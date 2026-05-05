เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 15:50 น.
เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข เล่าอดีตใช้ชีวิตสุดโต่งจนสุขภาพพัง ก่อนหันมาปรับสมดุลด้วยการออกกำลังกาย พร้อมเผยเหตุผลกินยาลดคอเลสเตอรอล เพราะกรรมพันธุ์

ช่วงเริ่มต้นทำงานในวงการบันเทิง เจมส์ต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานหนัก เลือกใช้วิธีดื่มสังสรรค์ทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปีเต็มเพื่อคลายความเครียด กิจวัตรประจำวันในตอนนั้นคือการเลิกกองถ่ายแล้วไปดื่มต่อจนถึงเช้า อาบน้ำไปทำงานต่อทันที แทบไม่ได้พักผ่อน อาศัยการนอนหลับใต้โต๊ะระหว่างพักกอง สุขภาพแย่ลง ป่วยบ่อย เป็นโรคภูมิแพ้ จนกระทั่งภรรยาเข้ามาเตือนสติพร้อมกำหนดเวลาเลิกดื่มอย่างเด็ดขาด จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หลังจากเลิกดื่มหนัก เจมส์หันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ใช้การวิ่งเป็นทางออกสำหรับระบายอารมณ์ เสพติดการวิ่งอย่างหนักจนถึงขั้นวิ่งวันละ 20 กิโลเมตร ร่างกายเริ่มซูบผอมจนดูทรุดโทรม ภรรยาต้องเข้ามาเตือนสติอีกครั้ง กระตุ้นให้เขาหันมาใส่ใจรูปร่าง หันมาเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ

ปัจจุบันเจมส์ค้นพบความสมดุลในการออกกำลังกาย สร้างห้องออกกำลังกายไว้ที่บ้าน เวทเทรนนิ่ง 5 วัน ทำคาร์ดิโอ 2 ถึง 3 วัน สลับกับการว่ายน้ำ ควบคุมอาหารด้วยการทำ IF เริ่มทานมื้อแรกเวลา 11.00 น. ทานมื้อสุดท้ายเวลา 19.00 น. ไม่ได้นับแคลอรีอย่างเข้มงวด เน้นทานโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ปัญหาคอเลสเตอรอลสูง เจมส์มีระดับ LDL สูงถึง 280 สาเหตุหลักมาจากกรรมพันธุ์ พฤติกรรมการทานอาหารฟาสต์ฟู้ดปริมาณมากในวัยเด็ก จุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจทานยาลดคอเลสเตอรอลอย่างจริงจังเกิดขึ้นระหว่างการเตรียมตัวรับบทแพทย์ในละครเรื่องมาตาลดา เข้าไปดูการผ่าตัดทำบายพาสหัวใจในห้องผ่าตัดจริง ภาพการผ่าตัดเปิดซี่โครงที่ดูรุนแรงเจ็บปวดทำให้ตระหนักถึงอันตราย จึงเริ่มทานยาเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจนับตั้งแต่นั้นมา

เจมส์ทิ้งท้ายแง่คิดในการดูแลตัวเองไว้ว่า ทุกคนต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงว่าชีวิตไม่ได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงรูปร่างต้องใช้เวลา ความสม่ำเสมอ ไม่มีทางลัด เขาแนะนำให้เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆ ทำเรื่องง่ายๆ ให้เป็นกิจวัตร เพื่อสร้างแรงกระตุ้นที่ดีในการดูแลสุขภาพระยะยาว

ที่มา: ยูทูบ LifeDot

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

