สื่อญี่ปุ่นตีข่าว “ราคาสองมาตรฐาน” ในไทย แฉแท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก โก่งราคาตามใจชอบ

สื่อญี่ปุ่นตีข่าว “ราคาสองมาตรฐาน” ในไทย กับสิ่งที่ นทท.ต่างชาติ ต้องจ่ายแพงกว่าคนไทย แฉแท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก โก่งราคาตามใจชอบ
สำนักข่าวญี่ปุ่น รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงวันหยุดยาว โดยผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเยือนจำนวนมาก รายงานระบุว่าระบบ “ราคาสองมาตรฐาน” เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งโบราณสถานมรดกโลก อุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสวนสัตว์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพระบรมมหาราชวังนั้น คนไทยเข้าชมฟรี ในขณะที่ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าเข้าชม 500 บาท (หรือราว 2,500 เยน) โดยป้ายราคาเขียนภาษาอังกฤษระบุราคาสำหรับชาวต่างชาติไว้ชัดเจน ส่วนภาษาไทยที่ชาวต่างชาติอ่านไม่ออกนั้นระบุว่าคนไทยเข้าฟรี รัฐบาลไทยให้เหตุผลว่าประชาชนคนไทยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่เหล่านี้ผ่านการเสียภาษีอยู่แล้ว จึงต้องการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติช่วยแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย
สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานและอาศัยอยู่ในไทย ผู้สื่อข่าวระบุว่ามีข้อยกเว้นบางกรณี โดยสถานที่บางแห่งยอมรับการแสดงใบอนุญาตทำงานเพื่อจ่ายราคาเดียวกับคนไทย อย่างไรก็ตามสถานที่ที่ยอมรับใบอนุญาตดังกล่าวมีจำกัด หลายแห่งยังคงตัดสินจากสัญชาติมากกว่า เนื่องจากการตรวจสอบว่าเป็นผู้พำนักในไทยจริงหรือไม่นั้นทำได้ยากในทางปฏิบัติ
ในแง่ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น ส่วนใหญ่ยอมรับระบบ “ราคาสองมาตรฐาน” ของสถานที่ราชการได้ เพราะมาด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการเยี่ยมชมสถานที่นั้นอยู่แล้ว แม้จะต้องจ่ายแพงขึ้นบ้างก็ยินดีจ่าย สะท้อนให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวบริเวณพระบรมมหาราชวังไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด
ส่วนระบบ “ราคาสองมาตรฐาน” ที่สร้างความไม่พอใจมากกว่าคือกรณีของรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊กที่เรียกเก็บเงินจากชาวต่างชาติแพงกว่าคนไทยในระยะทางเดียวกัน รวมถึงร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งที่ใช้เมนูภาษาไทยกับคนไทย และเมนูภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ซึ่งราคาในเมนูภาษาอังกฤษสูงกว่ามาก ความไม่โปร่งใสในลักษณะนี้ทำให้รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมได้ง่าย
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวสรุปว่า โดยรวมแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงยอมรับระบบ “ราคาสองมาตรฐาน” และสนุกกับการท่องเที่ยวในไทยได้ตามปกติ แม้จะต้องระวังการถูกเรียกเก็บเงินที่ไม่เป็นธรรมในบางกรณี การถูกโก่งราคาเล็กน้อยในบางจุดก็ถูกมองว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ที่มา: Nagoya TV News
