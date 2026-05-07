“แพรรี่” ฟาดแรง! มีแต่คนโง่ให้โดนหลอก ลั่นแก้กรรมไม่มีจริง มีแต่หลอกแก้ผ้า ชี้แก้ที่ดีคือแก้ที่นิสัยสันดานเท่านั้น
จากกรณีที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล หลังมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับ เพจสายไหมต้องรอด ซึ่งเปิดเผยว่าถูกหมอดูชื่อดังจากภาคเหนือล่วงละเมิดด้วยการอมอวัยวะเพศพร้อมกับให้สำเร็จความใคร่ต่อหน้า โดยอ้างว่าเป็นการรักษาแบบพราหมณ์-ฮินดู
แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “แก้กรรมมันไม่มีหรอก มันมีแต่หลอกให้แก้ผ้ามาให้อมเท่านั้นแหล่ะ เนี่ย แต่คนมันก็ยังโง่กันอยู่ มิจฉาชีพก็เลยมีเหยื่อให้ได้หลอกเสมอ #แก้ที่ดีคือแก้ที่นิสัยสันดานเท่านั้นค่ะ”
ขณะที่ชาวเน็ตต่างเห็นพ้องต้องกัน โดยแสดงความคิดเห็นว่า “ใช่ๆคะ ไม่เคยจะเชื่อเลย” , “แรงมากแม๊ แต่ตรงดีชอบ ” , “ที่แน่ๆ แก้แล้ว เสววแน่นอน” , “ถูกต้องที่สุดค่ะจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ”
