สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าเหวอะ ไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย “อย่าเพิ่งตาย” คดีไม่คืบ
สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าผิวเหวอะ เสียโฉม ชีวิตพัง หลังไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย “อย่าเพิ่งตาย” พี่สาววอนขอความเป็นธรรมคดีไม่คืบ ตั้งแต่ปีที่แล้ว ประกันตัวออกไปใช้ชีวิตปกติ แถมโพสต์เย้ยหยันเหยื่อ ไร้การเยียวยา
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Ailada Khamsurun โพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องชาย หลังอดีตแฟนสาวสาดน้ำกรดใส่จนชีวิตพังทลาย ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2568 ผู้หญิงอายุเพียง 19 ปี บุกสาดน้ำกรดใส่น้องชายจนมีแผลฉกรรจ์ทั่วร่างกายรวมถึงใบหน้า แถมยังทุบรถจนพังเสียหาย
ปัจจุบันเวลาผ่านไปนานหลายเดือน พี่สาวเผยว่าคดียังติดอยู่ที่ขั้นตอนส่งเรื่องให้อัยการ น้องชายเพิ่งไปให้ปากคำที่โรงพักเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ขณะที่ทางฝั่งผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวออกมาใช้ชีวิตตามปกติ ทางครอบครัวผู้หญิงอ้างว่าหาเงินประกันตัว 100,000 บาทมาจ่ายได้ แต่ไม่มีเงินเยียวยาผู้เสียหาย
พี่สาวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องฝั่งน้องชายไม่เคยได้รับคำขอโทษหรือการดูแลใดๆ ซ้ำร้ายผู้ก่อเหตุยังโพสต์เฟซบุ๊กเย้ยหยันน้องชายว่า “อย่าเพิ่งตาย” สร้างความสะเทือนใจให้ครอบครัวอย่างมาก เนื่องจากน้องชายต้องลาออกจากงานเพราะสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย ไม่มีรายได้เลี้ยงลูก ต้องหาเงินรักษาตัวเองอย่างลำบากในทุกวัน
สำหรับปมเหตุการลงมือ พี่สาวเล่าว่าน้องชายคบกับผู้หญิงคนนี้เพียงระยะเวลาสั้นๆ สาเหตุที่เลิกราเนื่องจากฝ่ายหญิงมีพฤติกรรมชอบทำร้ายตัวเองเวลามีปัญหากัน เมื่อน้องชายขอเลิก ฝ่ายหญิงตามง้อหลายวันแต่ไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจดักรอก่อเหตุสยองขวัญครั้งนี้
นอกจากเรื่องคดีที่ล่าช้า ครอบครัวยังกังวลเรื่องความยุติธรรม เนื่องจากพบหลักฐานการพูดคุยทางเฟซบุ๊กที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีตำรวจชวนไปกินข้าว แม้จะไม่ใช่ตำรวจเจ้าของคดีแต่ทางครอบครัวเกรงว่าจะมีการช่วยเหลือกันทางคดี พี่สาวทิ้งท้ายว่าตอนนี้สงสารน้องชายมาก เพราะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากพร้อมกับบาดแผลที่ติดตัวไปทั้งชีวิต ขณะที่คนทำผิดยังลอยนวลโพสต์เย้ยหยันสังคมอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ข้อมูลอ้างอิง: โพสต์จากเฟซบุ๊ก Ailada Khamsurun
