หดหู่! หนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่รุมยำปางตาย นอนโคม่า สมองบวม-กะโหลกยุบ ไร้ความรู้สึก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 15:22 น.
กัน จอมพลัง รุดช่วยหนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่ซ้อมเจ็บหนัก นอนโคม่าเป็นผัก กะโหลกยุบ-สมองบวม ไม่รับรู้สิ่งรอบตัว ล่าสุดประสานตำรวจเร่งล่าตัวคนผิด

วานนี้ (21 เมษายน 2569) กัน จอมพลัง ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือครอบครัวหนึ่ง หลังจากคุณแม่อายุ 44 ปี เข้ามาขอความช่วยเหลือ กรณีรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายลูกชายอายุ 19 ปี จนบาดเจ็บสาหัส ปัจจุบันสภาพไม่ต่างจากผู้ป่วยติดเตียง นอนเป็นผัก ไม่รับรู้สิ่งรอบตัว และแม่มีเงินติดตัวไม่ถึง 1,000 บาทที่จะต้องดูแลลูกชายที่ป่วยไปตลอดชีวิต

สาเหตุที่หนุ่มวัย 19 ได้รับบาดเจ็บหนัก เพราะรุ่นพี่ลงมือทำร้ายอย่างรุนแรงหลายครั้งในหนึ่งวัน จากนั้นปล่อยให้ชายหนุ่มนอนสมองบวมอยู่ถึงสองวันโดยไม่พาไปพบแพทย์ ส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปและไม่มาดูแลรับผิดชอบแต่อย่างใด

เบื้องต้น กัน จอมพลัง ประสานงานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครแล้ว และมั่นใจว่าตำรวจจะสามารถนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน

ต่อมา กัน จอมพลัง อัปเดตเพิ่มเติมว่า แม่ต้องการพาลูกชายกลับไปดูแลที่อำเภอหาดใหญ่ เนื่องจากลูกชายอยู่ในภาวะโคม่าจากการถูกพยายามฆ่า กะโหลกศีรษะยุบ ไร้ความรู้สึก และต้องรับอาหารทางสายยาง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาท แต่แม่มีเงินเพียง 1,000 บาท มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ จึงจัดหารถมารับผู้บาดเจ็บเดินทางกลับหาดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางมูลนิธิเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เอง

นอกจากนี้ยังได้โพสต์ภาพผู้บาดเจ็บนอนบนรถเข็น พร้อมอธิบายสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องมัดมือเอาไว้ เพราะชายหนุ่มไม่มีความรู้สึกและการรับรู้แล้ว ร่างกายขยับไปเองตามปฏิกิริยาอัตโนมัติ อาจลุกขึ้น ยกแขนขา และปัดสายยางที่จมูกหลุดออกได้ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องมัดมือไว้เพื่อความปลอดภัย

ข่าวล่าสุด
มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย &quot;ห้ามสูบบุหรี่&quot; ข่าว

มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”

19 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ตร.ภูเก็ตเข้าสอบ นักท่องเที่ยวเล่นพาราเซล ร่วงตกน้ำเชือกขาดกลางอากาศ (คลิป)

13 นาที ที่แล้ว
แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย ข่าว

แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย

13 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยหนุ่ม 19 ปี ถูกรุ่นพี่ซ้อมกะโหลกยุบ ข่าว

หดหู่! หนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่รุมยำปางตาย นอนโคม่า สมองบวม-กะโหลกยุบ ไร้ความรู้สึก

24 นาที ที่แล้ว
พนักงานสุดซวย หลังรวบ &quot;อัจฉริยะ&quot; คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน ข่าว

พนักงานสุดซวย หลังรวบ “อัจฉริยะ” คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน

54 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แมงปอ ชลธิชา ฟาดแรง! ใจแคบโดยสันดาน-เสร่อ วงตลกแห่คอมเมนต์ ชาวเน็ตจับโยงสนั่น

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าเสียหายหนัก ขณะกำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์ และ ทนายธรรมราช ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังถูกสั่งจำคุก ข่าวดารา

ทนายรักษ์ ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังโดนคุก 2 ปี ลั่น ไม่ได้แพ้ทุกคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปรดเกล้าฯ 3 นายทหาร ประดับเหรียญต่างประเทศ เชิดชูเกียรติจากฝรั่งเศส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

10 สส. พรรคประชาชนลุ้น ศาลฎีกาพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดีแก้ ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แต่งอีกคู่! เต Three Man Down ยกขันหมากสู่ขอ พลอย หอวัง คนสำคัญร่วมเป็นผู้ใหญ่ในพิธี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง &quot;หมออั้ม&quot; กล่าวหาเรื่องชู้สาว ข่าว

“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เตรียมฟ้อง ปู มัณฑนา เพิ่ม ปมโพสต์ใส่ร้าย บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย ข่าว

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน ข่าว

เกินไปไหม! สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา ลั่น ถ้ายอมรับผิดชีวิตคงดีกว่านี้ บันเทิง

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อัยยวัฒน์” ออกแถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบ “เลสเตอร์ซิตี้” ตกลีกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว บันเทิง

ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานสวนสนุกโตเกียวเสียชีวิต ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจบำรุง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เต๋า สมชาย ฟิตมาก ดาราไทยคนแรก พิชิตมาราธอนโลก คว้าเหรียญ Six Star Finisher

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงกอแก้ว ข่าวการเมือง

สั่งคุก ครูสอนนาฏศิลป์ คดี ม.112 ปมคอมเมนต์เฟซบุ๊ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาวแดนนี่ ศรีภิญโญ ขอนอนบนเตียงพ่อ บันเทิง

ภาพบีบหัวใจ ลูกสาวแดนนี่ ขอนอนเตียงพ่อ แทนความคิดถึง ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยัน ไม่ใช่คลิป AI คดี “บิ๊กโจ๊ก” ติดสินบนทองคำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แมงปอ ชลธิชา ฟาดแรง! ใจแคบโดยสันดาน-เสร่อ วงตลกแห่คอมเมนต์ ชาวเน็ตจับโยงสนั่น

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

อิหร่าน ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าเสียหายหนัก ขณะกำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
ทนายรักษ์ และ ทนายธรรมราช ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังถูกสั่งจำคุก

ทนายรักษ์ ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังโดนคุก 2 ปี ลั่น ไม่ได้แพ้ทุกคดี

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

โปรดเกล้าฯ 3 นายทหาร ประดับเหรียญต่างประเทศ เชิดชูเกียรติจากฝรั่งเศส

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
