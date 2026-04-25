แจ้ง 3 ข้อหา คนขับสิบล้อ อ้างเบรกแตก-ถนนลื่น ชนระนาวดับ 1 เจ็บเพียบ ตรวจเจอ “ฉี่ม่วง”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 เม.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 25 เม.ย. 2569 11:55 น.
แจ้ง 3 ข้อหาหนัก คนขับสิบล้อ อ้างเบรกแตก-ถนนลื่น ชนระนาวดับ 1 เจ็บเพียบ ช่วงถนนราชพฤกษ์ ตร.ตรวจเจอ “ฉี่ม่วง” รับเสพยาก่อนซิ่ง

จากอุบัติเหตุรถชนวินาศสันตะโรที่เกิดขึ้นบนถนนราชพฤกษ์ ช่วงบางหว้า เมื่อช่วงสายของวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกไม้ยูคาลิปตัส อ้าง เบรกแตก-ถนนลื่น ทำให้รถบรรทุกพุ่งชนกรยานยนต์ 3 คัน และรถเก๋ง 1 คัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตคาที่ 1 ราย และบาดเจ็บอีกหลายราย

หลังเกิดเหตุ คนขับรถบรรทุก ให้กางอ้างว่า จุดเกิดเหตุเป็นช่วงทางลงสะพาน ขณะนั้นฝนเริ่มตก ทำให้ถนนลื่น ประกอบกับรถที่บรรทุกไม้มาเต็มคัน เกิดเบรกแตกและลมเบรกหมด ตนพยายามหยุดรถแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้รถไหลแรงก่อนพุ่งชนรถหลายคัน

ล่าสุดเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้รายงานความคืบหน้าของอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้ โดยระบุว่า “ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัว คนขับสิบล้อ ชื่อ นายจำปี อายุ 67 ปี ตรวจสารเสพติด โดยพบว่า ปัสสาวะสีม่วง จึงแจ้งข้อหา ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล หรือของผู้อื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, เป็นผู้ขับขี่รถบรรทุกในเวลาห้ามเดินรถ, เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

 

อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

