ภาพสลด บัสพุ่งชนรถบรรทุกน้ำมัน ไฟคลอกดับ 16 ศพคาซาก แทบระบุตัวตนไม่ได้
สลดอินโดนีเซีย! รถบัสชนประสานงารถพ่วงน้ำมัน ไฟลุกท่วมคร่า 16 ศพดับคาซาก ทีมแพทย์เร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคล หลังไฟเผาร่างผู้เคราะห์ร้ายจนระบุตัวตนไม่ได้
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2569) เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางพุ่งชนประสานงากับรถบรรทุกน้ำมัน ไฟลุกไหม้รุนแรงบนทางหลวงข้ามเกาะสุมาตรา ในเขตมูซีราวาซเหนือ จังหวัดสุมาตราใต้ ประเทศอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 4 คน
มูโกโน เจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น เปิดเผยว่า รถบัสคันดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารมาอย่างน้อย 20 คน เดินทางออกจากเมืองลูบุกลิงเกาในจังหวัดสุมาตราใต้ เพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองจัมบี
เบื้องต้นมูโกโนคาดการณ์ว่า รถบัสอาจมีประกายไฟเกิดขึ้นบริเวณตัวรถ คนขับจึงตัดสินใจหักพวงมาลัยไปทางเลนขวาเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุร้าย แต่จังหวะนั้นมีรถบรรทุกน้ำมันขับสวนมาด้วยความเร็วสูง ทำให้คนขับรถบัสไม่มีเวลาหักหลบ แรงปะทะอย่างจังทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคลุมรถทั้งสองคัน โดยมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ข้างใน
ขณะที่ มูฮัมหมัด คาริม ผู้บัญชาการตำรวจจราจรเขตมูซีราวาซเหนือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทีมสืบสวนของตำรวจเชื่อว่าคนขับรถบัสขับข้ามเลนไปฝั่งตรงข้ามเพื่อพยายามหักหลบหลุมบ่อบนถนนจนเป็นสาเหตุให้ชนประสานงาและเกิดไฟลุกไหม้
เปลวไฟที่โหมกระหน่ำได้เผาผลาญร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 16 คนอยู่ภายในรถ ประกอบด้วยคนขับรถบัส 1 คน ผู้โดยสาร 13 คน คนขับรถบรรทุกน้ำมัน 1 คน และผู้ช่วยคนขับรถน้ำมันอีก 1 คน
ส่วนผู้รอดชีวิต 4 คน เป็นผู้โดยสารบนรถบัส เจ้าหน้าที่นำตัวส่งคลินิกใกล้เคียงแล้ว ในจำนวนนี้ 3 คนมีบาดแผลไฟไหม้สาหัส และอีก 1 คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ขณะนี้ทางการกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้โดยสารเพื่อสรุปตัวเลขผู้สูญเสียที่แท้จริง
ภาพและคลิปวิดีโอจากหน่วยค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติ เผยให้เห็นกลุ่มควันสีดำหนาทึบและเปลวไฟสีส้มพวยพุ่งขึ้นฟ้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำสกัดไฟอย่างหนัก บนถนนเต็มไปด้วยซากรถที่ไหม้เกรียมและเศษเหล็กบิดเบี้ยว เจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจจราจรต้องทำงานอย่างยากลำบากเพื่อนำร่างผู้เคราะห์ร้ายที่ติดอยู่ในซากรถออกมา และเร่งเคลียร์พื้นที่ซึ่งทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่นำถุงบรรจุศพ 16 ถุงส่งไปยังโรงพยาบาลสิตี ไอซยาห์ ในเมืองลูบุกลิงเกา เพื่อทำการตรวจสอบ ตำรวจสุมาตราระบุว่าทีมพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว 5 คน ได้แก่ คนขับรถบัส, พนักงานประจำรถบัส 2 คน, คนขับรถน้ำมัน และผู้โดยสาร 1 คน
ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 11 คน ทีมแพทย์นิติเวชกำลังเร่งตรวจสอบ เปลวไฟเผาทำลายร่างผู้เสียชีวิตอย่างรุนแรง ทำให้ขั้นตอนการระบุตัวตนทำได้ยากมาก หลังจากเจ้าหน้าที่จัดการเบื้องต้นเสร็จสิ้นจะเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดทางรถยนต์ไปยังโรงพยาบาลตำรวจบายังการา ในเมืองปาเล็มบัง เมืองหลวงของจังหวัด เพื่อทำการชันสูตรต่อไป
อย่างไรก็ดี เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟทางไกลพุ่งชนรถไฟชานเมืองที่จอดอยู่ใกล้สถานีชานกรุงจาการ์ตา หลังจากรถไฟขบวนดังกล่าวชนเข้ากับรถแท็กซี่ที่จอดเสียอยู่กลางราง เหตุการณ์นั้นทำให้ผู้โดยสารหญิงที่นั่งอยู่ในตู้โดยสารท้ายขบวน ซึ่งเป็นโซนเฉพาะผู้หญิง เสียชีวิตอย่างน้อย 15 คน
ข้อมูลจาก : AP
