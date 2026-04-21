ภาพหลักฐาน 2 ผู้ก่อการร้ายสวมฮิญาบ ประกบยิง อส. เสียชีวิต
โลกออนไลน์เปิดภาพ ลอบยิง อส. อำเภอกะพ้อ เสียชีวิต ลักษณะสวมฮิญาบ เป็นฝีมือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ผู้เสียชีวิตมักใช้เส้นทางเดิมเดินทางไปกลับ อาจถูกเฝ้าติดตาม
เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลา 08:40 น. เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน (อส.) ในพื้นที่อำเภอกะพ้อ จ.ปัตตานี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อคือ นายเดชอุดม สาและ อายุ 59 ปี เหตุเกิดบริเวณบ้านคอลอกาปะ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตมักใช้เส้นทางเดิมในการเดินทางไป–กลับระหว่างที่พักเป็นประจำ คาดว่าอาจถูกเฝ้าติดตามพฤติกรรมก่อนลงมือก่อเหตุ โดยลักษณะการก่อเหตุพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รัฐ และสอดคล้องกับรูปแบบของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ที่มุ่งสร้างสถานการณ์และบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชน
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ หากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1341 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
ขณะที่บนโลกออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ปิตุภูมิ Voice of Fatherland” มีการเปิดเผยภาพนาทีลอบยิงอย่างอุกอาจ โดยขับรถตามมาตลอดเส้นทาง ก่อนที่ 2 ผู้ก่อการร้ายสวมฮิญาบจะยิง อส. เสียชีวิต.
