้ ตาข่าย กันสาด และแผ่นสังกะสี
ผู้ใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังอันตรายจากถนนลื่น น้ำขัง และทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ
ประชาชนในพื้นที่เชิงเขา ริมทางน้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำ ควรเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
