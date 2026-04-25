เลขาฯ สถาบันพระปกเกล้า แจงดรามาเชิญ “ม้า อรนภา” เป็นกรรมการคัดเลือกผู้นํายุคใหม่
เลขาฯ สถาบันพระปกเกล้า แจงดรามาเชิญ “ม้า อรนภา” ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้นํายุคใหม่ ชี้เพื่อสะท้อนความหลากหลายจากทุกแนวคิดและทุกภาคส่วน
จากกรณีที่ก่อนหน้า ม้า อรนภา ได้โพสต์ภาพตัวเองมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็น กรรมการคัดเลือกผู้นํารุ่นใหม่ จนกลายเป็นดรามาร้อนแรงในขณะนี้ในทำนองว่า “ม้า อรนภา เกี่ยวข้องอะไรกับการคัดเลือกครั้งนี้ เพราะเธอเป็นเพียงอดีตพิธีกรและนางแบบเท่านั้น”
ล่าสุด (25 เม.ย. 69) นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงกรณีดรามาเชิญ ม้า อรนภา เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้นํารุ่นใหม่ ภายใต้หลักสูตร TopForm 001 ระบุว่า “ว่าด้วยหลักสูตร TopForm 001 หลายวันที่ผ่านมา ชื่อของหลักสูตร TopForm และสถาบันพระปกเกล้าถูกกล่าวถึงทั้งในสื่อและโลกออนไลน์ มีทั้งความคาดหวัง ความสมหวังและผิดหวัง มีทั้งความรู้สึกจากผู้สมัคร กรรมการ และการตั้งคำถามจากสังคม
ผมขอใช้โอกาสนี้ ชี้แจงในสองประเด็นสำคัญ ที่ยาวเกิน 8 บรรทัด แน่นอน หากเปิดใจค่อยอ่านก็ได้ครับ จะได้ไม่เสียเวลา
ประเด็นแรก — หลักสูตรนี้คืออะไร ?
TopForm 001 เป็นหลักสูตรใหม่ที่เกิดจากการตั้งคำถามกับรูปแบบเดิมของการพัฒนาผู้นำ ที่ผ่านมา เรามักนำ “คนที่มีตำแหน่งแล้ว” มาอบรม แต่ในความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงจากคนที่มีอำนาจ มีภาระ และมีสถานะ ย่อมเป็นเรื่องท้าทาย และประสิทธิภาพของการเรียนรู้ก็มีข้อจำกัดโดยธรรมชาติ
ผมจึงตัดสินใจปิดบางหลักสูตรลดจำนวนผู้เข้าอบรมในหลายหลักสูตร และปรับแนวคิดจาก “พัฒนาผู้นำ” มาเป็น “สร้างผู้นำ” แทนที่จะให้เฉพาะคนมีตำแหน่งมาเรียน เราจะเปลี่ยนมาสร้าง “วัตถุดิบชั้นดี” ที่พร้อมจะเข้าสู่ระบบการเมือง
หลักสูตรนี้คัดเลือก 63 คนที่มีความสนใจทางการเมือง หรือมีศักยภาพจะเป็นผู้นำ หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีตำแหน่งแล้ว แต่ยังต้องการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง มาร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ตั้งแต่
– การสื่อสารในที่สาธารณะ
– กฎหมายเลือกตั้ง
– ข้อบังคับการประชุมสภา
– การยื่นบัญชีทรัพย์สิน
– ไปจนถึงธรรมเนียมพิธีการของรัฐและการต่างประเทศ
เป้าหมายไม่ใช่เพียง “ให้ความรู้” แต่คือการ “ปรับวิธีคิด” และ “เตรียมความพร้อม” เพื่อให้พรรคการเมือง และสังคม มีตัวเลือกของคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูง หากใน 63 คนนี้มีเพียงบางส่วนที่ได้เข้าสู่ตำแหน่ง และช่วยทำให้การเมืองดีขึ้นได้จริง ผมเชื่อว่า การลงทุนนี้ก็คุ้มค่าครับ
ประเด็นที่สอง — กระบวนการคัดเลือกและกรรมการ
เราตั้งใจให้กระบวนการคัดเลือก สะท้อน “โลกความเป็นจริงของการเมือง” ผู้สมัครมีเวลา 3 นาทีในการนำเสนอตัวเอง และทราบผลทันทีในห้อง เพราะในโลกจริง ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้แทน ภายในเวลาไม่กี่นาทีในคูหาเลือกตั้ง
สำหรับคำถามว่า “ทำไมกรรมการจึงมาจากหลากหลายภาคส่วน รวมถึงผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายวิชาการ”
คำตอบคือ
การได้รับเลือกเข้าสู่อำนาจไม่เคยขึ้นอยู่กับ “ความรู้” เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ “ความสามารถในการสื่อสาร”, “การเข้าถึง” และ “ความน่าเชื่อถือในสายตาสาธารณะ”
ด้วยเหตุนี้ เราจึงเชิญสื่อมวลชน และผู้ทำงานด้านการสื่อสารสาธารณะ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือก เพราะนี่คือทักษะที่ไม่มีในตำรา แต่มีผลอย่างยิ่งในสนามจริง
ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบของกรรมการก็สะท้อน “ความหลากหลายของสังคมไทย” จากทุกภาคส่วน ทุกแนวคิด ทุกประสบการณ์ ทุกสี ทุกขั้ว เราไม่ได้ต้องการ “กรรมการที่ถูกใจทุกฝ่าย” แต่ต้องการ “กรรมการที่สะท้อนทุกฝ่าย” เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่การเห็นตรงกันทั้งหมด แต่คือการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง
แน่นอนว่า ทุกความพยายามย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความคาดหวัง ความกังวล และความท้าทายของระบบการเมืองไทย
และบางทีนั่นคือเหตุผลที่หลักสูตรนี้ “จำเป็น” แม้หลักสูตรยังไม่เริ่ม แต่การถกเถียงที่เกิดขึ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ของสังคมแล้ว
ผมหวังว่า 63 คนที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย จะไม่ใช่เพียง “ผู้ผ่านการคัดเลือก” แต่จะเป็น “ผู้เข้าใจความซับซ้อนของสังคมไทย” และพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ TopForm 001 อาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมด แต่คือ “จุดเริ่มต้นของคำตอบ”
ขอบคุณครับ
อิสระ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า”
อ้างอิงจาก : FB อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ – Issara Sereewatthanawut
