ข่าวข่าวต่างประเทศ
กัมพูชา ยกเลิก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2026 เหตุ กษัตริย์สีหมุนี ประชวร
กัมพูชา ประกาศยกเลิกจัด ‘พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2026’ เหตุ กษัตริย์สีหมุนี ทรงมีพระอาการประชวร
จากกรณี พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา ทรงมีพระอาการประชวร ด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และต้องเสด็จพระราชดำเนินไปทำการผ่าตัดที่กรุงปักกิ่ง ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 5 พ.ค. 69 ซึ่งตรงกับวัน พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (The Royal Ploughing Ceremony) ทางการกัมพูชาได้มีการประกาศออกมาว่า พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2026 จะไม่มีการจัดขึ้น เนื่องจาก กษัตริย์สีหมุนี ยังทรงพระประชวรอยู่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! อาการล่าสุด กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก
- ฮุนเซน เผยอาการ กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ทรงฟื้นตัวดี-โต้ตอบได้
- รู้จัก เจ้านโรดม สีหมุนี ชายหล่อที่สุดในกัมพูชา ประมุขที่รักของปวงชน
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน
3 นาที ที่แล้ว
ข่าว
ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง
21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ทำเนียบขาวระทึก! เจ้าหน้าที่ยิงปะทะกับชายปริศนา ไม่ชัดเล็งสังหาร “ทรัมป์” หรือไม่
30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ส่อง 8 ว่าที่แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. 2569 เปิดโผรายชื่อล่าสุด ใครเป็นใครเช็กที่นี่
44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ภาพล่าสุด อาจารย์อุ๋ย หมอดูคนดัง เปิดใจครั้งแรกหลังผ่านมรสุม ก่อนผันตัวเป็นแม่ค้า
48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ก่อนลงสนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69
49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
heidi klum ในลุครูปปั้นหินอ่อน ผ้าพริ้วแนบอก สะกดทุกสายตา Met Gala 2026
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ครม. มีมติยกเลิก MOU44 เตรียมแจ้ง “กัมพูชา” ยันไม่เกี่ยวกับเรื่องขัดแย้ง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว
มาแล้ว! เลขเด็ดหวยลาว 5 พ.ค. 69 เปิดปฏิทินฤกษ์มงคลสุริยยาตร์ จับตาเลข 3 ชุด
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
กัมพูชา ยกเลิก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2026 เหตุ กษัตริย์สีหมุนี ประชวร
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าเหวอะ ไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย “อย่าเพิ่งตาย” คดีไม่คืบ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“โทน บางแค” เซียนพระดัง แจ้งความเอาผิด บิ๊กตำรวจ ใช้อำนาจข่มขู่ บังคับทวงหนี้
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“สนธิญา” นำอดีตผู้สมัคร สส. กว่า 100 คนร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญยุบ พปชร.
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ทัวร์ลง บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก! พนง.ไม่ใส่ถุงมือ-ตักน้ำดื่มจากถังมีคราบดำ เติมให้ลูกค้ากิน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา
สุรชัย สมบัติเจริญ พูดแล้ว ถ้า ‘ร็อคกี้’ เป็นลูกจริงจะทำยังไง? หลังท้าตรวจ DNA
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
มูลนิธิสัตว์สหรัฐฯ เข้าซื้อ “บีเกิล” 1.5 พันตัว จากศูนย์วิจัยทารุณกรรมหมา
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ทายาทซัมซุง จ่ายภาษีมรดก 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว