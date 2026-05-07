ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นตีข่าว “ราคาสองมาตรฐาน” ในไทย แฉแท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก โก่งราคาตามใจชอบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 17:39 น.
55

สื่อญี่ปุ่นตีข่าว “ราคาสองมาตรฐาน” ในไทย กับสิ่งที่ นทท.ต่างชาติ ต้องจ่ายแพงกว่าคนไทย แฉแท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก โก่งราคาตามใจชอบ

สำนักข่าวญี่ปุ่น รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงวันหยุดยาว โดยผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเยือนจำนวนมาก รายงานระบุว่าระบบ “ราคาสองมาตรฐาน” เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งโบราณสถานมรดกโลก อุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสวนสัตว์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพระบรมมหาราชวังนั้น คนไทยเข้าชมฟรี ในขณะที่ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าเข้าชม 500 บาท (หรือราว 2,500 เยน) โดยป้ายราคาเขียนภาษาอังกฤษระบุราคาสำหรับชาวต่างชาติไว้ชัดเจน ส่วนภาษาไทยที่ชาวต่างชาติอ่านไม่ออกนั้นระบุว่าคนไทยเข้าฟรี รัฐบาลไทยให้เหตุผลว่าประชาชนคนไทยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่เหล่านี้ผ่านการเสียภาษีอยู่แล้ว จึงต้องการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติช่วยแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

ป้ายบอกราคาค่าเข้าชมพระบรมมหาราชวังภาษาอังกฤษ 500 บาท
YT/ Nagoya TV News

สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานและอาศัยอยู่ในไทย ผู้สื่อข่าวระบุว่ามีข้อยกเว้นบางกรณี โดยสถานที่บางแห่งยอมรับการแสดงใบอนุญาตทำงานเพื่อจ่ายราคาเดียวกับคนไทย อย่างไรก็ตามสถานที่ที่ยอมรับใบอนุญาตดังกล่าวมีจำกัด หลายแห่งยังคงตัดสินจากสัญชาติมากกว่า เนื่องจากการตรวจสอบว่าเป็นผู้พำนักในไทยจริงหรือไม่นั้นทำได้ยากในทางปฏิบัติ

ในแง่ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น ส่วนใหญ่ยอมรับระบบ “ราคาสองมาตรฐาน” ของสถานที่ราชการได้ เพราะมาด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการเยี่ยมชมสถานที่นั้นอยู่แล้ว แม้จะต้องจ่ายแพงขึ้นบ้างก็ยินดีจ่าย สะท้อนให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวบริเวณพระบรมมหาราชวังไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด

รถตุ๊กตุ๊กรับส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแหล่งท่องเที่ยวไทย
YT/ Nagoya TV News

ส่วนระบบ “ราคาสองมาตรฐาน” ที่สร้างความไม่พอใจมากกว่าคือกรณีของรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊กที่เรียกเก็บเงินจากชาวต่างชาติแพงกว่าคนไทยในระยะทางเดียวกัน รวมถึงร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งที่ใช้เมนูภาษาไทยกับคนไทย และเมนูภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ซึ่งราคาในเมนูภาษาอังกฤษสูงกว่ามาก ความไม่โปร่งใสในลักษณะนี้ทำให้รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมได้ง่าย

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวสรุปว่า โดยรวมแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงยอมรับระบบ “ราคาสองมาตรฐาน” และสนุกกับการท่องเที่ยวในไทยได้ตามปกติ แม้จะต้องระวังการถูกเรียกเก็บเงินที่ไม่เป็นธรรมในบางกรณี การถูกโก่งราคาเล็กน้อยในบางจุดก็ถูกมองว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

ที่มา: Nagoya TV News

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วงการพยาบาลเศร้า อาจารย์เอ วณิชชา พยาบาลจิตเวชศาสตร์ เสียชีวิต ข่าว

