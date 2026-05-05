สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าเหวอะ ไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย “อย่าเพิ่งตาย” คดีไม่คืบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 14:23 น.
สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าผิวเหวอะ เสียโฉม ชีวิตพัง หลังไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย "อย่าเพิ่งตาย" พี่สาววอนขอความเป็นธรรมคดีไม่คืบ ตั้งแต่ปีที่แล้ว ประกันตัวออกไปใช้ชีวิตปกติ แถมโพสต์เย้ยหยันเหยื่อ ไร้การเยียวยา

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Ailada Khamsurun โพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องชาย หลังอดีตแฟนสาวสาดน้ำกรดใส่จนชีวิตพังทลาย ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2568 ผู้หญิงอายุเพียง 19 ปี บุกสาดน้ำกรดใส่น้องชายจนมีแผลฉกรรจ์ทั่วร่างกายรวมถึงใบหน้า แถมยังทุบรถจนพังเสียหาย

ปัจจุบันเวลาผ่านไปนานหลายเดือน พี่สาวเผยว่าคดียังติดอยู่ที่ขั้นตอนส่งเรื่องให้อัยการ น้องชายเพิ่งไปให้ปากคำที่โรงพักเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ขณะที่ทางฝั่งผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวออกมาใช้ชีวิตตามปกติ ทางครอบครัวผู้หญิงอ้างว่าหาเงินประกันตัว 100,000 บาทมาจ่ายได้ แต่ไม่มีเงินเยียวยาผู้เสียหาย

พี่สาวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องฝั่งน้องชายไม่เคยได้รับคำขอโทษหรือการดูแลใดๆ ซ้ำร้ายผู้ก่อเหตุยังโพสต์เฟซบุ๊กเย้ยหยันน้องชายว่า “อย่าเพิ่งตาย” สร้างความสะเทือนใจให้ครอบครัวอย่างมาก เนื่องจากน้องชายต้องลาออกจากงานเพราะสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย ไม่มีรายได้เลี้ยงลูก ต้องหาเงินรักษาตัวเองอย่างลำบากในทุกวัน

สำหรับปมเหตุการลงมือ พี่สาวเล่าว่าน้องชายคบกับผู้หญิงคนนี้เพียงระยะเวลาสั้นๆ สาเหตุที่เลิกราเนื่องจากฝ่ายหญิงมีพฤติกรรมชอบทำร้ายตัวเองเวลามีปัญหากัน เมื่อน้องชายขอเลิก ฝ่ายหญิงตามง้อหลายวันแต่ไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจดักรอก่อเหตุสยองขวัญครั้งนี้

นอกจากเรื่องคดีที่ล่าช้า ครอบครัวยังกังวลเรื่องความยุติธรรม เนื่องจากพบหลักฐานการพูดคุยทางเฟซบุ๊กที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีตำรวจชวนไปกินข้าว แม้จะไม่ใช่ตำรวจเจ้าของคดีแต่ทางครอบครัวเกรงว่าจะมีการช่วยเหลือกันทางคดี พี่สาวทิ้งท้ายว่าตอนนี้สงสารน้องชายมาก เพราะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากพร้อมกับบาดแผลที่ติดตัวไปทั้งชีวิต ขณะที่คนทำผิดยังลอยนวลโพสต์เย้ยหยันสังคมอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ข้อมูลอ้างอิง: โพสต์จากเฟซบุ๊ก Ailada Khamsurun

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

