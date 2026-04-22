หดหู่! หนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่รุมยำปางตาย นอนโคม่า สมองบวม-กะโหลกยุบ ไร้ความรู้สึก
กัน จอมพลัง รุดช่วยหนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่ซ้อมเจ็บหนัก นอนโคม่าเป็นผัก กะโหลกยุบ-สมองบวม ไม่รับรู้สิ่งรอบตัว ล่าสุดประสานตำรวจเร่งล่าตัวคนผิด
วานนี้ (21 เมษายน 2569) กัน จอมพลัง ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือครอบครัวหนึ่ง หลังจากคุณแม่อายุ 44 ปี เข้ามาขอความช่วยเหลือ กรณีรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายลูกชายอายุ 19 ปี จนบาดเจ็บสาหัส ปัจจุบันสภาพไม่ต่างจากผู้ป่วยติดเตียง นอนเป็นผัก ไม่รับรู้สิ่งรอบตัว และแม่มีเงินติดตัวไม่ถึง 1,000 บาทที่จะต้องดูแลลูกชายที่ป่วยไปตลอดชีวิต
สาเหตุที่หนุ่มวัย 19 ได้รับบาดเจ็บหนัก เพราะรุ่นพี่ลงมือทำร้ายอย่างรุนแรงหลายครั้งในหนึ่งวัน จากนั้นปล่อยให้ชายหนุ่มนอนสมองบวมอยู่ถึงสองวันโดยไม่พาไปพบแพทย์ ส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปและไม่มาดูแลรับผิดชอบแต่อย่างใด
เบื้องต้น กัน จอมพลัง ประสานงานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครแล้ว และมั่นใจว่าตำรวจจะสามารถนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน
ต่อมา กัน จอมพลัง อัปเดตเพิ่มเติมว่า แม่ต้องการพาลูกชายกลับไปดูแลที่อำเภอหาดใหญ่ เนื่องจากลูกชายอยู่ในภาวะโคม่าจากการถูกพยายามฆ่า กะโหลกศีรษะยุบ ไร้ความรู้สึก และต้องรับอาหารทางสายยาง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาท แต่แม่มีเงินเพียง 1,000 บาท มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ จึงจัดหารถมารับผู้บาดเจ็บเดินทางกลับหาดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางมูลนิธิเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เอง
นอกจากนี้ยังได้โพสต์ภาพผู้บาดเจ็บนอนบนรถเข็น พร้อมอธิบายสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องมัดมือเอาไว้ เพราะชายหนุ่มไม่มีความรู้สึกและการรับรู้แล้ว ร่างกายขยับไปเองตามปฏิกิริยาอัตโนมัติ อาจลุกขึ้น ยกแขนขา และปัดสายยางที่จมูกหลุดออกได้ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องมัดมือไว้เพื่อความปลอดภัย