วงการพยาบาลเศร้า อาจารย์เอ วณิชชา พยาบาลจิตเวชศาสตร์ เสียชีวิต

29 วินาที ที่แล้ว
หมอดูดังภาคเหนือ งดรับแก้กรรมไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดีทำลายระบบนิมิตพิศวง ข่าว

หมอดูดังภาคเหนือ งดรับแก้กรรมไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดีทำลายระบบนิมิตพิศวง

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นตีข่าว “ราคาสองมาตรฐาน” ในไทย แฉแท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก โก่งราคาตามใจชอบ

17 นาที ที่แล้ว
รถบัสหักหลบหลุมประสานงารถพ่วงน้ำมัน ไฟลุกท่วมคร่า16 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ภาพสลด บัสพุ่งชนรถบรรทุกน้ำมัน ไฟคลอกดับ 16 ศพคาซาก แทบระบุตัวตนไม่ได้

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดช่องทางลงชื่อ ค้านแลนด์บริดจ์ EnLaw รับรายชื่อถึง 30 มิ.ย. นี้

35 นาที ที่แล้ว
เต๋า ทีวีพูล เคลื่อนไหว หลังโดนโยงข่าวฉาว พิธีกรปากจัด คุกคามนักศึกษา บันเทิง

เต๋า ทีวีพูล เคลื่อนไหว หลังโดนโยงข่าวฉาว พิธีกรปากจัด คุกคามนักศึกษา

44 นาที ที่แล้ว
เปิดคลิปเสียง! อาจารย์ดัง อมมังกรหนุ่ม ซักไซ้เรื่องบนเตียง สั่งวัดขนาดนกเขา ข่าว

เปิดคลิปเสียง! อาจารย์ดัง อมมังกรหนุ่ม ซักไซ้เรื่องของลับ สั่งวัดขนาดนกเขา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ รุ่นพี่ชมรมฟุตบอลกระทืบรุ่นน้อง แม่ร้องคดีไม่คืบ-โรงเรียนปิดข่าว ข่าว

เพจดังแฉ รุ่นพี่ชมรมฟุตบอล รร.ดังฉะเชิงเทรา รุมกระทืบรุ่นน้อง แม่ร้องคดีไม่คืบ-โดนปิดข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เหน็บแรง &quot;แก้กรรม หรือ แก้ผ้า&quot; โดนหมอดูหลอกกันกี่ครั้งแล้ว? ข่าว

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เหน็บแรง “แก้กรรม หรือ แก้ผ้า” โดนหมอดูหลอกกันกี่ครั้งแล้ว?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ รับเงินเข้าบัญชี 8 พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

เช็กเลย 3 กลุ่มเงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้ จ่ายเร็วขึ้น 8 พ.ค. 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย โอบะ เคนจิ ตำนาน “ตำรวจอวกาศเกียบัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย โอบะ เคนจิ ตำนาน “ตำรวจอวกาศเกียบัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โน้ส อุดม แฉวีรกรรมหมอดูเหนือ คนขับรถถูกสั่งถอดกางเกง-บีบเค้นอวัยวะเพศ ข่าว

ย้อนคลิป โน้ส อุดม แฉอ.แก้กรรม ลวงลูกน้องขยำของลับ รู้ความจริงหลุดด่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติ ก.พ.ค. ชี้คำสั่งเด้ง 2 อธิบดีมหาดไทย ยุค &quot;ภูมิธรรม&quot; ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข่าวการเมือง

มติ ก.พ.ค. ชี้คำสั่งเด้ง 2 อธิบดีมหาดไทย ยุค “ภูมิธรรม” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉนิทานคาว โพสต์รูปหลักฐาน อาจารย์แก้กรรม อมมังกรนักธุรกิจหนุ่ม พร้อมเล่นบทสยิว ข่าว

เพจดังแฉนิทานคาว โพสต์รูปหลักฐาน อาจารย์แก้กรรม อมมังกรนักธุรกิจหนุ่ม พร้อมเล่นบทสยิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาดแรง! มีแต่คนโง่ให้โดนหลอก ลั่นแก้กรรมไม่มีจริง มีแต่หลอกแก้ผ้า ข่าว

