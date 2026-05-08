โซเชียลเดือด คลิปชายบังคับหญิงคลานกลางที่สาธารณะ แขวนป้ายประจาน “ครั้งละ 80 หยวน”
โลกออนไลน์แชร์คลิปสะเทือนใจจากเมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงและสั่งให้คลานไปตามพื้น ล่าสุดยังไม่มีแถลงการณ์ยืนยันข้อเท็จจริงจากตำรวจท้องถิ่น
โลกออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ความรุนแรงในที่สาธารณะของประเทศจีน ผู้ใช้โซเชียลมีเดียระบุข้อมูลเบื้องต้นว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่เมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน ภาพในคลิปแสดงให้เห็นชายคนหนึ่งใช้กำลังบังคับผู้หญิงให้คุกเข่าและคลานไปตามพื้น
นอกจากผู้ก่อเหตุจะบังคับให้ผู้หญิงคลานแล้ว เขายังใช้รองเท้าแตะตีทำร้ายร่างกายเธอ พร้อมกับนำป้ายข้อความภาษาจีน “每次80元” ซึ่งแปลว่า “ครั้งละ 80 หยวน” มาแขวนไว้ที่ตัวผู้หญิงเพื่อประจาน คลิปดังกล่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์ม X และมีคนนำไปส่งต่อใน Telegram, Instagram และ Threads
ขณะเดียวกันบนแพลตฟอร์ม Douyin ของจีน ผู้ใช้งานจำนวนมากก็ค้นหาและพูดถึงเหตุการณ์นี้ผ่านคำค้นหา เช่น “ผู้หญิงคลานบนถนน” และ “เหตุทำร้ายผู้หญิง” แต่ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏยังคงเป็นเพียงโพสต์และคลิปที่อยู่ในกระแสไวรัลเท่านั้น
ณ เวลานี้ ยังไม่มีประกาศยืนยันเหตุการณ์จากตำรวจเมืองเน่ยเจียง และยังไม่มีสื่อมวลชนกระแสหลักของจีนรายงานข่าวนี้อย่างเป็นทางการ ข้อมูลหลายส่วนจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวตนของบุคคลทั้งสอง ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา สถานที่เกิดเหตุที่แน่ชัด อาการบาดเจ็บของผู้หญิง ความหมายที่แท้จริงของข้อความบนป้าย รวมถึงยังไม่มีข้อมูลว่าตำรวจรับแจ้งความและเข้าดำเนินคดีแล้วหรือไม่
เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่พบเห็นคลิปอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคข่าวสารควรระมัดระวังในการส่งต่อข้อมูล และไม่ควรด่วนสรุปสาเหตุของความรุนแรงว่าเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีหรือเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว ต้องติดตามความคืบหน้าและรอฟังแถลงการณ์ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรัฐของจีนต่อไป
คลิปจาก : บัญชี X (ทวิตเตอร์) 李老师不是你老师 / @whyyoutouzhele
