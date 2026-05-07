มติ ก.พ.ค. ชี้คำสั่งเด้ง 2 อธิบดีมหาดไทย ยุค “ภูมิธรรม” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ก.พ.ค. มีมติเสียงข้างมาก ชี้คำสั่ง “ภูมิธรรม” เด้ง 2 อธิบดีมหาดไทย “นฤชา-ไชยวัฒน์” เป็นผู้ตรวจราชการ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7 พ.ค. 2569 นายวรวิทย์ สุขบุญ ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) แถลงผลการประชุมที่สำนักงาน ก.พ. กรณีที่ข้าราชการ 2 ราย ได้แก่ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง ยื่นร้องทุกข์เมื่อวันที่ 6 และ 14 ส.ค. 2568 หลังถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2568
ก.พ.ค. เสียงข้างมาก 6 เสียง ชี้ว่าการโยกย้ายครั้งนี้เร่งรีบผิดปกติ เนื่องจากเกิดขึ้นเพียง 4 วันหลังจากที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.มหาดไทยในขณะนั้น มอบนโยบายให้ผู้บริหารเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2568 แทบไม่มีเวลาให้ทั้งสองคนนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะกรณีนายไชยวัฒน์ ที่เหลือเวลาปฏิบัติราชการไม่ถึง 1 เดือนก็จะเกษียณอายุ ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดได้ทันการณ์
ก.พ.ค. ยังชี้ให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างสองตำแหน่ง ว่าตำแหน่งอธิบดีกรมมีอำนาจบริหารงาน สั่งการ และกำกับดูแลข้าราชการทั้งกรม รวมทั้งขับเคลื่อนภารกิจของกรมในพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะที่ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมีหน้าที่เพียงตรวจและให้คำแนะนำ ไม่มีหน่วยงานในสังกัด ไม่มีอำนาจสั่งการหรือบังคับบัญชาใคร แม้เงินเดือนและค่าตอบแทนจะเท่าเดิม แต่บทบาทและความรับผิดชอบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ก.พ.ค.เสียงข้างมากจึงวินิจฉัยว่า การโยกย้ายครั้งนี้แฝงวัตถุประสงค์อื่น ไม่ใช่เหตุผลด้านความจำเป็นของราชการอย่างแท้จริง ถือเป็นการลดบทบาท ลดความสำคัญ และอาจสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของผู้ร้องทุกข์ทั้ง 2 ราย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อระบบคุณธรรม ตามมาตรา 42 และมาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
อย่างไรก็ตาม ก.พ.ค.เสียงข้างมากมีมติ “จำหน่ายคดี” ออกจากสารบบ โดยไม่สั่งให้เพิกถอนคำสั่งย้าย เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว กล่าวคือ นายนฤชาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้ว ส่วนนายไชยวัฒน์เกษียณอายุราชการไปเรียบร้อยแล้ว การสั่งให้กลับตำแหน่งเดิมจึงไม่เกิดประโยชน์ใดต่อราชการอีกต่อไป
ส่วนกรรมการเสียงข้างน้อย 1 เสียง คือ นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์ มีความเห็นต่างออกไป โดยวินิจฉัยว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ ได้แก่ มาตรา 57 วรรคหนึ่ง (2) มาตรา 63 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2567 จึงเห็นควรยกคำร้องทุกข์ทั้ง 2 ราย