“แพรรี่” ฟาดแรง! มีแต่คนโง่ให้โดนหลอก ลั่นแก้กรรมไม่มีจริง มีแต่หลอกแก้ผ้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับเคยจะไปหา หมอดูดังภาคเหนือ หลังเห็น เมฆ วินัย เดินสายแก้กรรม ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ยอมรับเคยจะไปหา หมอดูดังภาคเหนือ หลังเห็น เมฆ วินัย เดินสายแก้กรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เรื่องน่ารู้ อาจารย์ไพศาล แสนไชย สื่อกลางภพมนุษย์-วิญญาณ บันเทิง

10 เรื่องน่ารู้ อาจารย์ไพศาล แสนไชย สื่อกลางภพมนุษย์-วิญญาณ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ สั่งหยุดกิจการโรงงานปลากระป๋องชั่วคราว ฉลากไม่ตรงปก เจอปลานิล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น โทนี่ รากแก่น หายไปนาน รู้แล้วสาเหตุที่เบรกงานบันเทิง บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น โทนี่ รากแก่น หายไปนาน รู้แล้วสาเหตุที่เบรกงานบันเทิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มจีนโบกธงชาติบนยอดเขาฟูจิเจอทหารอเมริกันกางธงญี่ปุ่นสวนกลับ ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีนโบกธงชาติบนยอดเขาฟูจิ เจอทหารมะกันกางธงญี่ปุ่น ลั่นคำนี้จนต้องเดินหนี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแถลงจับกุม สองผัวเมียขโมยสัตว์หายาก พบในห้องมีมากกว่า 13 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง อ้างกระทู้พันทิป แฉหมอดูภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศ โยงเรื่องเล่า &quot;โน้ส อุดม&quot; ในเดี่ยวสเปเชียล ข่าว

เพจดัง อ้างกระทู้พันทิป แฉหมอดูภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศ โยงเรื่องเล่า “โน้ส อุดม” ในเดี่ยวสเปเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อโผล่เพิ่ม! เปิดคลิปเสียง นาที หมอดูดังภาคเหนือ ยิงคำถามวิปริต ลั่น &quot;ครางให้ฟังหน่อย&quot; ข่าว

เหยื่อโผล่เพิ่ม! เปิดคลิปเสียงนาที อ.แก้กรรม ยิงคำถามวิปริต “มีอะไรกับสัตว์ได้ไหม”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” พูดเองแนวโน้มลง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2 ค่อนข้างสูง ให้ผลงานตัดสิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนร้อย เมฆ วินัย แก้กรรม อ.ไพศาล จุดเริ่มต้นขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ก่อนเสียชีวิต บันเทิง

ย้อนรอย เมฆ วินัย แก้กรรม อ.ไพศาล จุดเริ่มต้นขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ก่อนเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 17:39 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วงการพยาบาลเศร้า อาจารย์เอ วณิชชา พยาบาลจิตเวชศาสตร์ เสียชีวิต

วงการพยาบาลเศร้า อาจารย์เอ วณิชชา พยาบาลจิตเวชศาสตร์ เสียชีวิต

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
หมอดูดังภาคเหนือ งดรับแก้กรรมไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดีทำลายระบบนิมิตพิศวง

หมอดูดังภาคเหนือ งดรับแก้กรรมไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดีทำลายระบบนิมิตพิศวง

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569

เปิดช่องทางลงชื่อ ค้านแลนด์บริดจ์ EnLaw รับรายชื่อถึง 30 มิ.ย. นี้

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
เต๋า ทีวีพูล เคลื่อนไหว หลังโดนโยงข่าวฉาว พิธีกรปากจัด คุกคามนักศึกษา

เต๋า ทีวีพูล เคลื่อนไหว หลังโดนโยงข่าวฉาว พิธีกรปากจัด คุกคามนักศึกษา

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
Back to top button