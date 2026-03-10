นิกกี้ ยอมรับเดต ‘เล็ก วสุ’ ยืนยันคุยคนเดียว ไม่มีซ้อน ตอบชัดใช้คำว่าแฟนได้ยัง

นิกกี้ ณฉัตร กำลังเดต ‘เล็ก วสุ’ แต่ยังไม่ใช่แฟน หลังรู้จักกันในกอง MV ตอนนี้คุยสาวแนวแค่คนเดียว ประทับใจฝ่ายหญิงน่ารัก แต่ยังไม่ใช่แฟน โชคดีอีกฝ่ายไม่ตัดสินจากข่าวหรืออดีต
จากเคมีที่เข้ากั๊นเข้ากันในมิวสิกวิดีโอเพลงของ Yes’sir Days จนทำเอาแฟนคลับหลายคนจับตาและแอบเชียร์คู่ของหนุ่มอารมณ์ดี นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์ กับนางเอกหน้าเก๋ เล็ก วสุ ปลื้มสกุลไทย ว่าโมเมนต์หวานๆ นอกจอที่เห็นนั้นตกลงแล้วเป็นแค่เพื่อนร่วมงานหรือกำลังปลูกต้นรักกันอยู่กันแน่
ล่าสุด หนุ่มนิกกี้ ไม่ปล่อยให้แฟนๆ ต้องเดากันนาน ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจแบบหมดเปลือกถึงสถานะหัวใจตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ยอมรับแบบแมน ๆ ว่ากำลังเดตอยู่กับสาวเล็กจริง พร้อมเล่าจุดเริ่มต้นความสปาร์กแบบฉบับนิกกี้ที่ฟังแล้วต้องอมยิ้ม
“เพิ่งรู้จักกันเอง ไปถ่ายเอ็มวี Yes’sir Days ด้วยกัน เพิ่งรู้จักกันไปถ่ายรายการด้วยกัน ถ่ายยูทูปด้วยกัน ขนาดคนอื่นมีแมวยังชวนไปเล่นกับแมว เราก็ชวนไปเล่นกับหลานสิ ผมเอาหลานมาอ้าง ชวนหญิงไปเจอหลาน”
เมื่อถูกถามว่า นิกกี้ จีบสาวเล็กหรือไม่ เจ้าตัวตอบกลับว่า “ใช้คำว่าเพิ่งเดตกันดีกว่า เพิ่งเดตกันแป๊บเดียวเอง แต่ยังไม่ใช่แฟน เราเจอกันตอนถ่ายเอ็มวี ตอนกอดสปาร์กไง ผมเป็นพวกเมธอดแอคติ้ง ถ้าเราไม่อิน เราก็เล่นไม่ได้ไง”
จากนั้นสื่อมวลชนถามต่อว่า เล็ก วสุ มีมุมไหนน่ารักบ้าง นิกกี้ ณฉัตร ตอบกลับว่า “เขาก็น่ารักนะพี่ เพราะลุคเขาดูห้าว ๆ แต่ตัวจริงเขาหวาน มีความเป็นผู้หญิงจ๋า ผู้หญิงสูง ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเดตฟีลเด็กแนวมาก่อน ปกติผมเดตฟีลแบบผู้หญิ้งผู้หญิง แต่เขาเป็นแบบเด็กแนว ผมสั้น แต่งตัวเท่ ๆ ช้อปปิ้งตึกแดง ซื้อของวินเทจ ซึ่งเราก็ไม่เคยเดตมาก่อน พอมาเดตกันก็ได้ไปเดินตึกแดง ได้เปลี่ยนแนวเรา”
หากพูดถึงกิตติศัพท์ของหนุ่มนิกกี้ เจ้าตัวยอมรับว่าอีกฝ่ายรู้อยู่แล้ว เพราะคนฟ้องเยอะ มีแต่เพื่อนเตือน คอยถามว่าคิดดีแล้วหรอ ตนจึงบอกสาวเล็กไปว่าเป็นเฟกนิวส์ เป็นข่าวลือ พร้อมพูดแบบเฮฮาว่าโดนสื่อใส่ร้าย ซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่เชื่อ เพราะเธอเคยเห็นตนตามผับตามบาร์และเคยเห็นตนไปเที่ยวบ่อย ๆ แต่เธอก็น่ารักตรงที่ไม่ได้มาตัดสินจากข่าวหรืออดีต
ตอนนี้ตนคุยอยู่กับ เล็ก วสุ คนเดียว ไม่เช่นนั้นไม่กล้าพูดออกสื่อแบบนี้ และไม่มีที่หนึ่ง ที่สอง หรือที่สาม เดี๋ยวเขาจะด่าว่าเจ้าชู้ ทั้งสิงเพิ่งเดตกันได้แปบเดียว ไม่ได้รีบอะไร ส่วนใหญ่ตนจะเดตกับคนที่เด็กกว่าหรืออายุห่างกันเป็น 10 ปี ปัจจุบันเพิ่งเคยเดตกับคนที่อายุเท่ากันเป็นครั้งแรก ทั้งสองอายุเท่ากัน แต่สาวเล็กหน้าเด็กมาก
อย่างไรก็ดี นิกกี้ เผยว่า ต้องค่อย ๆ ทำความรู้จักกันไปก่อน เพราะเพิ่งเดตกัน เขาก็น่ารักดี แต่เจอบ้างไม่ได้เจอบ้าง หรือหนึ่งอาทิตย์เจอกันแค่ครั้งเดียว
