แก้ต่างทันที! เต๋า ทีวีพูล เคลื่อนไหว หลังโดนโยงข่าวฉาว ‘พิธีกรปากจัด คุกคามนักศึกษา’ ลั่น เป็นฝ่ายถูกลวนลาม
จากกรณีที่มีข่าวซุบซิบหลุดออกมาถึงพฤติกรรมของ พิธีกรปากจัด ชอบพานักศึกษาฝึกงานทั้งชายและหญิงไปแอบกินตับลับ ๆ ล่อ ๆ ก่อนจ่ายเงินปิดปาก แถมขู่จบไม่สวยหากเรื่องแดง ซึ่งครั้งล่าสุดพ่อแม่เด็กรู้เรื่องและไม่ยอม โร่เข้าแจ้งความดำเนินคดี ด้านพิธีกรดัง แม้จะพยายามเดินเรื่องให้ผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ให้แต่ก็ไม่สำเร็จ
กระทั่งกลายเป็นข่าวโด่งดังชาวเน็ตแห่แปลปริศนาจนหวยไปออกที่ มดดำ คชาภา ซึ่งเจ้าตัวก็รีบโต้กลับทันทีว่าไม่ตนแน่นอน เพราะไม่เคยเป็นผัวใคร และส่วนใหญ่ซื้อกินให้มันจบ ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดชาวเน็ตเปลี่ยนเป้าหมายจาก มดดำ คชาภา ไปเป็นอีกหนึ่ง พิธีกรฝีปากกล้าของวงการบันเทิง อย่าง เต๋า ทีวีพูล งานนี้แม่เต๋าถึงกับต้องรีบออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองทั้งหมด 3 โพสต์ต่อเนื่องกัน ระบุว่า “นักข่าวปากจัดอักษรย่อ ต ดิฉันขอแก้ข่าวว่าไม่ใช่ดิฉันนะคะ เป็นเพื่อนดิฉันเองค่ะแค่นี้นะคะ ดิฉันไม่เคยลวนลามเด็กฝึกงานนะคะ ไม่เหมือนพี่บางคน แต่ดิฉันถูกเด็กฝึกงานลวนลามนับ 10 คนค่ะ ดิฉันคือเหยื่อ กับข่าวที่เกิดขึ้นดิฉันคือ เหยื่อ???”
อ้างอิงจาก : FB เต๋า ทีวีพูล
