พายุฤดูร้อนถล่มหลายจังหวัด คืนนี้ 8 พ.ค. เช็กพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ลมกระโชกแรงพรุ่งนี้ต่อ

เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 15:24 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนฝนฟ้าคะนองเพิ่ม ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักบางแห่งลากยาวถึง 10 พ.ค. ขณะที่ภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับล่าสุดเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 โดยพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่

สาเหตุสำคัญของสภาพอากาศแปรปรวนครั้งนี้ เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน เมื่ออากาศร้อนจัดปะทะกับความชื้น จึงทำให้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงเย็นถึงค่ำ

อัปเดตพยากรณ์อากาศพื้นที่เสี่ยงฝนหนัก คืนวันที่ 8 พ.ค. 69

พื้นที่สีแดง ภาคใต้ เสี่ยงฝนหนักถึงหนักมาก

พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในคืนนี้คือภาคใต้ทั้งสองฝั่ง โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

  • ฝั่งอ่าวไทย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

  • ฝั่งอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

    ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 2 เมตร จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณดังกล่าว

พื้นที่สีส้ม ไทยตอนบน เสี่ยงฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนหนักบางแห่ง

  • ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ สุโขทัย ตาก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

  • ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

  • ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

กรมอุตุนิยมวิทยา 8 พ.ค. 69
กรมอุตุนิยมวิทยา

พื้นที่สีเหลือง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระวังฝนช่วงเย็นถึงค่ำ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส และจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรง ผู้ที่ต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นถึงค่ำควรเผื่อเวลาการเดินทาง หลีกเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่ และระมัดระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในจุดที่ลุ่มต่ำ

แนวโน้มสภาพอากาศวันพรุ่งนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2569 ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม

คำแนะนำและข้อควรระวังสำหรับประชาชน

  • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมอยู่กลางแจ้งในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

  • ห้ามหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

  • เก็บสิ่งของภายนอกบ้านที่อาจปลิวตามลมได้ เช่น กระถางต้นไม้ ตาข่าย กันสาด และแผ่นสังกะสี

  • ผู้ใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังอันตรายจากถนนลื่น น้ำขัง และทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ

  • ประชาชนในพื้นที่เชิงเขา ริมทางน้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำ ควรเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน

พยากรณ์อากาศ 8 พ.ค. 69

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

