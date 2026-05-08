แฉคลิป หนุ่มเสื้อแดงห้าวจัด แซงคิวงาน Pet Expo ผลักอกท้าทาย พบคัตเตอร์ในตัว ลือเป็นอินฟลูดัง
เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แฉ คลิปเหตุการณ์วุ่นวายหน้าศูนย์สิริกิติ์ หลังกลุ่มคนชุดแดงเข้มพยายามแทรกแถวประชาชนที่มารอเข้างานสัตว์เลี้ยงตั้งแต่เช้าตรู่ จนเกิดการปะทะคารมและทำร้ายร่างกาย ล่าสุดเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งโรงพัก พบอาวุธคัตเตอร์พกติดตัว
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ และ เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น Part 7 รายงานเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณหน้าทางเข้างาน Pet Expo ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนและกลุ่มคนรักสัตว์จำนวนเกือบ 1,000 คน มารอต่อคิวเข้างานอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อรอประตูเปิดในเวลา 09.00 น.
บรรยากาศในช่วงเช้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัว ผู้หญิง และเด็กที่นำสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวงาน กลับต้องตึงเครียดขึ้นในเวลาประมาณ 09.03 น. เมื่อมีกลุ่มบุคคลแต่งกายด้วยเสื้อสีแดงเข้มเดินเข้ามาพยายามแซงคิวอย่างน่าเกลียด สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ยืนรอตามลำดับ จนเกิดการโต้เถียง ตะโกนด่าทอ และท้าทายกันขึ้น
เหตุการณ์เริ่มบานปลายเมื่อชายเสื้อแดงเข้มคนหนึ่งตรงเข้าผลักอกชายเสื้อขาวซึ่งเป็นผู้เสียหายหลายครั้ง ท่ามกลางสายตาประชาชนจำนวนมาก แม้ผู้เสียหายจะพยายามเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แต่กลับพบว่าต้องใช้เวลานานถึง 10 นาที กว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าระงับเหตุได้สำเร็จ
ล่าสุดมีรายงานว่าเรื่องดังกล่าวจบลงที่สถานีตำรวจ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบอาวุธ “คัตเตอร์” ซุกซ่อนอยู่ในตัวของชายเสื้อแดงเข้มรายนี้ด้วย ขณะเดียวกันทางเพจต้นทางระบุว่าคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยเพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น Part 7” จากข้อมูลของคุณเมย่า สร้อย ถิระธัญญานันท์
อย่างไรก็ตาม สังคมออนไลน์กำลังตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการสัตว์เลี้ยงหรือไม่ จึงกล้ามีพฤติกรรมกร่างและพกอาวุธเข้ามาในพื้นที่จัดงานที่มีเด็กและสัตว์เลี้ยงอยู่เป็นจำนวนมากเช่นนี้
